Villeurbanne : le ministre de l’Éducation nationale attendu jeudi pour analyser les résultats des évaluations nationales

En septembre, les élèves entrant en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et ceux entrant en 6e, 5e, 4e, 2de et 1ère année de CAP ont en effet passé une évaluation standardisée en français et en mathématiques. Ce sont plus de 7 millions d’élèves qui ont ainsi été évalués dans plus de 30 000 écoles et plus de 11 000 établissements scolaires. Et les résultats des évaluations nationales tombent cette semaine.

Le ministre débutera sa visite à 13h10 à l’école Jean-Jaurès de Villeurbanne, un établissement situé en réseau d’éducation prioritaire (REP). Il participera avec l’équipe pédagogique à une séance de travail dédiée à l’analyse des résultats des élèves, avant d’évoquer les actions mises en place pour améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux.

À 14h, Édouard Geffray assistera à une séance de lecture et de compréhension de texte dans une classe de CP.

Le ministre rejoindra ensuite le rectorat de Lyon, où il rencontrera les directrices et directeurs des écoles de la circonscription Villeurbanne 2. Cette réunion doit permettre d’échanger sur les résultats des évaluations nationales à l’échelle locale et d’identifier les leviers pédagogiques à renforcer tout au long du parcours scolaire.