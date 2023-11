Décès de Gérard Collomb : les Lyonnais pourront se recueillir devant son cercueil à l'Hôtel de Ville

Avant cela, sa famille a demandé à Grégory Doucet s'il était possible d'exposer son cercueil à l'Hôtel de Ville de Lyon. Le maire écologiste a accepté la demande et annonce sur les réseaux sociaux que les Lyonnais pourront, dès lundi 13h et jusqu'à mardi, entrer dans la mairie centrale pour venir se recueillir devant le cercueil de l'ancien édile et rédiger leurs condoléances.

Dès demain 13h, conformément à la volonté de sa famille, l’Hôtel de Ville sera ouvert afin que chacune et chacun puisse se recueillir auprès du cercueil de Gérard Collomb et écrire ses condoléances.



Il s'est battu jusqu'au bout contre la maladie comme il s'est battu pour Lyon. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) November 26, 2023

Grégory Doucet a également fait mettre en berne les drapeaux de l'Hôtel de Ville. Il devrait participer aux obsèques de son prédécesseur mercredi, une cérémonie à laquelle se rendra aussi le Président de la République Emmanuel Macron.