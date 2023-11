Décès de Gérard Collomb : un "maire transformateur et humaniste" pour Grégory Doucet, un "travailleur profondément attachant" selon Bruno Bernard

Elle était forcément attendue. La réaction de Grégory Doucet, actuel maire de Lyon. "C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la mort de Gérard Collomb ce soir. Maire transformateur et humaniste, il aura marqué à jamais l’histoire de Lyon", a écrit sur X l’élu écologiste. Un message accompagné d’une photo de Gérard Collomb souriant.

L’hommage de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, est un peu plus long. "Très ému d’apprendre le décès de Gérard Collomb que je connaissais depuis mon enfance", déclare-t-il également sur X. On relèvera également cette petite pique. "Il était travailleur, parfois colérique, profondément attachant et avant tout lyonnais."

"Son action de maire de Lyon et de président de la Métropole a été marquante. Il a créé et a été le premier à présider la Métropole de Lyon, formidable collectivité au service de nos habitants et de nos entreprises", ajoute Bruno Bernard aux côtés de Gérard Collomb sur la photo accompagnant ce message.