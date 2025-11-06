Ville et Métropole de Lyon distinguées par le label européen “Gold” pour leur action climatique

Les deux collectivités viennent d’obtenir le niveau “Gold” de l’European Energy Award, la plus haute distinction attribuée aux territoires engagés dans la transition énergétique.

Ce label, décerné ce jeudi à Saas-Fee en Suisse, vient couronner plusieurs années de politiques locales en matière de climat, d’air et d’énergie. Il intervient seulement quelques mois après l’obtention de la cinquième étoile du label national Climat-Air-Énergie (CAE), délivré par l’ADEME dans le cadre du programme Territoire Engagé Transition Écologique.

Avec cette double labellisation, Lyon rejoint un cercle restreint de collectivités européennes reconnues pour leurs efforts en faveur de la sobriété énergétique, des mobilités durables et du développement des énergies renouvelables.

La Métropole de Lyon devient ainsi le territoire le plus peuplé d’Europe à décrocher le niveau Gold, tandis que la Ville de Lyon est la commune française la plus importante à recevoir cette distinction, juste derrière Leipzig en Allemagne à l’échelle européenne.

En France, seules 19 collectivités sont labellisées Gold sur les 93 engagées dans la démarche de l’European Energy Award.

Cette distinction met en lumière les engagements conjoints des deux institutions pour réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.