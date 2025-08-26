ASVEL

ASVEL : la reprise de l’entrainement programmée ce mardi

L’heure de la reprise a sonné pour l’ASVEL.

Les hommes de Pierric Poupet retrouvent le chemin de l’Astroballe ce mardi, à un mois du début du championnat, programmée le week-end du 27 septembre face à Nancy.

Après un été mouvementé, marqué par les départs notamment de Charles Kahudi et Joffrey Lauvergne, cadres et recrues vont devoir retrouver leurs marques. 

A noter qu’une soirée abonnés aura lieu mercredi. Les supporters, abonnés pour la prochaine saison, pourront assister à l’entrainement. La nouvelle équipe sera officiellement présentée et une séance de dédicaces sera ensuite organisée. 

