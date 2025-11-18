Santé

Villeurbanne : les HCL recherchent des volontaires de plus de 80 ans pour une étude sur les infections respiratoires

Villeurbanne : les HCL recherchent des volontaires de plus de 80 ans pour une étude sur les infections respiratoires
Villeurbanne : les HCL recherchent des volontaires de plus de 80 ans pour une étude sur les infections respiratoires - LyonMag

Les Hospices Civils de Lyon lancent un appel à volontaires seniors.

Dans un communiqué, l’hôpital des Charpennes de Villeurbanne annonce rechercher des personnes de 80 ans et plus, en bonne santé et sans symptôme respiratoire, pour participer à l’étude clinique REFIPA, consacrée à la réponse immunitaire face aux infections virales respiratoires.  

Dirigée par le Dr Antoine Garnier-Crussard, cette recherche vise à constituer une cohorte de référence afin d’améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients âgés, un public particulièrement vulnérable en cas d’infection. "Votre participation contribuera à améliorer le diagnostic et la prise en charge des infections chez cette population à risque", rappelle l’équipe.  

Les volontaires doivent résider dans l’agglomération lyonnaise et se rendre disponibles pour deux gestes médicaux simples :
    •    un prélèvement sanguin,
    •    un écouvillonnage nasopharyngé.  

Pour encourager la participation, les HCL prévoient une indemnisation de 30 euros, ainsi que le remboursement des frais de transport jusqu’à 50 euros.  

Les personnes intéressées peuvent contacter directement l’équipe par mail sur ghs.arc.lcr@chu-lyon.fr ou par téléphone au 04 78 86 65 19.

Les Hospices Civils de Lyon rappellent que l’enjeu est crucial : mieux comprendre la réaction immunitaire des plus de 80 ans pour renforcer la prévention et la prise en charge des infections respiratoires dans les services de gériatrie.

Tags :

villeurbanne

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Memphis le 19/11/2025 à 02:39

Le vieux Souchon peut-être......il a l’air asthmatique même s’il manque pas d’air pour insulter + de 11 000 000 de français

Signaler Répondre
avatar
Retour sur Terre le 18/11/2025 à 18:00

N'y allez pas, c'est un piège. Ils vont vous transformer en saucisses.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 18/11/2025 à 17:59

Pour 30€ les petits vieux vont plutôt rester devant Derrick, ou similaire si ça n'existe plus.

Signaler Répondre
avatar
vrai le 18/11/2025 à 16:00
Bingo a écrit le 18/11/2025 à 13h29

LM est un magazine de boomer :)

vous êtes concerné puisque vous le lisez

Signaler Répondre
avatar
Bingo le 18/11/2025 à 13:29

LM est un magazine de boomer :)

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.