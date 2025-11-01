Face à Chalon-sur-Saône, l’ASVEL veut reprendre confiance en championnat

Les basketteurs villeurbannais reçoivent Chalon-sur-Saône ce samedi à 20h30 pour le compte de la 6e journée de Betclic Elite.

Après deux défaites en Euroligue, les hommes de Pierric Poupet veulent retrouver leur rythme de croisière en championnat. Actuellement leaders, les Villeurbannais défie une équipe de Chalon-sur-Saône en difficulté cette saison.

L’occasion de reprendre confiance avant un déplacement compliqué sur le parquet du Fenerbahçe jeudi soir.