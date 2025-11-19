Villeurbanne : le ministre de l’Éducation nationale attendu jeudi pour analyser les résultats des évaluations nationales

En septembre, les élèves entrant en CP, CE1, CE2, CM1, CM2 et ceux entrant en 6e, 5e, 4e, 2de et 1ère année de CAP ont en effet passé une évaluation standardisée en français et en mathématiques. Ce sont plus de 7 millions d’élèves qui ont ainsi été évalués dans plus de 30 000 écoles et plus de 11 000 établissements scolaires. Et les résultats des évaluations nationales tombent cette semaine.
Le ministre débutera sa visite à 13h10 à l’école Jean-Jaurès de Villeurbanne, un établissement situé en réseau d’éducation prioritaire (REP). Il participera avec l’équipe pédagogique à une séance de travail dédiée à l’analyse des résultats des élèves, avant d’évoquer les actions mises en place pour améliorer la maîtrise des savoirs fondamentaux.
À 14h, Édouard Geffray assistera à une séance de lecture et de compréhension de texte dans une classe de CP.
Le ministre rejoindra ensuite le rectorat de Lyon, où il rencontrera les directrices et directeurs des écoles de la circonscription Villeurbanne 2. Cette réunion doit permettre d’échanger sur les résultats des évaluations nationales à l’échelle locale et d’identifier les leviers pédagogiques à renforcer tout au long du parcours scolaire.
Rapprochez vous de directeurs d'établissements "privés" pour qu'ils vous disent que les listes d'attente ont toujours existé.Signaler Répondre
comme ca pour une fois vous saurez de quoi vous parlezSignaler Répondre
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement/phare-un-dispositif-de-lutte-contre-le-harcelement-l-ecole-323435
alors c'est vrai avant 2022 rien n'a été mis en place. on peut donc dire que VOTRE génération a laissé ce phénomène se développer.
quand à la responsabilité de la gauche. elle n'a été aux affaires que 10 ans depuis 1993... (oui je vous compte hollande mais on sait tous)-.
Rapprochez vous de directeurs d'établissements "privés" pour consulter les listes d'attente.Signaler Répondre
1er inscrit 1er servi et le nombre de place n'a pas forcément évolué. (parfois on ferme plutôt dans certaines campagnes).
Ce n'est pas un "aspect" religieux car je connais pas mal de "musulmans" qui mettent leur enfant en école catho.
entre 1994 et 2023, le nombre d'enfant dans le privé n'a augmenté que de 1.5% en proportion du nombre d'enfants scolarisés. (hausse qui ne correspond pas à une hausse d'effectif du privé mais par une baisse des enfants scolarisés donc à effectif égal le ratio augmente)Signaler Répondre
Une réflexion que je me suis faite dernièrement sur l'effondrement global de l'Education.Signaler Répondre
La non gestion du harcèlement scolaire. On le sait le "pas de vague" ou on protège les harceleurs et on écarte les victimes.
Mais il y a des répercussions bien au délà du monde éducatif. Car à force de ne pas avoir traiter ce harcèlement scolaire fait que les harceleurs quand il rentre dans le monde professionnel continuent dans ce sens et vous voyez apparaitre en plein explosion les RPS.
C'est un peu comme dans la "cours d'école" une "meute" qui s'acharne sur une personne.
On parlera aussi du "management toxique" qui est devenu une norme habituelle dans le monde professionnel (toujours faire attention aux fausses "pubs" de gestion style "Start Up" car si on creuse on voit rapidement ce qui se cache réellement derrière... les baby foot en salle de pause c'est "marrant" mais si après vous êtes harcelés sur votre poste c'est autre chose).
Ce qui n'est pas géré durant l'enfance ce répercute forcément une fois adulte et après on s'étonne que le monde du travail devient progressivement pourri.
Pour ceux qui suivent aussi le sujet de l'enfance ... alors cela les papiers de gauche n'en parlent pas (en effet c'est pas des prêtes) mais il est hallucinant d'énumérer les cas de "viols" d'enfants en scolaire (et oui public) et en péri-scolaire (parfois même en maternité et en crèche).Signaler Répondre
Quelqu'un fait il quelquechose pour cela? non au contraire. Je vous signale que dans l'académie de Montpellier un éducateur sur la thématique de vie affective et relationnelle avait été condamné pour pédophilie... l'argument étant qu'un pédophile était bien placé pour parler du sujet de cette formation...
J'aime mes amis de "gauche" car en fait ils s'en foutent royalement des enfants. Ils dénoncent et dénonceront les cas de pédophilie que si cela concerne le "privé" mais par contre sur tout le reste ils se taisent. Mais bon reprenez le programme éducatif des années 70/80 vous serez halluciné par ce que ses pédagogistes de gauche préconisaient dans l'éveil de l'Enfant ...
