ASM-LOU Rugby : Lyon s'est réveillé trop tard

En prévision de la demi-finale de Challenge Cup, Karim Ghezal avait légèrement fait tourner son effectif pour le déplacement en Auvergne. Tandis que Christophe Urios alignait son équipe-type pour cette 22e journée de Top 14.

Proches au classement, les deux formations ne veulent plus lâcher de points en route pour accrocher la phase finale.

Devant son public du stade Marcel-Michelin, l'ASM encaissait le premier essai. C'est Sam Matavesi qui l'inscrivait pour les Lyonnais à la 28e minute.

Mais la réponse clermontoise était immédiate, par Alivereti Raka, auteur d'un doublé à la 30e et à la 34e !

Le doublé pour Alivereti Raka 🔥@ASMOfficiel 🟡#ASMLOU | #Top14 pic.twitter.com/LkFHUgSyCW — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) April 26, 2025 A la mi-temps, les locaux menaient (17-10). A la mi-temps, les locaux menaient (17-10).

En seconde période, l'ASM creusait l'écart avec des essais d'Alexandre Fischer et Lucas Tauzin, tandis que le LOU se réveillait trop tard avec un essai de Beka Shvangiradze à la 68e et de Thibaut Regard à la 70e.

A ce moment-là de la rencontre, Lyon était revenu à un point de son adversaire.

Mais l'ASM avait davantage de ressource et de soutien, et Benjamin Urdapilleta, avec l'essai et la transformation à la 75e, crucifiait les Rouge et Noir (39-31).

Le LOU se remet donc en mode européen et va préparer la demi-finale de Challenge Cup dimanche prochain au Matmut Stadium de Gerland contre le Racing 92. Le Top 14 reviendra le 10 mai, toujours à Gerland, face à Pau.