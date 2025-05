Seconde édition du budget participatif de la Ville de Lyon : les Lyonnais invités à sélectionner leurs projets parmi des centaines d'idées

Du 1er octobre au 8 décembre, ce sont 1148 propositions de projets qui avaient été faites par les habitants et associations.

Soumises à validation d'un observatoire de 30 citoyens tirés au sort et des élus des 9 arrondissements, la plupart seront écartées pour cause de non-faisabilité.

Il ne devrait donc rester que quelques centaines de projets à retenir lors des votes ouverts jusqu'au 15 juin sur la plateforme Oyé.

Une enveloppe de 12,5 millions d'euros a été débloquée par la Ville de Lyon pour les financer.

Parmi les propositions les plus commentées dont on ne sait pas encore si elles ont été validées par les Verts avant d'être soumises au vote des Lyonnais : la restauration du terrain de basket de l'école Albert-Camus, une rue des Enfants dans le quartier des Girondins, la réhabilitation de tiers lieu en skatepark indoor ou encore la réalisation d'une fresque dédiée au cinéma sur la façade de l'école Lumière dans le 8e arrondissement...

A l'issue de ces votes, les résultats repasseront dans la moulinette de l'exécutif de Grégory Doucet qui annoncera les grands chantiers retenus avant l'été.

On se souvient que pour la première édition du budget participatif, le maire de Lyon avait choisi d'axer sa communication sur la végétalisation, pourtant impossible, de la place Bellecour. Un projet transformé en oeuvre d'art, actuellement en cours d'installation et fortement décriée à cause de son coût jugé prohibitif (1,5 million d'euros). Un projet phare dans la forêt des 110 retenus sur 217.