Accueillir un peu moins de migrants et ça ira sans doute un peu mieux !Signaler Répondre
Mais totalement d'accord avec vous.Signaler Répondre
Regarder bien ce qu'on essaye de vous vendre en ce moment un R.Glucksman .... mais regarder de très près et vous verrez que c'est le "jumeau" de E.Macron. Et en plus on commence à avoir tous les même rouages qui se mettent en place... les même "lobbies" qui vous ont vendu Macron en 2017 en faisant croire à "l'Homme Nouveau".
C'est effrayant de voir ça et de savoir déjà par avance qu'une part importante des gens vont se faire avoir.
Je suis d'accord il y a de "fausses étiquettes politiques" car de nombreux partis devraient regrouper sous le terme "Libéraux" (parti qui existe dans d'autres pays) moi j'y mettrais une partie du PS, tout le centre (Renaissance, MoDem, Horizon, UDI) et une grosse partie des LR. Car ils sont tous "Libéraux" "Européistes" et "Mondialistes".
c'est en effet une anarque qui date de quelques décennies déjà.
Pour avoir une école de qualité, après avoir vécu 40 ans au sein de cette décadence annoncée, il me semble qu'il faudrait plusieurs choses: une formation solide pour les enseignants en alternance comme autrefois à l'école normale , des directeurs de qualité animateurs responsables d'une équipe, aucun détachement des enseignants dans des structures souvent inutiles voire nuisibles, cantonner les associations de parents à un rôle extérieur à l'école et leur rappeler qu'ils sont là pour éduquer les enfants qu'ils ont mis au monde, prévoir une formation continue utile( pas du genre théâtre...)pendant les vacances, et surtout bien accueillir les enfants de migrants en un stage de quelques mois d'apprentissage accéléré de la langue(comment voulez vous qu'ils acquièrent les notions de base en jargonant?), arrêter les promenades diverses et variées ( musées qui parfois ressemblent à des déchetterie, visites de quartier voire du marché , piscine...tputes choses qui sont du ressort des parents)etc, en résumé mettre le SOUCI DE L'ENFANT au coeur du système.Signaler Répondre
Ouais.. gauche caviar, en fait gauche libérale, le clair obscur.. un oxymore quoi.Signaler Répondre
En littérature c'est joli, une figure de style.. mais en politique il y a un mensonge qqpart, une fausse face.
Et comme c'est effectivement caviar et libéral.. bah on peut rayer gauche.. ça rend les choses un peu plus cohérentes, du moins en partie car après on peut encore ajouter qu'elle ne gouverne pas.
Quand on voit les fautes d'orthographe dans les commentaires qui critiquent l'Éducation nationale, on se marre bien.Signaler Répondre
que c'est quand même les doctrines soixante huitardes de gauche qui ont amorcé le lent mais inexorable déclin de notre enseignement primaire et secondaire puis universitaire depuis 50 ansSignaler Répondre
Il ferait mieux de s'occuper des recrutements AESH suite aux promesses non tenues de ses prédécesseurs !Signaler Répondre
La gauche caviar ... on fait croire qu'on s'occupe des pauvres mais on habite le VIIIème arrondissement de Paris et on veut pas qu'un mini carrefour s'ouvre en bas de son immeuble.Signaler Répondre
La belle et grande gauche caviar pour qui ont est des "sans dents"
A Villeurbanne tout part en cacahuètes !Signaler Répondre
On est sur un autre planète là.Signaler Répondre
En résumé vous comprenez très bien qu'on plombe l'instruction des gosses de pauvres, et donc que les gosses de riches sont favorisés.. et ça c'est une idéologie de gauche pour vous ?
Donc vous voyez que les mecs se foutent de vous, mais vous prenez pour certain ce qu'ils prétendent être ?
En gros une gauche qui n'est pas vraiment une gauche, et qui perd les élections de surcroît.. euh..
Bon bah voilà, 'il reconnait pas sa droite de sa gauche mais il fait des efforts", +8.
CQFD.
On les connaît les résultats trafiqués de la macronie.Signaler Répondre
C'est un apparatchik du système, il traine dans ce ministère depuis des années.Signaler Répondre
Il ne vaut pas grand chose et il ne fera rien sauf poursuivre les même idioties du passé.
Il impose à l'Education Publique une logique plutôt de gauche mais bien entendu ses propres enfants il les mets dans le privé. Bon c'est moins flagrant que Pap Ndiaye (un pape de l'éducation gauchiste) qui met ses enfants à l'Ecole Alsacienne à 1158 euros par trimestre.
