ASVEL : la reprise de l’entrainement programmée ce mardi

Les hommes de Pierric Poupet retrouvent le chemin de l’Astroballe ce mardi, à un mois du début du championnat, programmée le week-end du 27 septembre face à Nancy.

Après un été mouvementé, marqué par les départs notamment de Charles Kahudi et Joffrey Lauvergne, cadres et recrues vont devoir retrouver leurs marques.

A noter qu’une soirée abonnés aura lieu mercredi. Les supporters, abonnés pour la prochaine saison, pourront assister à l’entrainement. La nouvelle équipe sera officiellement présentée et une séance de dédicaces sera ensuite organisée.