Environnement

"Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité" : ils vont réclamer la fermeture du zoo ce samedi

"Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité" : ils vont réclamer la fermeture du zoo ce samedi
LYON : l'association PAZ demande à Grégory Doucet la fermeture du parc de la Tête d'Or - PAZ

À l’occasion de la journée internationale de la démocratie, l’association PAZ (Projet Animaux Zoopolis) se mobilise ce samedi 13 septembre pour demander au maire de Lyon de prendre en compte l’avis des habitants en faveur de la fermeture du parc zoologique de la Tête d’Or.

Selon une étude commandée par l’association PAZ en février 2025 auprès de l’IFOP, plus de la moitié des Lyonnais (56 %) se déclarent favorables à la fermeture du zoo et au transfert des animaux vers des sanctuaires.

"Aujourd’hui, Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité", explique l’association.

Le soutien est encore plus marqué chez les jeunes : 70 % des 18-24 ans et 66 % des 25-34 ans se disent favorables à la fermeture.

"La majorité des Lyonnaises et des Lyonnais souhaitent la fermeture du zoo et le placement des animaux dans des sanctuaires. Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité", déclare Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

Les bénévoles de PAZ se rassembleront à 11 h 15 devant l’Hôtel de Ville (côté place des Terreaux) avec des panneaux montrant des animaux détenus au zoo et mettant en avant les résultats de l’étude IFOP. Les passants favorables à la fermeture du zoo seront invités à écrire un message au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui sera ensuite déposé dans la boîte aux lettres de la mairie à la fin de l’action.

Tags :

PAZ

association droit des animaux

Lyon

Grégory Doucet

zoo de Lyon

0-50 sur 60 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lebonsens le 13/09/2025 à 12:20
Pp a écrit le 13/09/2025 à 09h34

Aucune personne de mon entourage est favorable à la fermeture du zoo.
C'est quoi encore ce sondage!?

Toutes les personnes de mon entourage sont favorables a sa fermeture.....ça peut peut être équilibrer le sondage.
Par contre je ne prends pas mon cas pour une généralité et j'espère qu'une solution satisfaisante pour les visiteurs et favorables aux animaux sera trouvèe.

Signaler Répondre
avatar
Jk69 le 13/09/2025 à 12:07
Unanimité ou pas a écrit le 13/09/2025 à 11h24

Le parc est déjà devenu une vrai friche sous prétexte qu'il faut laisser faire la nature. Si on ferme le zoo ce sera encore pire avec les nuisibles qui vont proliférer.

Bonjour,
Avis à l'association PAZ !!
Il serait plus utile de nous aider à delocaliser les VERTS et ces Ecolos dans des sanctuaires, voire réexpédier Gregory DOUCET, directement sur Paris 13eme !!
Dans cet objectif, il y aurait beaucoup plus de monde en votre manifestation du 13 septembre, voire sûrement tous les Lyonnais et les Lyonnaises.
Tenez nous informés :-))
Cdlt.

Signaler Répondre
avatar
LudoLyonFier le 13/09/2025 à 12:03

Marre de ces pauvres débiles, foutez la paix aux vrais lyonnais, pas besoin de vous.

Signaler Répondre
avatar
cest clà oui le 13/09/2025 à 11:33
ma ville de Lyon a écrit le 13/09/2025 à 10h48

Ce qui me scandalisait le plus, c'était de voir les loups enfermés dans une cage en béton avec des barreaux. Ils faisaient des allers-retours dans la cage.
J'espère que cela a disparu. Je n'ai pas fréquenté le parc depuis au moins 40 ans.

Par contre, ça ne vous scandalise pas que des chiens soient enfermés à longueur de journée dans des appartements, pendant que leur maitre(sse) est au boulot !

Signaler Répondre
avatar
Beber69 le 13/09/2025 à 11:25
GAD a écrit le 13/09/2025 à 09h58

Quelques dizaines de militants qui ne représentent qu'eux-mêmes .
A les entendre , on va bientôt arriver dans une société où l'on se préoccupera plus du sort des rats , des loups et des moustiques que celui des humains !

Bien dit ! J'adhère à 100% à ton commentaire.

