Lyon : le métro C interrompu deux semaines pour des travaux de modernisation

À compter du lundi 4 août, et jusqu’au dimanche 17 août (inclus), la ligne sera totalement interrompue entre les stations Hôtel de Ville et Cuire. La raison est simple, le métro historique de Lyon va subir d’importants travaux d’entretien et de modernisation.

Plus précisément, l’alimentation électrique sera au cœur de la rénovation de ce "symbole du patrimoine technique et historique de la ville", comme le précise le Sytral dans un communiqué paru ce vendredi 18 juillet.

Durant la période d’entretien, les usagers sont invités à emprunter la ligne de bus C13 entre Terreaux-Tobie Robatel et Cuire. La fréquence sera entre 7 et 20 minutes du lundi au vendredi, entre 10 et 18 minutes le samedi, puis entre 10 et 15 minutes le dimanche.

Plus d’informations à retrouver sur le site et l’application TCL.