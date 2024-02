Rémi Zinck : "Le courage politique caractérise le fonctionnement des écologistes"

Mercredi, les élus écologistes présentaient le projet de piétonnisation de la rue du Mail à la Croix-Rousse. Pour le maire du 4e, cela permettra de "réunir le confort des piétons, la vie de quartier, la mise en valeur du patrimoine et favoriser la vie commerçante". "Les gens auront plus de place pour déambuler et faire des achats", promet Rémi Zinck, qui veut "amplifier la vie de ce quartier".

Ce sera toutefois bientôt la galère pour les automobilistes puisque le boulevard de la Croix-Rousse va entrer dans une longue période de travaux. "Ce qui caractérise notre fonctionnement, c'est le courage politique. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans le 4e. Il y a des chantiers à faire, celui du boulevard de la Croix-Rousse aurait du être fait en 2012", estime Rémi Zinck.

Comme Grégory Doucet, Rémi Zinck n'est pas fan du projet du gouvernement de réformer la loi PLM. Pour lui, "trois scrutins dans le même week-end, ça semble très compliqué".

"La Ville et ses arrondissements sont indissociables. Je ne vois pas un retour au XIXe siècle !", conclut-il.

00:00 Coeur Croix-Rousse

01:17 Quartier Pernon

04:07 Boulevard de la Croix-Rousse

05:38 Voie Lyonnaise n°6

07:31 Loi PLM

09:31 Maire d'arrondissement