Signaler Répondre
avatar
Unanimité ou pas le 13/09/2025 à 11:24

Le parc est déjà devenu une vrai friche sous prétexte qu'il faut laisser faire la nature. Si on ferme le zoo ce sera encore pire avec les nuisibles qui vont proliférer.

Signaler Répondre
avatar
Souffrance le 13/09/2025 à 11:17

Fermez les zoo ! Une honte de voir ces pauvres bêtes qui deviennent folles d'être enfermées. Enfermez z'y les ultra gaucho afin qu'ils puissent prendre le temps de méditer. Je viendrais leur jeter des cacahuètes et des déchets pour les occuper sainement.

Signaler Répondre
avatar
Supprimer pistes cyclables le 13/09/2025 à 11:05

Va falloir retirer leurs pistes cyclables!

Signaler Répondre
avatar
bleucerise le 13/09/2025 à 11:01

oui, je suis pour la fermeture du zoo actuel. Vu ce qu'il est devenu !
Quelle misère !
L'ancien zoo, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, méritait un tout autre sort.
Bien sûr, des lourdes transformations étaient nécessaires, mais pas dictées par l'idéologie gauchisante de nos "spécialistes" locaux et de leurs innombrables conseillers fantaisistes.
Il faudrait changer les élus et leurs cours à la mairie et à la métropole.
Vivement 2026 mais courage aux successeurs qui devront réparer, rattraper les années perdues et donner la nouvelle impulsion pour un véritable avenir aux habitants de Lyon et de la métropole.

Signaler Répondre
avatar
Mannix le 13/09/2025 à 10:55

Le parc ne concerne que les lyonnais ? 🤔

Signaler Répondre
avatar
ℒe ∁HA∁Aℒ le 13/09/2025 à 10:55

Si c'était classé UNESCO auraient-ils le droit de toucher à ce patrimoine ?

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 13/09/2025 à 10:50
Bonjour bonjour a écrit le 13/09/2025 à 10h09

Surtout qu'il n'a plus de crocodiles depuis plus de 20 ans mais bon...

Ils sont partis en 2022.. mais merci quand même..

Signaler Répondre
avatar
fatboy le 13/09/2025 à 10:49

A propos de sondage, une très forte majorité de français sont opposés à l'immigration....On en parlera bientôt?

Signaler Répondre
avatar
ma ville de Lyon le 13/09/2025 à 10:48

Ce qui me scandalisait le plus, c'était de voir les loups enfermés dans une cage en béton avec des barreaux. Ils faisaient des allers-retours dans la cage.
J'espère que cela a disparu. Je n'ai pas fréquenté le parc depuis au moins 40 ans.

Signaler Répondre
avatar
Lyon 01 le 13/09/2025 à 10:34

Non à la fermeture de ce parc . C'est une institution dans l'univers lyonnais j'y est passé une bonne partie de mon enfance et mon petit fils adore ce parc . Marre de ces associations qui servent à rien a part prendre l'argent du contribuable. Et quel intérêt de mettre les animaux dans un refuge lol.

Signaler Répondre
avatar
:( le 13/09/2025 à 10:32

Ces fachos ne représentent en rien Lyon.

Signaler Répondre
avatar
Honteux le 13/09/2025 à 10:26

Honte à ces personnes qui veulent plonger dans l ignorance des citoyens. Ce parc est gratuit il permet aux administrés, à faible revenu, de la région de connaître la faune de voir des animaux de se cultiver puis qui sait certains seront attirés par des métiers correspondant au monde animal, et les protégerons. Si nous les laissons faire il ne restera que des parcs payants ou seuls les familles a gros revenus pourront y accéder.
Cette association devrait plutôt défendre les êtres humains enfermé dans les zone sensibles qui ne peuvent pas sortir de chez eux par peur de disparaitre....

Signaler Répondre
avatar
Lepapet le 13/09/2025 à 10:21
Bon a écrit le 13/09/2025 à 09h45

Il devient urgent de couper toutes subventions d’argent public à ces associations inutiles, woke qui veulent tout interdire et tout supprimer…
Ils n’ont rien d’autre a faire ?
Moi le zoo de la tête d’or, c’est de très beaux souvenirs de mon enfance.

