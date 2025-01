TCL : les tarifs augmentent au 1er janvier, avant l'apparition des zones

Cette année 2025 est charnière. D'abord parce que le ticket à l'unité augmente, passant de 2 euros à 2,10 euros. Mais aussi parce que des zones tarifaires feront leur apparition à l'automne prochain.

Concernant les hausses de ce 1er janvier, votées en novembre par le Sytral, elles concernent également le carnet de 10 tickets, passant de 19,50 euros à 20 euros ou le ticket 24 heures qui évolue de 6,70 euros à 6,90 euros...

Les abonnements ne sont pas en reste. Le plus prisé, le 26-64 ans mensuel, est désormais à 74,10 euros, contre 72,60 euros en 2024. L'abonnement 65 ans et plus augmente de 36,30 euros à 37 euros. Par contre, le Sytral ne touchera pas aux abonnements étudiants et 18-25 ans. Du moins pas avant 2026, avec un euro de hausse programmé dans un an.

Les tarifs du RhônExpress augmentent également. L'aller-simple (15,20 euros sur Internet, 16,70 euros au distributeur) bascule à 16 euros sur Internet, 17,10 euros au distributeur. Et l'aller-retour (26,70 euros sur Internet, 29,10 au distributeur) passe à 28 euros sur Internet et 29,80 au distributeur...

En 2026, le Sytral raisonnera en termes de zones dans le cadre de la mutualisation du réseau de transports en commun à l'échelle du département. La zone 1, représentant le territoire de la Métropole de Lyon (sans Quincieux, Lissieu, Genay, La-Tour-de-Salvagny, Marcy-l'Etoile, Jonage, Grigny, Charly, Vernaison et Givors reléguées en zone 2), est évidemment la plus "chère" et sera exclue des abonnements les plus abordables. Les zones suivantes se feront en fonction de l'éloignement de l'épicentre lyonnais.

Les usagers seront donc obligés de souscrire d'ici deux ans à l'abonnement "Zones 1+2" ou "Toutes zones" pour voyager dans l'agglomération lyonnaise. Et, surprise, les abonnements augmenteront en 2026. Le 26-64 ans mensuel sera à 75,90 euros, contre 74,10 euros en 2025. Le ticket unique ne bougera pas en 2026. Par contre le ticket de 10 voyages augmentera de 20 à 20,50 euros, et le pass 24 heures de 6,90 à 7,10 euros.