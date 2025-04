Un tramway nommé danger ? L'Inspection du travail veut stopper le chantier du T10 à Lyon !

A l'issue de quatre visites de contrôle sur place, cette dernière réclame l'arrêt en urgence du chantier du futur tramway T10 entre Lyon, Saint-Fons et Vénissieux.

Selon Tribune de Lyon, le chantier est dangereux et présente des risques pour les ouvriers, mais aussi pour les passants ! Une personne a ainsi été heurtée par un pavé projeté par une pelle mécanique dans un secteur non protégé et à proximité immédiate de piétons et de cyclistes.

Le rapport de l'Inspection du travail pointe une mauvaise gestion des déchets, notamment ceux contenant de l'amiante, ou des branchements non conformes.

Enfin, trois ouvriers interrogés sur place ignoraient pour quelle entreprise ils travaillaient…

Il faut dire que les écologistes ont fait de ce tramway une priorité, qu'il fallait absolument terminer avant les élections municipales et métropolitaines de 2026. Ce qui a pu occasionner des couacs dans la gestion des risques sur le chantier.

Mais dans une réponse apportée à nos confrères, le Sytral s'est défendu, se sentant responsable mais pas coupable des agissements et des négligences des entreprises embarquées dans l'aventure T10.

Des arguments suffisamment audibles pour le tribunal administratif de Lyon ce lundi ? Le référé de l'Inspection du travail réclame l'arrêt du chantier pour permettre "un phasage des travaux compatible avec la prévention des risques". Et d'obtenir du Sytral une astreinte de 50 000 euros par jour de retard d'arrêt du chantier…