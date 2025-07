Trafic international de stupéfiants : coup de filet XXL pour l’OFAST de Lyon

Depuis novembre 2023, les policiers de l’antenne OFAST (office anti-stupéfiants) de Lyon s’intéressaient à une équipe de malfaiteurs qui organisait des importations de drogue entre l’Espagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes.

L’enquête, conduite sous l’égide de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, a permis d’identifier les protagonistes d’un trafic international.

Entre décembre 2023 et juillet 2024, les forces de l’ordre ont intercepté deux poids-lourds et un convoi de véhicules légers dans la région lyonnaise et dans le Gard, au moment où les stupéfiants étaient remis à des équipes locales. Les policiers ont ainsi saisi 2,4 tonnes de résine de cannabis

.L’un des chauffeurs de poids-lourds visé par l’enquête faisait déjà l’objet de deux mandats d’arrêt pour des faits similaires, précise la Direction interdépartementale de la police nationale (DIPN).

En tout, 11 personnes ont été interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire.

Mais l’affaire ne s’est pas arrêtée là.

La poursuite des investigations a permis d’identifier un individu soupçonné d’être "le donneur d’ordres" du réseau. Il a été interpellé le lundi 30 juin 2025 par les enquêteurs de l’OFAST et placé en garde à vue.

Le lendemain, un autre suspect, en fuite, a lui aussi été arrêté. Cet homme avait été condamné en 2016 à sept ans de prison pour trafic de stupéfiants. Lors de la perquisition à son domicile dans l’Ain, les policiers ont saisi 54 kg de cocaïne ainsi que plusieurs dizaines de milliers d’euros. L’enquête se poursuit sous l’autorité de la JIRS de Lyon.