La beauté de tous ses gens de gauche, j'adore ça... Je vous demande dans quel type d'école vont certains enfants de députés LFI dont un certain versaillais c'est intéressant de voir ça aussi. Les gueux entre eux, et les "élites" entre elles.
C'est vrai que c'est vachement de gauche d'abandonner l'instruction des classes populaires pour le profit d'une économie libérale.Signaler Répondre
En rattrapant à 7 ?Signaler Répondre
J'ai vu de mes yeux des +8 sur des copies de bac (décachetées) notées sur 20. Ca, c'est avant les rattrapages et après le contrôle continu déjà gonflé.
En gros on rattrape à 2, et en résumé ceux qui l'ont avec moins de 16 se le voient offrir ou presque.
28eme en lecture, bon, si les 20 premiers sont bons, c'est "moyen".. mais les archi-nuls y'en a déjà devant nous. Nous, nous sommes nuls à ch...
Comprenez que chiffres, stat' et classements, déjà peu glorieux.. masquent encore l'ampleur du désastre.
Et le bac, ce n'est que le bout du chemin. En fait toute la primaire.. on passe.. collège pareil.. des élèves de 6eme ne savent ni lire ni ecrire et on le sait depuis qu'ils sont au CP.
Nous, on le sait.. les enfants non, puisqu'ils n'ont pas de note, ils ne se doutent même pas qu'ils sont des cancres.
Plus de 130 000 AESH, certains gèrent des trois, quatre, cinq élèves dans la mêmes classe.. et il en manque.
Pas de note, pas de copie, pas de devoirs, pas de redoublement.
Transposez au médecin, pas de diagnostique, pas de médicament, pas de rééducation, pas d'arrêt.. et imaginez le résultat.
C'est qui ce ministre ?Signaler Répondre
Avec macron on change tous les 6 mois grand maximum à l'éducation.
En fait il est en ballade et on l'aura oublié une fois parti...
Cela sera les "vrais" résultats ou plutôt des résultats sortis de la "moulinette" du ministère donc non représentatifs de la réalité?Signaler Répondre
Avec la diversification des outils médiatiques (et pas que les extrêmes) on sait maintenant que l'Etat est un habitué du "mensonge". On l'a vu sur pas mal de chose dernièrement (l'amplification des mensonges d'Etat s'est accrue depuis l'arrivée d'un certain Président en 2017), par exemple le déficit révélé en 2024 (pas de coupables, personne au courant).
Là il faut sauver le soldat "Education Nationale" et la catastrophe industrielle qui date de 50 ans.... nos amis de gauche continuent dans cet échec et pour eux c'est la faute de l'Ecole Privée ... bien entendu de plus en plus de parents veulent mettre leurs enfants dans le privé (ce que font la majorité de nos élus et surtout nos élus de gauche qui tapent pourtant dessus).
Alors ils vont diminuer les aides au privé... mais cela ne les touchera pas eux spécialement car ils pourront toujours les mettre en privé "hors contrat" avec des frais de scolarité pouvant monter à 15000 euros / ans. Donc faire en sorte que les enfants du "bas peuple" restent dans la misère éducative et l'ignorance tout en s'assurant que leurs propres enfants soient dans un système parallèle très chers (un peu le modèle américain).
En même temps, je vous signale qu'on a annulé des aides à l'Alternance, beaucoup d'étudiant se retrouvent sur le carreau sans stage. Des étudiants en entrée de Fac (pourtant avec un bac) ont de très gros problèmes de lecture et de compréhension écrite, le niveau des Facs devant s'adapter à ce nouveau public en baissant les exigences.
Tout est un champ de ruine de l’éducation à la santé en passant par la sécurité. Et maintenant que vous avez ruiné la France, vous voulez faire la guerre à la Russie...Signaler Répondre
Tous les gouvernements de gauche ou de droite ont dissimulé l état catastrophique du pays .Aujourd'hui la vérité éclate sur le plan économique et nous continuons a faire les beaux alors qu il n y a plus de pilote dans l avion.Signaler Répondre
Encore des réunions. Encore des rallonges budgétaires.Signaler Répondre
Et toujours pas d’action, toujours pas de résultat.
Inutile de venir .les chiffres officiels sont accablants. la dernière étude PISA sur 2024 montre que la France est 23 ème en mathématiques, 28 ème en lecture et 26 ème en sciences sur les 85 pays participants. mais tout va bien officiellement puisque nous avons en rattrapant a 7 de moyenne, 96,4 pour cent de réussite au bac , chiffre officiel. on est archi nuls mais tout va bien .Signaler Répondre