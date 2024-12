Une délégation du ministère des Transports américain à Lyon pour "s'inspirer des bonnes pratiques en matière de mobilité durable"

Du moins, c'est comme cela que la Métropole de Lyon analyse le fait qu'une délégation technique du Department of Transportation des Etats-Unis vienne à Lyon pour étudier les avancées en termes de transition écologique appliquée aux transports.

Les 9 et 10 décembre, la délégation étasunienne composée notamment des directeurs de la mobilité des villes de Washington, Colombus, Phoenix ou Cincinnati aura le programme suivant aux côtés des élus lyonnais :

Lundi 9 décembre : visite de rues des écoles (abords des écoles fermés aux voitures ndlr) et de supers îlots, inspirés des superblocks barcelonais. Et échanges "politiques et stratégiques" avec l'adjoint au maire de Lyon Valentin Lungenstrass "sur les mesures phares telles que la réforme des tarifs de stationnement et les initiatives de mobilité urbaine".

Mardi 10 décembre : point avec le Sytral pour évoquer les futures lignes de tramway et les politiques tarifaires favorisant l'inclusion sociale. La délégation prendra également connaissance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et du centre logistique à faibles émissions. Sans oublier le projet Presqu'île à Vivre.

"La venue de cette délégation américaine témoigne de la portée internationale des solutions mises en œuvre à Lyon en matière de mobilité durable. Nous sommes fiers d'échanger avec plusieurs villes américaines pour partager nos réussites et continuer de bâtir un futur urbain plus respectueux de l'environnement et des générations à venir", se félicite Hélène Duvivier, vice-présidente de la Métropole chargée des Relations internationales.