"Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité" : ils vont réclamer la fermeture du zoo ce samedi

Selon une étude commandée par l’association PAZ en février 2025 auprès de l’IFOP, plus de la moitié des Lyonnais (56 %) se déclarent favorables à la fermeture du zoo et au transfert des animaux vers des sanctuaires.

"Aujourd’hui, Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité", explique l’association.

Le soutien est encore plus marqué chez les jeunes : 70 % des 18-24 ans et 66 % des 25-34 ans se disent favorables à la fermeture.

"La majorité des Lyonnaises et des Lyonnais souhaitent la fermeture du zoo et le placement des animaux dans des sanctuaires. Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité", déclare Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.

Les bénévoles de PAZ se rassembleront à 11 h 15 devant l’Hôtel de Ville (côté place des Terreaux) avec des panneaux montrant des animaux détenus au zoo et mettant en avant les résultats de l’étude IFOP. Les passants favorables à la fermeture du zoo seront invités à écrire un message au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui sera ensuite déposé dans la boîte aux lettres de la mairie à la fin de l’action.