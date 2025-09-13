"Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité" : ils vont réclamer la fermeture du zoo ce samedi

Selon une étude commandée par l’association PAZ en février 2025 auprès de l’IFOP, plus de la moitié des Lyonnais (56 %) se déclarent favorables à la fermeture du zoo et au transfert des animaux vers des sanctuaires.
"Aujourd’hui, Grégory Doucet fait comme si le zoo du parc de la Tête d’Or faisait l’unanimité", explique l’association.
Le soutien est encore plus marqué chez les jeunes : 70 % des 18-24 ans et 66 % des 25-34 ans se disent favorables à la fermeture.
"La majorité des Lyonnaises et des Lyonnais souhaitent la fermeture du zoo et le placement des animaux dans des sanctuaires. Nous demandons à Grégory Doucet d’en prendre acte et de cesser de faire comme si ce lieu archaïque faisait l’unanimité", déclare Amandine Sanvisens, cofondatrice de PAZ.
Les bénévoles de PAZ se rassembleront à 11 h 15 devant l’Hôtel de Ville (côté place des Terreaux) avec des panneaux montrant des animaux détenus au zoo et mettant en avant les résultats de l’étude IFOP. Les passants favorables à la fermeture du zoo seront invités à écrire un message au maire de Lyon, Grégory Doucet, qui sera ensuite déposé dans la boîte aux lettres de la mairie à la fin de l’action.
Toutes les personnes de mon entourage sont favorables a sa fermeture.....ça peut peut être équilibrer le sondage.Signaler Répondre
Par contre je ne prends pas mon cas pour une généralité et j'espère qu'une solution satisfaisante pour les visiteurs et favorables aux animaux sera trouvèe.
Bonjour,Signaler Répondre
Avis à l'association PAZ !!
Il serait plus utile de nous aider à delocaliser les VERTS et ces Ecolos dans des sanctuaires, voire réexpédier Gregory DOUCET, directement sur Paris 13eme !!
Dans cet objectif, il y aurait beaucoup plus de monde en votre manifestation du 13 septembre, voire sûrement tous les Lyonnais et les Lyonnaises.
Tenez nous informés :-))
Cdlt.
Marre de ces pauvres débiles, foutez la paix aux vrais lyonnais, pas besoin de vous.Signaler Répondre
Par contre, ça ne vous scandalise pas que des chiens soient enfermés à longueur de journée dans des appartements, pendant que leur maitre(sse) est au boulot !Signaler Répondre
Bien dit ! J'adhère à 100% à ton commentaire.Signaler Répondre
Le parc est déjà devenu une vrai friche sous prétexte qu'il faut laisser faire la nature. Si on ferme le zoo ce sera encore pire avec les nuisibles qui vont proliférer.Signaler Répondre
Fermez les zoo ! Une honte de voir ces pauvres bêtes qui deviennent folles d'être enfermées. Enfermez z'y les ultra gaucho afin qu'ils puissent prendre le temps de méditer. Je viendrais leur jeter des cacahuètes et des déchets pour les occuper sainement.Signaler Répondre
Va falloir retirer leurs pistes cyclables!Signaler Répondre
oui, je suis pour la fermeture du zoo actuel. Vu ce qu'il est devenu !Signaler Répondre
Quelle misère !
L'ancien zoo, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, méritait un tout autre sort.
Bien sûr, des lourdes transformations étaient nécessaires, mais pas dictées par l'idéologie gauchisante de nos "spécialistes" locaux et de leurs innombrables conseillers fantaisistes.
Il faudrait changer les élus et leurs cours à la mairie et à la métropole.
Vivement 2026 mais courage aux successeurs qui devront réparer, rattraper les années perdues et donner la nouvelle impulsion pour un véritable avenir aux habitants de Lyon et de la métropole.
Le parc ne concerne que les lyonnais ? 🤔Signaler Répondre
Si c'était classé UNESCO auraient-ils le droit de toucher à ce patrimoine ?Signaler Répondre
Ils sont partis en 2022.. mais merci quand même..Signaler Répondre
A propos de sondage, une très forte majorité de français sont opposés à l'immigration....On en parlera bientôt?Signaler Répondre
Ce qui me scandalisait le plus, c'était de voir les loups enfermés dans une cage en béton avec des barreaux. Ils faisaient des allers-retours dans la cage.Signaler Répondre
J'espère que cela a disparu. Je n'ai pas fréquenté le parc depuis au moins 40 ans.
