Le fond et le stade

Ce n'est pas un scoop de dire que Jean-Michel Aulas est le nouveau nom d'un Collombisme qui refuse de passer.
La filiation ne frappe pas car la proximité de leurs dates de naissance (1947 et 1949) fait penser que le président de l'OL ne peut pas être dans la continuité de l'ancien maire. Tout dans sa posture, pourtant, y ramène.
Aulas éprouve le sentiment angoissant que la ville que Gérard Collomb cherchait inlassablement à faire émerger, n'émergera plus jamais. Et que sa vision d'une ville qui “rayonne” (vision qu'Aulas devait largement partager, quand elle convergeait avec les intérêts de son Grand Stade en tout cas), celle d'un maire bâtisseur, risquait d'être emportée par l'histoire si la parenthèse ouverte en 2020 avec l'arrivée des Verts n'était pas refermée en 2026.
L'intrus Grégory Doucet n'a visiblement jamais été toléré par les tenants d'une ville qui rayonnerait par ses grands projets, bien avant que les effets de sa politique contraignant la voiture ne viennent heurter la vie quotidienne des Grands Lyonnais. Ces pénibles travaux qui gênent (aussi) le parcours circulatoire de la Smart aulassienne dans le Lyon intra-muros ne sont qu'un alibi.
Si Jean-Michel Aulas entend rassembler les “vrais Lyonnais” (selon cette expression qui avait tant choqué Fabien Bagnon qui crut y voir un parallèle avec la référence aux “vrais Allemands”, référence qui, objectivement, n'existait pas) contre la candidature de Doucet, c'est que ce dernier n'est qu'un Lyonnais en devenir, né dans une ville traversée par la ligne B du RER parisien, qui ne saurait s'autoriser à remiser aux oubliettes les projets de Skyline de la Part Dieu, quais du Rhône en centre sportif, Hôtel-Dieu en centre commercial et autres merveilles entrepreneuriales que l'ancien président de l'OL a sans doute admiré et qu'il s'apprête à rééditer.
Dans sa déambulation-interview où la journaliste de BFM Lyon Elodie Poyade le questionne dans les rues de la Presqu'île où des passants viennent le saluer, Jean-Michel Aulas, à un moment, dit : “Moi je vais annoncer trois ou quatre projets majeurs à moyen et long terme. Dont des projets de métros. Mais pas que, car effectivement il y a des sujets comme la pollution qui devraient être la préoccupation majeure des écolos. Qu’est-ce qu’on fait ? Le principal problème c’est le tunnel de Fourvière. Eh bien je vais proposer après consultation un certain nombre de solutions”.
Si, pour l'instant, le deuxième train de mesures annoncées par Aulas a été marqué par des mesures d'aide sociale (pour les familles monoparentales), c'est sans doute – outre la capacité à repérer dans les statistiques les situations les plus difficiles – qu'il lui était nécessaire de montrer que l'ancrage à droite imposé par la présence de Laurent Wauquiez lors de l'arrimage de Pierre Olivier à la campagne, n'avait pas fait de Aulas un candidat de droite.
Mais il n'est pas difficile d'imaginer la tête qu'auront les grands projets qui vont vraiment intéresser ce candidat. Ils seront grands, ils seront chers, visibles de loin, et rayonnants.
Il n'est pas impossible (quand on regarde les deux derniers sondages) que cette perspective rencontre un certain écho parmi des Lyonnais. A ces grands projets s'oppose la politique des Verts depuis cinq ans : celle du fond.
Dans les deux sens du terme : d'abord renforcer les services publics anti CO² et pour cela creuser la ville. La liste des inconvénients que cela a entraîné n'a pas fini de s'allonger. On ne saurait nier l'impact terrible que cela a eu sur les personnes très âgées dont la difficile mobilité a encore été diminuée par ces chantiers dantesques qui paraissent éternels. Sans doute pareil pour les (rares) bébés lyonnais en poussette.
Mais voilà : faire des lignes de tramways a obligé à s'occuper de ce qui (se) passait en dessous : des ouvrages qui n'intéressent d'habitude aucun politique car il n'existe pas de femmes ou d'hommes politiques qui puissent inaugurer, devant la presse ébahie, un réseau de chauffage urbain. Et pourtant 100 kilomètres de ces réseaux aussi efficaces que discrets ont été ajoutés depuis 2020.
