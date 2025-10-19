L'ASVEL en pôle pour rejoindre la NBA Europe ?

Selon diverses sources, le club villeurbannais de Tony Parker compte quitter l'Euroligue pour rejoindre la Basketball Champions League (BCL). Une première étape vers la future NBA Europe, projet un peu fou de championnat estampillé NBA et lancé par Adam Silver, avec des règles FIBA.

Les négociations seraient bien avancées affirme Le Progrès, afin de permettre à l'ASVEL de compter parmi les 12 clubs permanents de la nouvelle ligue continentale. Le divorce avec l'Euroligue pourrait même se faire cette année, avec le non-renouvellement de la licence permanente afin de basculer sur la Basketball Champions League (BCL) dès la saison 2026-2027.

L'ASVEL marcherait ainsi dans les pas de l'Alba Berlin, qui a quitté l'Euroligue, et qui entend faire partie du projet NBA Europe. Logiquement, de grands clubs comme le Real Madrid, le Bayern Munich ou le FC Barcelone sont aussi appelés à intégrer la NBA Europe.

D'un point de vue financier, cela serait très bénéfique à l'ASVEL, englué dans des échecs fracassants avec Skweek et Smart Good Things. Car sur les parquets européens, les hommes de Pierric Poupet ne font pas des merveilles.