Non à la fermeture de ce parc . C'est une institution dans l'univers lyonnais j'y est passé une bonne partie de mon enfance et mon petit fils adore ce parc . Marre de ces associations qui servent à rien a part prendre l'argent du contribuable. Et quel intérêt de mettre les animaux dans un refuge lol.Signaler Répondre
Ces fachos ne représentent en rien Lyon.Signaler Répondre
Honte à ces personnes qui veulent plonger dans l ignorance des citoyens. Ce parc est gratuit il permet aux administrés, à faible revenu, de la région de connaître la faune de voir des animaux de se cultiver puis qui sait certains seront attirés par des métiers correspondant au monde animal, et les protégerons. Si nous les laissons faire il ne restera que des parcs payants ou seuls les familles a gros revenus pourront y accéder.Signaler Répondre
Cette association devrait plutôt défendre les êtres humains enfermé dans les zone sensibles qui ne peuvent pas sortir de chez eux par peur de disparaitre....
Ce merveilleux Parc Tête d'or,; celui, de mon enfance, de l'adolescence boutonneuse... et celle du jeune heureux papa. Ils vous ont dit qu'ils étaient en souffrances "les locataires" dudit parc ?. .Une fois le parc fermé. Ces dirigeants viendront réclamer des subventions pour leurs safaris intimistes, (voir familaux...) pour stages d'études - au Kenya et autres contrées aux ivoires chinoises déjà tarifees...Bandes de rigolos.Signaler Répondre
Je me mobilise entièrement pour la fermeture de la PAZ.Signaler Répondre
Certaines parties du zoo doivent être réaménagées mais le fermer en intégralité serait complètement stupide. La dictature fasciste de l'extrême gauche doit être sévèrement sanctionnée.Signaler Répondre
Le sondage a été fait vraisemblablement devant Lyon 2 !Signaler Répondre
Surtout qu'il n'a plus de crocodiles depuis plus de 20 ans mais bon...Signaler Répondre
c’est toujours bien ces statistiques avec ces pourcentages, mais si on mentionnait le nombre de personnes interrogées, cela donnerait du sens (ou pas) à ces stats !Signaler Répondre
Ecolofascisme? Ou L214 revient de ses vacances?Signaler Répondre
Quelques dizaines de militants qui ne représentent qu'eux-mêmes .Signaler Répondre
A les entendre , on va bientôt arriver dans une société où l'on se préoccupera plus du sort des rats , des loups et des moustiques que celui des humains !
Il devient urgent de couper toutes subventions d’argent public à ces associations inutiles, woke qui veulent tout interdire et tout supprimer…Signaler Répondre
Ils n’ont rien d’autre a faire ?
Moi le zoo de la tête d’or, c’est de très beaux souvenirs de mon enfance.
Pareil..Signaler Répondre
En revanche j'ai souvent entendu des gens dire que moins d'animaux dans des enclos plus grands, ce ne serait pas un mal.
Cela dit ça a déjà bien évolué depuis mon enfance.
Bon et sinon, pour les vieux Lyonnais.. est-ce que qq'un a déjà vu un crocodile bouger ? En 45 ans moi jamais.
Parce que j'ai déjà entendu, pour la blague, la théorie qui dit que ce ne sont pas de vrais.. ˆˆ
Est ce qu'il y a eut un vote ? ? Encore des illuminés qui parlent au nom de tout le monde ? ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
C’est cette même association qui a fait supprimer les ballades à poney, trop dur pour les poneys !! La PAZ, association de gauchos parisiens qui milite pour l’interdiction de la pêche, de l’équitation mais qu’on entend jamais sur les abattages rituels (égorgement) des moutons sans étourdissement.Signaler Répondre
Aucune personne de mon entourage est favorable à la fermeture du zoo.Signaler Répondre
C'est quoi encore ce sondage!?
