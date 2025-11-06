Environnement

Ville et Métropole de Lyon distinguées par le label européen “Gold” pour leur action climatique

Ville et Métropole de Lyon distinguées par le label européen “Gold” pour leur action climatique

Nouvelle reconnaissance pour Lyon et la Métropole sur la scène européenne.

Les deux collectivités viennent d’obtenir le niveau “Gold” de l’European Energy Award, la plus haute distinction attribuée aux territoires engagés dans la transition énergétique.

Ce label, décerné ce jeudi à Saas-Fee en Suisse, vient couronner plusieurs années de politiques locales en matière de climat, d’air et d’énergie. Il intervient seulement quelques mois après l’obtention de la cinquième étoile du label national Climat-Air-Énergie (CAE), délivré par l’ADEME dans le cadre du programme Territoire Engagé Transition Écologique.

Avec cette double labellisation, Lyon rejoint un cercle restreint de collectivités européennes reconnues pour leurs efforts en faveur de la sobriété énergétique, des mobilités durables et du développement des énergies renouvelables.

La Métropole de Lyon devient ainsi le territoire le plus peuplé d’Europe à décrocher le niveau Gold, tandis que la Ville de Lyon est la commune française la plus importante à recevoir cette distinction, juste derrière Leipzig en Allemagne à l’échelle européenne.

En France, seules 19 collectivités sont labellisées Gold sur les 93 engagées dans la démarche de l’European Energy Award.

Cette distinction met en lumière les engagements conjoints des deux institutions pour réduire les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.

Tags :

Lyon

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
trop c'est trop le 06/11/2025 à 20:39

Laissez moi rire et arrètons le bourrage de crane !

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 06/11/2025 à 19:41

Les récompenses de l’entre soi
C’est greta tunberg la présidente non ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 06/11/2025 à 19:16

Mais il y a combien de labels écolos, on ne s'y retrouve plus.

Signaler Répondre
avatar
Pfuiiii le 06/11/2025 à 19:15

Une "action climatique" à base de pollution issue des bouchons dus aux travaux omniprésents et à la confiscation de la presqu’ile, sans doute ? MDR ! Encore un bon gros foutage de gueule made in Europe .

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.