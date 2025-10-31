Sondages exclusifs Ville et Métropole : bye-bye Doucet ! - LyonMag n°217

On dit beaucoup de choses sur les écologistes, beaucoup de clichés qui trouvent souvent leur origine dans une certaine réalité. Ils seraient déconnectés du réel, entourés de personnes qui ne pensent que comme eux, et incapables de voir dans la colère de ceux qui les critiquent la nécessité de se remettre en question. Cette première salve de sondages OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace, promet une campagne féroce, où tous les coups seront permis. Que ce soit à la ville de Lyon, faiseuse de rois et de reines métropolitains, ou à la Métropole, territoire si unique et aux enjeux parfois opposés.

Au sommaire de ce numéro 217 (novembre 2025) :

- Sondages exclusifs Municipales et Métropolitaines : bye-bye Grégory Doucet ?

- Trafic de drogue, délinquance, mise en examen de Doucet : le procureur de la République de Lyon se livre

- David Kimelfeld renonce, et maintenant ?

- Lyon Femmes : Le défi du Mont-Blanc pour une entrepreneure lyonnaise

- Lyon Restaurants : Catarsis, le dessert à tous les plats

- Lyon Foot : Daniel Riolo raconte 40 ans de football