Ce merveilleux Parc Tête d'or,; celui, de mon enfance, de l'adolescence boutonneuse... et celle du jeune heureux papa. Ils vous ont dit qu'ils étaient en souffrances "les locataires" dudit parc ?. .Une fois le parc fermé. Ces dirigeants viendront réclamer des subventions pour leurs safaris intimistes, (voir familaux...) pour stages d'études - au Kenya et autres contrées aux ivoires chinoises déjà tarifees...Bandes de rigolos.

Signaler Répondre
avatar
PAZ : out le 13/09/2025 à 10:18

Je me mobilise entièrement pour la fermeture de la PAZ.

Signaler Répondre
avatar
CQFD... le 13/09/2025 à 10:15

Certaines parties du zoo doivent être réaménagées mais le fermer en intégralité serait complètement stupide. La dictature fasciste de l'extrême gauche doit être sévèrement sanctionnée.

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 13/09/2025 à 10:14
Commedhab a écrit le 13/09/2025 à 08h55

56% des opinions collectées dans un sondage ou ils ont interrogé 25 personnes, dont 14 ont répondu oui. Lyonnais de 51 ans, ayant toujours vécu ici, je ne connais personne qui soit favorable à la fermeture du zoo.

Le sondage a été fait vraisemblablement devant Lyon 2 !

Signaler Répondre
avatar
Bonjour bonjour le 13/09/2025 à 10:09
Mdr ! a écrit le 13/09/2025 à 09h42

Pareil..
En revanche j'ai souvent entendu des gens dire que moins d'animaux dans des enclos plus grands, ce ne serait pas un mal.
Cela dit ça a déjà bien évolué depuis mon enfance.

Bon et sinon, pour les vieux Lyonnais.. est-ce que qq'un a déjà vu un crocodile bouger ? En 45 ans moi jamais.
Parce que j'ai déjà entendu, pour la blague, la théorie qui dit que ce ne sont pas de vrais.. ˆˆ

Surtout qu'il n'a plus de crocodiles depuis plus de 20 ans mais bon...

Signaler Répondre
avatar
Xav69 le 13/09/2025 à 10:09

c’est toujours bien ces statistiques avec ces pourcentages, mais si on mentionnait le nombre de personnes interrogées, cela donnerait du sens (ou pas) à ces stats !

Signaler Répondre
avatar
L414 le 13/09/2025 à 09:59

Ecolofascisme? Ou L214 revient de ses vacances?

Signaler Répondre
avatar
GAD le 13/09/2025 à 09:58

Quelques dizaines de militants qui ne représentent qu'eux-mêmes .
A les entendre , on va bientôt arriver dans une société où l'on se préoccupera plus du sort des rats , des loups et des moustiques que celui des humains !

Signaler Répondre
avatar
Bon le 13/09/2025 à 09:45

Il devient urgent de couper toutes subventions d’argent public à ces associations inutiles, woke qui veulent tout interdire et tout supprimer…
Ils n’ont rien d’autre a faire ?
Moi le zoo de la tête d’or, c’est de très beaux souvenirs de mon enfance.

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 13/09/2025 à 09:42
Commedhab a écrit le 13/09/2025 à 08h55

56% des opinions collectées dans un sondage ou ils ont interrogé 25 personnes, dont 14 ont répondu oui. Lyonnais de 51 ans, ayant toujours vécu ici, je ne connais personne qui soit favorable à la fermeture du zoo.

Pareil..
En revanche j'ai souvent entendu des gens dire que moins d'animaux dans des enclos plus grands, ce ne serait pas un mal.
Cela dit ça a déjà bien évolué depuis mon enfance.

Bon et sinon, pour les vieux Lyonnais.. est-ce que qq'un a déjà vu un crocodile bouger ? En 45 ans moi jamais.
Parce que j'ai déjà entendu, pour la blague, la théorie qui dit que ce ne sont pas de vrais.. ˆˆ

Signaler Répondre
avatar
non mais sans blague le 13/09/2025 à 09:39

Est ce qu'il y a eut un vote ? ? Encore des illuminés qui parlent au nom de tout le monde ? ? ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Et le 13/09/2025 à 09:35

C’est cette même association qui a fait supprimer les ballades à poney, trop dur pour les poneys !! La PAZ, association de gauchos parisiens qui milite pour l’interdiction de la pêche, de l’équitation mais qu’on entend jamais sur les abattages rituels (égorgement) des moutons sans étourdissement.

