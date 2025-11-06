Marc Grivel : "Il y a encore du travail à faire pour avoir quelqu'un qui nous représente sur la Métropole de Lyon"

Quel rôle joueront les élus Synergies pour ce nouveau scrutin métropolitain ? Ils s'opposeront évidemment aux écologistes, considérant que "les attentes des habitants ne sont pas remplies" sur des secteurs comme la sécurité, la santé ou les mobilités.

Mais Marc Grivel prône "un rassemblement, pas un ralliement".

L'ancien maire de Saint-Cyr-au-mont-d'Or surveille les négociations entre Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, respectivement candidats à la mairie de Lyon et à la Métropole. "Il faut souhaiter que ces deux personnes comprennent ce qu'il faut faire en matière d'attitudes et de programmes", prévient Marc Grivel. "Il y a encore du travail à faire pour avoir quelqu'un qui nous représente sur la Métropole", poursuit-il.

Synergies est donc loin d'offrir ses voix dans les monts d'Or et le Val de Saône au premier candidat qui lui réclamera : "Il faut une ligne de métro supplémentaire par mandat. Ce n'est pas forcément compatible avec la proposition de gratuité de Jean-Michel Aulas", conclut Marc Grivel, qui ne fera pas de chèque en blanc.