Et en creusant les rues, les concessionnaires font de mauvaises rencontres. Le réseau d'écoulement des eaux pluviales sous la rue Grenette, le collecteur et branchements d’assainissement, dataient de plus d'un siècle quand les travaux de modernisation ont été décidés en 2024.
Parfois les mauvaises surprises sont moins profondes, mais toujours dans le fond : c'est dans le bitume de la rue que l'on découvre de l'amiante, comme rue de Bourgogne à Vaise, alors même que les travaux de la piste cyclable imposent que l'on découpe la chaussée.
Si bien que la politique de Doucet/Bernard apparaît comme à la fois horriblement dérangeante et totalement non rayonnante alors que la candidature d'Aulas fait miroiter l'émergence de silhouettes de grand stades ondulant du bassin un peu partout là où il restera de la place.
Enfin ! On en saura plus avec les programmes.
Romain Meltz
Ce qui a manqué à l'équipe des verts, c'est la forme plus que le fonds, et le dialogue avec les concitoyens, pourtant ils le prônent mais ne se l'applique pas. Ils sont convaincus d'avoir raison et n'entendent pas les autres. Dommage car les autres aussi peuvent avoir des choses à dire pour faire progresser la ville et la métropole.Signaler Répondre
Pour rappel, le personnage politique le plus détesté de France est JLM.Signaler Répondre
Les gens ne veulent pas de LFI.
Les bases avant la politique : d'un coté des militants écolos rigides qui ont comme limites et horizon les dogmes de leur parti à imposer à Lyon face à des pragmatiques passionnés par Lyon (qui font passer les intérêts lyonnais avant les consignes et ordres de partis, des partis dont les sièges ne sont pas lyonnais mais hors-sol voire contre les intérêts lyonnais).Signaler Répondre
Entièrement d’accord avec vousSignaler Répondre
Les délires de FiFi… qui n’a toujours pas compris que les lyonnais et grands lyonnais ne veulent pas de LFI un véritable sparadrap de la gauche !Signaler Répondre
Ben écoutez, je vais corriger ou compléter ce que vous dites :Signaler Répondre
"Formation universitaire". Je suis ingenieur passé par les classes préparatoires, je n’ai pas suivi de formation universitaire.
"le formalisme du monde professionnel qui est le vôtre, irrigué d'argent public". Vous connaissez mon domaine précis pour dire ça ? Les grands projets d’infrastructures et d’énergie de notre pays ont forcément besoin d’argent public. Sans ca vous n’auriez pas de centrale de barrage de métro d’autoroutes ou de train...et je fais de la technique pas du financier...
Sur France Inter et la dégradation que vivrait la population. Je n’ai jamais écouté de ma vie France inter (c’est bête mais le jingle m’insupporte). Sur la population je ne vois pas bien en quoi à l’echelle de Lyon proposer une alternative à la voiture, encadrer les loyers et vegetaliser les rues alors qu’on crève de plus en plus chaud l’été participe à l’etat degrade de notre société.
Sur l’immigration, sachez que je suis lucide sur la question. J’ai d’ailleurs arrête le foot en partie pour des faits de proselytisme (il fallait se doucher en caleçon pour ne pas "choquer" une partie de musulmans qui voulaient faire la loi dans le vestaire) et je ne suis pas non plus jouasse quand je vois des marriages algeriens déborder. Peiné parce qu’il n’y a jamais de drapeau français et surtout inquiet par ceux qui font n’importe quoi sur la route et qui meriterait un tour en prison. Mais pour ces sujets là c’est à l’etat pour moi de repondre avec notamment la police nationale. Mais au niveau de l’état on n’a jamais réussi à trouver de solution (même avec un karcher c’est dire !).
Alors on peut ne pas être d’accord mais je ne suis pas un bisounours. Je veux des solutions pragmatiques, que ce soit le boulot qui regisse notre cadre de vie et pas la speculation immobilière, et pour la securité je le redis c’est principalment une politique nationale. On devrait d’ailleurs adapter la politique (nombre de policier, camera crs etc...) sur la base de criteres objectifs en comparaison avec d’autres villes le tout regit par un orgqmnisme centralisé.
Les études sont constantes.Signaler Répondre
Les électeurs ne veulent plus d'écologistes à la tête de leurs communes.