Signaler Répondre
avatar
Pp le 13/09/2025 à 09:34
Commedhab a écrit le 13/09/2025 à 08h55

56% des opinions collectées dans un sondage ou ils ont interrogé 25 personnes, dont 14 ont répondu oui. Lyonnais de 51 ans, ayant toujours vécu ici, je ne connais personne qui soit favorable à la fermeture du zoo.

Aucune personne de mon entourage est favorable à la fermeture du zoo.
C'est quoi encore ce sondage!?

Signaler Répondre
avatar
Karim9999 le 13/09/2025 à 09:33

Je parie que la plupart des personnes de l'association possèdent elles-mêmes des animaux de compagnie qu'elles enferment dans leur appartement citadin de 50m² pour leurs propres conforts égoïstes -)

Signaler Répondre
avatar
oui-oui le 13/09/2025 à 09:27
Droit dans ses bottes a écrit le 13/09/2025 à 08h32

Complètement d'accord avec ce commentaire. Toutes ces associations de m ... , qu'on leur coupe les vivres, ça fera une partie des économies recherchées !

Exactement. Il faut examiner au centime près ce que l' on donne , à qui on le donne et pourquoi.

Signaler Répondre
avatar
pgmir le 13/09/2025 à 09:22
Commedhab a écrit le 13/09/2025 à 08h55

56% des opinions collectées dans un sondage ou ils ont interrogé 25 personnes, dont 14 ont répondu oui. Lyonnais de 51 ans, ayant toujours vécu ici, je ne connais personne qui soit favorable à la fermeture du zoo.

Vous êtes mauvaise langue ;-) 500 Lyonnais ont été sondés !!!

Signaler Répondre
avatar
elia le 13/09/2025 à 09:20

non,à la fermeture du zoo cela fait parti du patrimoine lyonnais, j'ai 80ans et j'ai toujours connu ce magnifique zoo .toutes ces associations qui veulent tout chamboulé, il y en a marre. c'est exaspérant, ils ont bien du temps de reste.

Signaler Répondre
avatar
Amen le 13/09/2025 à 09:19

Il faut bien trouver un prétexte pour manifester , c'est à croire qu'ils ne vivent que pour ça.
Très important , ne pas oublier le drapeau palestinien , ça fait classe , c'est dans l'air du temps, et en plus , sans lui , les animaux du zoo se sentiraient délaissés , pas respectés , comme s'ils ne méritaient pas eux aussi ce symbole indispensable qui représente la colère du peuple !

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 13/09/2025 à 09:05

De retour de mon dernier safari je peux vous affirmer que la vie sauvage n'est pas un luxe mais un combat de tous les jours pour survivre. Je rappelle à ces associations que ce genre de passage en force n'est pas dans l'intérêt de l'animal. Les deux orques de Marineland sont aujourd'hui dans une très mauvaise situation au point que les associations animalistes s'écharpent sur le sort de Wikie et Keijo.

Signaler Répondre
avatar
reflechir avant d agir le 13/09/2025 à 08:55

n importe quoi ! ça va finir comme le marineland d antibes qu’ils ont réussir à faire fermer sans réfléchir à l’accueil des animaux du coup ils sont en train de crever sur place !!! pas de public pas d argent ! et des faux sanctuaires au Japon pour finir en sushi.. en Espagne … mieux que nous !!!! non

Signaler Répondre
avatar
Commedhab le 13/09/2025 à 08:55

56% des opinions collectées dans un sondage ou ils ont interrogé 25 personnes, dont 14 ont répondu oui. Lyonnais de 51 ans, ayant toujours vécu ici, je ne connais personne qui soit favorable à la fermeture du zoo.

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 13/09/2025 à 08:44

Les associations ont fait fermer wMarineland à Antibes ...
Les orques y sont en souffrance : aucune structure pour les accueillir, on ne peut pas les remettre en liberté. Les animaux s'ennuient. Plus de rentrées, mais des frais énormes pour continuer à nourrir les animaux et entretenir les bassins .
Belle victoire alors que cette attraction attirait des milliers de spectateurs.

