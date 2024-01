Brigitte Macron et Didier Deschamps à Lyon pour le lancement de l’opération Pièces Jaunes

Ce mercredi après-midi, à Lyon, avait lieu le lancement de l’opération "Pièces Jaunes" 2024, qui s’étendra sur tout le territoire français jusqu’au 4 février prochain. Organisé par la Fondation des Hôpitaux avec la mobilisation de la Ville de Lyon, l’opération permet de récolter des fonds pour financer des projets en faveur d’enfants et adolescents hospitalisés. Sur l’étroite place des Célestins, le maire de Lyon Grégory Doucet était ravi d’accueillir la campagne caritative : "Lyon est une grande ville qui agit pour ses enfants, notamment pour les plus vulnérables", a-t-il lancé devant des dizaines d’enfants venus notamment des clubs de football de Lyon-La Duchère et de l’AS Montchat.

L’édile a dans le même temps accueilli les deux parrains phares des Pièces Jaunes 2024, la Première dame de France Brigitte Macron et le sélectionneur de l’équipe de France de football Didier Deschamps. Également présidente de la Fondation des Hôpitaux, Brigitte Macron promet une année très chargée : "Ça fait très longtemps qu’on est partenaire avec Lyon. (…) On va financer de plus en plus de chambres par enfant et de maison des familles. On fera un focus cette année sur les adolescents qui souffrent de harcèlement ou de problèmes d’addiction", a annoncé la Première dame.

« On fera un focus sur les adolescents qui souffrent de harcèlement ou de problèmes d’addictions », les mots forts de Brigitte Macron pour le lancement de l’opération Pièces Jaunes, aux côtés de Grégory Doucet et Didier Deschamps#Lyon pic.twitter.com/imSnCsuEOp — Lyon Mag (@lyonmag) January 10, 2024

Parrains de l’opération Pièces Jaunes, la première dame de France Brigitte Macron et le sélectionneur de l’EDF Didier Deschamps se sont prêtés au jeu des autographes, devant des enfants venus en nombre #Lyon pic.twitter.com/wJOP8djQxj — Lyon Mag (@lyonmag) January 10, 2024

Présent comme un symbole en cette année de Jeux Olympiques, Didier Deschamps disait s’impliquer "pour être au contact des enfants mais aussi auprès des parents, pour savoir ce qu’il y a à améliorer. (…) Tous les enfants méritent d’avoir le sourire, certains sont en difficulté et il ne faut pas l’oublier", a déclaré celui qui parraine les Pièces Jaunes depuis 2016. A l’approche des JO d’été de Paris, la campagne a été justement orientée vers les bienfaits du sport sur la santé pour les enfants et adolescents à l’hôpital.

« Tous les enfants méritent d’avoir le sourire », les mots de Didier Deschamps a l’occasion du lancement de l’opération Pièces Jaunes #Lyon pic.twitter.com/PtROYbBtdI — Lyon Mag (@lyonmag) January 10, 2024

Cette année encore, l’opération Pièces Jaunes doit faire face aux baisses de dons, dû à la diminution de l’usage des espèces : "Les tirelires sont le symbole de Pièces Jaunes, c’est vrai qu’il y a de moins en moins de monnaie mais l’année dernière on a tout de même récolté pour 1,2 million d’euros, c’est une opération qui parle à tout le monde", s’enthousiasmait Anne Barrère, vice-présidente de la Fondation des Hôpitaux. Un montant nettement en baisse par rapport à 2020 (avant le Covid-19) et les 2,3 millions d’euros d’argent liquide récolté.

Depuis sa création en 1989, l’opération Pièces Jaunes a permis à la Fondation des Hôpitaux de financer 9700 projets en France. Pour continuer à le faire, cette dernière développe ces deux dernières années les paiements par voie dématérialisée : par SMS, sur le site internet ou par le sans contact.