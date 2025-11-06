Marc Grivel : "Il y a encore du travail à faire pour avoir quelqu'un qui nous représente sur la Métropole de Lyon"

Quel rôle joueront les élus Synergies pour ce nouveau scrutin métropolitain ? Ils s'opposeront évidemment aux écologistes, considérant que "les attentes des habitants ne sont pas remplies" sur des secteurs comme la sécurité, la santé ou les mobilités.
Mais Marc Grivel prône "un rassemblement, pas un ralliement".
L'ancien maire de Saint-Cyr-au-mont-d'Or surveille les négociations entre Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, respectivement candidats à la mairie de Lyon et à la Métropole. "Il faut souhaiter que ces deux personnes comprennent ce qu'il faut faire en matière d'attitudes et de programmes", prévient Marc Grivel. "Il y a encore du travail à faire pour avoir quelqu'un qui nous représente sur la Métropole", poursuit-il.
Synergies est donc loin d'offrir ses voix dans les monts d'Or et le Val de Saône au premier candidat qui lui réclamera : "Il faut une ligne de métro supplémentaire par mandat. Ce n'est pas forcément compatible avec la proposition de gratuité de Jean-Michel Aulas", conclut Marc Grivel, qui ne fera pas de chèque en blanc.
Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.
00:00 Besoin des habitants
01:14 Quelle position au 1er tour des métropolitaines ?
04:47 Transports
08:34 ZFE/Voies Lyonnaises
À changer de noms de partis sans arrêt pour embrouiller les gens, les politicards sont très forts. On ne sait plus de quel bord ils sont, comme ça il peuvent dire blanc un jour et noir 6 mois après, ça passe inaperçu.Signaler Répondre
Je pense que M Grivel est ces 10 elus peut faire ou defaire la Presidence de la METROPOLE ainsi que la gouvernance (adjoints)Signaler Répondre
Entre LR et les ecolos il aura tous les pouvoirs.
Grivel l’homme qui a trahi son camp en 2001 en apportant Synergie à Collomb en échange d’un poste de vice président avec chauffeur et grasses indemnités…. la caricature du carriériste de la politique localeSignaler Répondre
A la Métropole, quelqu'un qui soit à l'écoute des gens, pas comme Bruno Bernard.Signaler Répondre