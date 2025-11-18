Villeurbanne : les HCL recherchent des volontaires de plus de 80 ans pour une étude sur les infections respiratoires

Dans un communiqué, l’hôpital des Charpennes de Villeurbanne annonce rechercher des personnes de 80 ans et plus, en bonne santé et sans symptôme respiratoire, pour participer à l’étude clinique REFIPA, consacrée à la réponse immunitaire face aux infections virales respiratoires.

Dirigée par le Dr Antoine Garnier-Crussard, cette recherche vise à constituer une cohorte de référence afin d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients âgés, un public particulièrement vulnérable en cas d’infection. "Votre participation contribuera à améliorer le diagnostic et la prise en charge des infections chez cette population à risque", rappelle l’équipe.

Les volontaires doivent résider dans l’agglomération lyonnaise et se rendre disponibles pour deux gestes médicaux simples :

• un prélèvement sanguin,

• un écouvillonnage nasopharyngé.

Pour encourager la participation, les HCL prévoient une indemnisation de 30 euros, ainsi que le remboursement des frais de transport jusqu’à 50 euros.

Les personnes intéressées peuvent contacter directement l’équipe par mail sur ghs.arc.lcr@chu-lyon.fr ou par téléphone au 04 78 86 65 19.

Les Hospices Civils de Lyon rappellent que l’enjeu est crucial : mieux comprendre la réaction immunitaire des plus de 80 ans pour renforcer la prévention et la prise en charge des infections respiratoires dans les services de gériatrie.