A titre personnel je trouve cela injuste, globalement ils ont fait du bon boulot.
Ils ont sous estimé les pisse vinaigre qui s'indignent contre tout changement qui améliorera le collectif des lors que leur petit confort de bourgeois étriqué est momentanément gêné.
Les écologistes doivent comprendre qu'ils ont essuyé les plâtres et que désormais la première force de gauche est LFI.
Arriveront-ils à mettre leur égo de côté pour soutenir la première force de gauche comme nous les avons soutenu en leur temps, on verra bien.
Justice, la revendication à la mode à gauche, qui n'est qu'une variante de la solidarité imposée. Et l'essentiel est oublié: liberté, sécurité, prospérité.Signaler Répondre
Mais vous vivez dans un monde parallèle, celui des Bisounours et des petites fleurs !Signaler Répondre
Non, la "société" ne recherche ABSOLUMENT PAS plus de justice économique, environnementale et sociale.
Vous confondez le bourrage de crâne dont vous avez été victime dans un environnement gauchiste (par vos parents, votre éducation universitaire, le formalisme du monde professionnel qui est le cotre, irrigué d'argent public) et les aspirations sincères de la population, qui elle n'écoute plus France Inter et constate par elle même l'état très dégradé de la société.
Le monde dans lequel vous vivez désormais a évolué, le foot est devenu un sport individualiste et revendiquer moins l'immigration illégale tout comme proclamer qu'il existe un lien entre immigration et délinquance ne sont plus devenus des tabous.
N'oubliez pas non plus que la gauche ne pèse plus que 25 pourcents de l'opinion publique, et que les barrages républicains successifs volent la démocratie au peuple.
C'est simplement tout, sauf Doucet. Un individu parachuté sur Lyon avec une idéologie d'ultra-gauche teintée de vert, sectaire, donneur de leçons, qui préfère que les délinquants jouent des pièces de théâtre avec les policiers plutôt que les sanctionner, qui pense qu'une fresque géante fera fuir les dealers et vendeurs de cigarettes de contrebande à la Guillotière, que des pissotières empêcheront les rodéos place des Terreaux... Certains y ont cru, les quelques écolos bobo qui se sont déplacés en vélo cargo pour aller voter pendant que les vieux étaient confinés à demeure. Triste victoire pour Lyon, comme Bordeaux, Grenoble, Strasbourg, Paris, Rennes, Nantes, Marseille,... comme toutes les villes sous la dictature d'une gauche plus ou moins verte.Signaler Répondre
On sourira de la sympathie de Monsieur pour les travaux des écolo', mais ce qu'il néglige délibérément, c'est cette attitude qui consiste à tout faire de front, et lorsque les écologistes ouvrent une chaussée pour exécuter des travaux indispensables, on sait très bien qu'une fois rebouchée, ils pourriront la circulation avec leurs pistes cyclables à 500 millions d'euros.Signaler Répondre
Je trouve cette contribution pour une fois intéressante dans cette absence de manichéisme. Parce que M. Aulas n’a pas forcément de mauvaises intentions même si les améliorations sécuritaires permises par la multiplication des pistes cyclables et la piétonnisation de la rue de la Ré vont pour certaines disparaître, c’est un choix.Signaler Répondre
Personnellement je voterai écologiste parce que leur programme est celui qui est le plus adapté à une société en recherche de justice économique, environnementale et sociale... le passé d’une vague éducation de gauche où l’on pense au groupe avant l’individu. C’est marrant d’ailleurs c’est pour cette raison que l’on m’a fait jouer au foot...
Pour autant, je n’aurais pas dit non à de grands projets que M. Metz associe à Aulas (mais sur une skyline lyonnaise, concernant le métro, on comprend bien aujourd’hui que la multiplication de tramways représente la meilleure réponse à un juste équilibre des territoires) mais certains de ces gros projets sont dans les mains de l’Etat comme le Lyon-Turin.
Hâte que ce grands projet se fassent et hâte que l’aggolomeration récolte (c’est déjà un peu le cas) le fruit des travaux en cours et notamment le t6, les t8 à t10 et le teol, le prolongement du centre ville de Villeurbanne, les voies Lyonnaises qui donnent envie de voir le futur de l’agglomeration.