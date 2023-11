Décès de Gérard Collomb : un hommage à la Métropole de Lyon ce lundi

Ce lundi après-midi, à l'ouverture d'une commission générale consacrée au Scot de l'agglomération, Bruno Bernard saluera la mémoire de l'ancien (et premier) président de la collectivité. Dans la salle du conseil métropolitain, outre une minute de silence, les différents groupes pourront prendre la parole et évoquer le souvenir de Gérard Collomb.

Samedi soir, après l'annonce de la mort de l'ancien ministre de l'Intérieur à 76 ans, Bruno Bernard s'était déjà dit "très ému d’apprendre le décès de Gérard Collomb que je connaissais depuis mon enfance. C’était un homme travailleur, passionné, profondément attachant, et avant tout Lyonnais. Du Vélo’v à la requalification des Berges du Rhône, de la transformation du 9ème arrondissement de Lyon à la création du quartier de la Confluence, son action de maire de Lyon et de président de la Métropole a été essentiel pour le territoire. Visionnaire, il a créé la Métropole de Lyon et a été la premier à la présider, formidable collectivité au service des habitants et de l’ensemble de ses acteurs, économiques, culturels, académiques et associatifs".

Pour rappel, le cercueil de Gérard Collomb sera exposé dans l'Atrium de l'Hôtel de Ville ce lundi. Les Lyonnais pourront venir se recueillir dès 13h et jusqu'à mardi, tandis que les obsèques auront lieu mercredi à 11h en la primatiale Saint-Jean.