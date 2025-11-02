Le fond et le stade

Ce n'est pas un scoop de dire que Jean-Michel Aulas est le nouveau nom d'un Collombisme qui refuse de passer.

La filiation ne frappe pas car la proximité de leurs dates de naissance (1947 et 1949) fait penser que le président de l'OL ne peut pas être dans la continuité de l'ancien maire. Tout dans sa posture, pourtant, y ramène.

Aulas éprouve le sentiment angoissant que la ville que Gérard Collomb cherchait inlassablement à faire émerger, n'émergera plus jamais. Et que sa vision d'une ville qui “rayonne” (vision qu'Aulas devait largement partager, quand elle convergeait avec les intérêts de son Grand Stade en tout cas), celle d'un maire bâtisseur, risquait d'être emportée par l'histoire si la parenthèse ouverte en 2020 avec l'arrivée des Verts n'était pas refermée en 2026.

L'intrus Grégory Doucet n'a visiblement jamais été toléré par les tenants d'une ville qui rayonnerait par ses grands projets, bien avant que les effets de sa politique contraignant la voiture ne viennent heurter la vie quotidienne des Grands Lyonnais. Ces pénibles travaux qui gênent (aussi) le parcours circulatoire de la Smart aulassienne dans le Lyon intra-muros ne sont qu'un alibi.

Si Jean-Michel Aulas entend rassembler les “vrais Lyonnais” (selon cette expression qui avait tant choqué Fabien Bagnon qui crut y voir un parallèle avec la référence aux “vrais Allemands”, référence qui, objectivement, n'existait pas) contre la candidature de Doucet, c'est que ce dernier n'est qu'un Lyonnais en devenir, né dans une ville traversée par la ligne B du RER parisien, qui ne saurait s'autoriser à remiser aux oubliettes les projets de Skyline de la Part Dieu, quais du Rhône en centre sportif, Hôtel-Dieu en centre commercial et autres merveilles entrepreneuriales que l'ancien président de l'OL a sans doute admiré et qu'il s'apprête à rééditer.

Dans sa déambulation-interview où la journaliste de BFM Lyon Elodie Poyade le questionne dans les rues de la Presqu'île où des passants viennent le saluer, Jean-Michel Aulas, à un moment, dit : “Moi je vais annoncer trois ou quatre projets majeurs à moyen et long terme. Dont des projets de métros. Mais pas que, car effectivement il y a des sujets comme la pollution qui devraient être la préoccupation majeure des écolos. Qu’est-ce qu’on fait ? Le principal problème c’est le tunnel de Fourvière. Eh bien je vais proposer après consultation un certain nombre de solutions”.

Si, pour l'instant, le deuxième train de mesures annoncées par Aulas a été marqué par des mesures d'aide sociale (pour les familles monoparentales), c'est sans doute – outre la capacité à repérer dans les statistiques les situations les plus difficiles – qu'il lui était nécessaire de montrer que l'ancrage à droite imposé par la présence de Laurent Wauquiez lors de l'arrimage de Pierre Olivier à la campagne, n'avait pas fait de Aulas un candidat de droite.

Mais il n'est pas difficile d'imaginer la tête qu'auront les grands projets qui vont vraiment intéresser ce candidat. Ils seront grands, ils seront chers, visibles de loin, et rayonnants.

Il n'est pas impossible (quand on regarde les deux derniers sondages) que cette perspective rencontre un certain écho parmi des Lyonnais. A ces grands projets s'oppose la politique des Verts depuis cinq ans : celle du fond.

Dans les deux sens du terme : d'abord renforcer les services publics anti CO² et pour cela creuser la ville. La liste des inconvénients que cela a entraîné n'a pas fini de s'allonger. On ne saurait nier l'impact terrible que cela a eu sur les personnes très âgées dont la difficile mobilité a encore été diminuée par ces chantiers dantesques qui paraissent éternels. Sans doute pareil pour les (rares) bébés lyonnais en poussette.

Mais voilà : faire des lignes de tramways a obligé à s'occuper de ce qui (se) passait en dessous : des ouvrages qui n'intéressent d'habitude aucun politique car il n'existe pas de femmes ou d'hommes politiques qui puissent inaugurer, devant la presse ébahie, un réseau de chauffage urbain. Et pourtant 100 kilomètres de ces réseaux aussi efficaces que discrets ont été ajoutés depuis 2020.

Et en creusant les rues, les concessionnaires font de mauvaises rencontres. Le réseau d'écoulement des eaux pluviales sous la rue Grenette, le collecteur et branchements d’assainissement, dataient de plus d'un siècle quand les travaux de modernisation ont été décidés en 2024.

Parfois les mauvaises surprises sont moins profondes, mais toujours dans le fond : c'est dans le bitume de la rue que l'on découvre de l'amiante, comme rue de Bourgogne à Vaise, alors même que les travaux de la piste cyclable imposent que l'on découpe la chaussée.

Si bien que la politique de Doucet/Bernard apparaît comme à la fois horriblement dérangeante et totalement non rayonnante alors que la candidature d'Aulas fait miroiter l'émergence de silhouettes de grand stades ondulant du bassin un peu partout là où il restera de la place.

Enfin ! On en saura plus avec les programmes.

Romain Meltz