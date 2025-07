Près de Lyon : on connaît les 15 projets lauréats du budget participatif 2025 de Villeurbanne

Au total, ils étaient 33 à proposer un projet pour faire évoluer Villeurbanne. 15 d’entre eux ont été élus par les 5671 votants. "Création de parcours et jardins ludiques, d’espaces de fraîcheur ou de détente, de refuges de biodiversité, promenades en triporteur pour les personnes âgées, festival de la santé mentale, scène culturelle… Tous ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie des Villeurbannais", explique la Ville.

Les projets sont repartis en cinq catégories : "Réinventer Bonnevay", vie de quartier, santé et solidarité, cadre de vie et espaces verts, ainsi que culture et patrimoine. La Ville va mettre le paquet sur un projet en particulier, celui porté par le collectif Solidarités Cusset : "Rénovons l’Île Égalité pour faire vivre la solidarité !".

Près de 200 000 euros vont être alloués pour rénover cet espace collectif de solidarité, de rencontre et d’apprentissage. Le tout, dans le but d’apporter plus de convivialité dans ce quartier.

Et pour "réinventer" le quartier de Bonnevay, près de 300 000 euros seront distribués. Il est notamment prévu de créer un parcours ludique le long du canal (avec des tables de pique-nique et des transats) et d’aménager une aire de jeux dans le jardin de l’Embellie.

Au sein d’un communiqué paru ce jeudi, la municipalité de Villeurbanne a annoncé dédier près d’1,2 million d’euros à ces projets chaque année.