Signaler Répondre
avatar
Secte de menteurs le 13/09/2025 à 08:43

Marrant, lyonnais de naissance personne n'a daigné demander mon avis, ni à ma famille ni à mes amis.

Signaler Répondre
avatar
AntiKons le 13/09/2025 à 08:42
pissefroid a écrit le 13/09/2025 à 08h03

toutes ceswassociations de pisse froids comment à nous em...er sérieusement. mes élus ont ont habitude de capituler devant ceux qui gueulent le plus fort. mais un jour ça sera les lyonnais qui vont qui vont de mettre à hurler. toutes ces associations subventionnées par nos impôts sont à gerber. par contre on n'es entend pas pour le calvaire des moutons.

Exact. Voilà oû passe notre argent depuis des années.
Mais on va quand même vous demander de travailler 2 jours de plus par an pour continuer à financer tout ces branl......

Signaler Répondre
avatar
pop le 13/09/2025 à 08:42

vous faîtes comme si ces 10 retraités de cette association représentaient la majorité !!! ils sont ultra minoritaires
Le Parc avec ses animaux fait parti du patrimoine de Lyon et le Maire l'a bien compris.Il n'y touche pas.

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 13/09/2025 à 08:40
Pedaleduschnok a écrit le 13/09/2025 à 08h29

pourquoi ne pas demander la fermeture du zoo de la place des Terreaux,il y a des spécimens très dangereux pour le bien vivre à Lyon.

Oui, surtout dans la "grande cage du fond", celle qui a une statue d'Henri IV sur son fronton !

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 13/09/2025 à 08:39

Lyon, 520000 habitants en 2022 ,sur la photo 15 militants .Comme toujours une infime minorité qui veut imposer ses idées.

Signaler Répondre
avatar
tev le 13/09/2025 à 08:35
boris69 a écrit le 13/09/2025 à 07h52

Fermer le zoo pour les enfermer dans un sanctuaire. Donc comme au zoo mais sans visiteurs. C'est du n'importe quoi. C'est eux qu'il faut mettre en cage.

vous faîtes bien de pointer du doigt cette incongruité,

Signaler Répondre
avatar
ha,oui.... le 13/09/2025 à 08:33
pissefroid a écrit le 13/09/2025 à 08h03

toutes ceswassociations de pisse froids comment à nous em...er sérieusement. mes élus ont ont habitude de capituler devant ceux qui gueulent le plus fort. mais un jour ça sera les lyonnais qui vont qui vont de mettre à hurler. toutes ces associations subventionnées par nos impôts sont à gerber. par contre on n'es entend pas pour le calvaire des moutons.

pas faux...

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 13/09/2025 à 08:32
pissefroid a écrit le 13/09/2025 à 08h03

toutes ceswassociations de pisse froids comment à nous em...er sérieusement. mes élus ont ont habitude de capituler devant ceux qui gueulent le plus fort. mais un jour ça sera les lyonnais qui vont qui vont de mettre à hurler. toutes ces associations subventionnées par nos impôts sont à gerber. par contre on n'es entend pas pour le calvaire des moutons.

Complètement d'accord avec ce commentaire. Toutes ces associations de m ... , qu'on leur coupe les vivres, ça fera une partie des économies recherchées !

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 13/09/2025 à 08:32

Ras-le-bol de ces "associations" et de ces "collectifs" archi-minoritaires qui emmerdent le monde à longueur de temps, cherchant à imposer à la majorité leurs lubies à la noix !

Signaler Répondre
avatar
zzz le 13/09/2025 à 08:30

après l'interdiction des ponneys qui réjouissaint les petits, la prochaine étape, ils vont exiger la fermeture du vendeur de gauffres et du théatre de guignol, pour éviter de pervertir les plus petits ?????

Signaler Répondre
avatar
Pedaleduschnok le 13/09/2025 à 08:29

pourquoi ne pas demander la fermeture du zoo de la place des Terreaux,il y a des spécimens très dangereux pour le bien vivre à Lyon.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.