Je parie que la plupart des personnes de l'association possèdent elles-mêmes des animaux de compagnie qu'elles enferment dans leur appartement citadin de 50m² pour leurs propres conforts égoïstes -)Signaler Répondre
Exactement. Il faut examiner au centime près ce que l' on donne , à qui on le donne et pourquoi.Signaler Répondre
Vous êtes mauvaise langue ;-) 500 Lyonnais ont été sondés !!!Signaler Répondre
non,à la fermeture du zoo cela fait parti du patrimoine lyonnais, j'ai 80ans et j'ai toujours connu ce magnifique zoo .toutes ces associations qui veulent tout chamboulé, il y en a marre. c'est exaspérant, ils ont bien du temps de reste.Signaler Répondre
Il faut bien trouver un prétexte pour manifester , c'est à croire qu'ils ne vivent que pour ça.Signaler Répondre
Très important , ne pas oublier le drapeau palestinien , ça fait classe , c'est dans l'air du temps, et en plus , sans lui , les animaux du zoo se sentiraient délaissés , pas respectés , comme s'ils ne méritaient pas eux aussi ce symbole indispensable qui représente la colère du peuple !
De retour de mon dernier safari je peux vous affirmer que la vie sauvage n'est pas un luxe mais un combat de tous les jours pour survivre. Je rappelle à ces associations que ce genre de passage en force n'est pas dans l'intérêt de l'animal. Les deux orques de Marineland sont aujourd'hui dans une très mauvaise situation au point que les associations animalistes s'écharpent sur le sort de Wikie et Keijo.Signaler Répondre
n importe quoi ! ça va finir comme le marineland d antibes qu’ils ont réussir à faire fermer sans réfléchir à l’accueil des animaux du coup ils sont en train de crever sur place !!! pas de public pas d argent ! et des faux sanctuaires au Japon pour finir en sushi.. en Espagne … mieux que nous !!!! nonSignaler Répondre
56% des opinions collectées dans un sondage ou ils ont interrogé 25 personnes, dont 14 ont répondu oui. Lyonnais de 51 ans, ayant toujours vécu ici, je ne connais personne qui soit favorable à la fermeture du zoo.Signaler Répondre
Les associations ont fait fermer wMarineland à Antibes ...Signaler Répondre
Les orques y sont en souffrance : aucune structure pour les accueillir, on ne peut pas les remettre en liberté. Les animaux s'ennuient. Plus de rentrées, mais des frais énormes pour continuer à nourrir les animaux et entretenir les bassins .
Belle victoire alors que cette attraction attirait des milliers de spectateurs.
Marrant, lyonnais de naissance personne n'a daigné demander mon avis, ni à ma famille ni à mes amis.Signaler Répondre
Exact. Voilà oû passe notre argent depuis des années.Signaler Répondre
Mais on va quand même vous demander de travailler 2 jours de plus par an pour continuer à financer tout ces branl......
vous faîtes comme si ces 10 retraités de cette association représentaient la majorité !!! ils sont ultra minoritairesSignaler Répondre
Le Parc avec ses animaux fait parti du patrimoine de Lyon et le Maire l'a bien compris.Il n'y touche pas.
Oui, surtout dans la "grande cage du fond", celle qui a une statue d'Henri IV sur son fronton !Signaler Répondre
Lyon, 520000 habitants en 2022 ,sur la photo 15 militants .Comme toujours une infime minorité qui veut imposer ses idées.Signaler Répondre
vous faîtes bien de pointer du doigt cette incongruité,Signaler Répondre
pas faux...Signaler Répondre
Complètement d'accord avec ce commentaire. Toutes ces associations de m ... , qu'on leur coupe les vivres, ça fera une partie des économies recherchées !Signaler Répondre
Ras-le-bol de ces "associations" et de ces "collectifs" archi-minoritaires qui emmerdent le monde à longueur de temps, cherchant à imposer à la majorité leurs lubies à la noix !Signaler Répondre
après l'interdiction des ponneys qui réjouissaint les petits, la prochaine étape, ils vont exiger la fermeture du vendeur de gauffres et du théatre de guignol, pour éviter de pervertir les plus petits ?????Signaler Répondre
pourquoi ne pas demander la fermeture du zoo de la place des Terreaux,il y a des spécimens très dangereux pour le bien vivre à Lyon.Signaler Répondre