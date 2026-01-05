Social

Manifestation des agriculteurs au sud de Lyon : la M7 bloquée dans les deux sens, le campement maintenu la nuit prochaine

LyonMag

C'est le retour, comme promis, des agriculteurs en colère.

Mise à jour à 18h : les agriculteurs ne lèveront pas le camp ce lundi soir. La M7 restera bloquée toute la nuit. L'axe sera donc de nouveau fermé mardi matin.

Mise à jour à 11h30 : La M7 est désormais bloquée par les agriculteurs au niveau de Pierre-Bénite. Les tracteurs et les manifestants se sont installés dans les deux sens, coupant totalement la circulation. Un barnum a été installé comme en 2024, signe que le blocage pourrait durer plusieurs jours si le gouvernement ne parvient pas à mener des négociations fructueuses avec leurs représentants.

Mise à jour à 10h : Une cinquantaine d'agriculteurs bloquent le noeud A450/M7.

Mise à jour lundi à 8h : Comme prévu, le cortège de tracteurs rassemblé à Brignais a pris la direction de la M7 en empruntant l'A450. D'importants ralentissements sont en cours dans le secteur. Vingt-deux tracteurs sont recensés. Et un second cortège est prévu au départ de Solaize à 9h45.

Les autorités s'attendent à de fortes perturbations sur la jonction A450/A7 mais rappellent que des déviations ont été prévues pour éviter que Lyon ne soit bloquée.

Article initial : Ce lundi, de nombreuses manifestations auront lieu partout en France, et l'agglomération lyonnaise n'y échappera pas.

C'est une habitude, les agriculteurs rhodaniens en colère ciblent désormais la M7 à hauteur de Pierre-Bénite. C'est là qu'ils mèneront leur action peu après 6h30, après s'être réunis à Brignais.

"De très fortes perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A7, l’A450, la route M7, le réseau secondaire", prévient déjà la préfecture du Rhône.

Les déviations suivantes seront mises en œuvre via la sortie 3 de la M7, la bretelle à l’A450 depuis l’A7 ou la sortie 5 de l’A450 en direction de l’A7.

Pour traverser l’agglomération, les usagers de la route doivent privilégier l’autoroute A46.

Les automobilistes sont appelés à anticiper ou à reporter leurs déplacements dans le secteur ou à privilégier un autre mode de transport.

Le blocage de la M7 est appelé à durer, puisque les manifestants qui dénoncent la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire ou encore le Mercosur prévoient d'installer un campement sur place, afin de se relayer jour et nuit afin d'éviter son démantèlement. Il y a deux ans, l'autoroute avait ainsi été totalement bloquée quelques jours.

agriculteurs en colère

caillou le 05/01/2026 à 20:21

Ils vendent du surgelé ...les bourrins

Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 19:48

Pourquoi les agriculteurs des autres pays de l'Union européenne ne font ni blocages, ni de manifestations ? Car ils sont intelligents et courageux, ces mêmes agriculteurs détestant emmerder les populations locales.

Monsieur Crotte le 05/01/2026 à 19:32

D'accord ils ont l 'habitude d'être dehors, mais la ils vont se les geler 1,2,3 jours
Puis ils rentreront vite à la maison !

Roger Agri le 05/01/2026 à 19:29

les gars demain vin chaud pour tout le monde rond point Solaize
Gigi amène la bière

Louis le Franc le 05/01/2026 à 19:19

agriculteurs... le RN ne vous aime pas, ne vous soutient... lisez les commentaires sur ce forum

sans surprise le 05/01/2026 à 19:18

l extrême droite n'aime pas ses agriculteurs.. menteur et hypocrite... Ils ne les soutiennent pas

johnny le 05/01/2026 à 19:13

Comment faire chié les gens qui bossent

NEXT le 05/01/2026 à 19:11
Jacques3 a écrit le 05/01/2026 à 18h15

Vous en fabriquez, vous, des tracteurs français ? Elle est trop bonne celle-là.

Leurs tracteurs ne sont pas français, leurs pesticides ne sont pas français, leurs semis ne sont pas françaic, leurs main oeuvre "non déclaré" n'est pas française.....

Mais il faudrait que les français payent le prix fort pour qu'ils puissent continuer leurs business !

NEXT le 05/01/2026 à 19:09
Jacques3 a écrit le 05/01/2026 à 18h15

Vous en fabriquez, vous, des tracteurs français ? Elle est trop bonne celle-là.

Il y en avait, avant que les cultos les laissent crever

J6 le 05/01/2026 à 19:09

Soutien indéfectible

Mercopasûr le 05/01/2026 à 18:55

Ils ont raison!! ils manifestent pour quoi déjà ?

Jacques3 le 05/01/2026 à 18:15
J'espère au moins qu'ils roulent tous avec du matériel français a écrit le 05/01/2026 à 12h46

Pour des défenseurs du tout français que je n'en vois pas un qui roule avec du matériel américain ... oh, c'est rigolo de ce que j'en ai vu les 2 tiers ne roulent pas français.
Arrêtez de vous foutre de nous les paysans et Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre.
Vous êtes responsables comme les autres.

Vous en fabriquez, vous, des tracteurs français ? Elle est trop bonne celle-là.

Massey Fergusson c'est européen peut-être ? le 05/01/2026 à 16:53
Tractor a écrit le 05/01/2026 à 13h06

Avant de raconter n'importe quoi, renseignez vous !
Le dernier constructeur français de tracteurs agricoles était Renault.
La division Renault Agriculture, qui produisait des tracteurs depuis 1918, a été progressivement vendue au constructeur allemand CLAAS à partir de 2003, puis 100 % intégrée à Claas en 2008.

Ils ont tué Renault en achetant américain ... si au moins ils avaient un peu l'esprit européen on verrait du Class partout.
Par contre ils sont bienheureux de toucher les aides européennes.
Arrêtez de les défendre pour tout et n'importe quoi.

Toujours les mêmes qui trinquent le 05/01/2026 à 16:38

Je comprends pas leurs actions...
Si j'ai un conflit avec une administration je peux bloquer ma rue avec ma voiture et emmerder ainsi tout mon quartier ?
Est ce qu'ils ont pensé aux patients qui avaient rdv à Lyon Sud pour leur chimio et à ceux qui avaient un entretien d'embauche...?

Bibi69 le 05/01/2026 à 15:54

Meme si je comprends leurs situation et leurs craintes, j'ai du mal à comprendre pourquoi se sont encore les salaries qui subissent. Pour chaque conflit, à nous la galère... bloquer donc l'approvisionnement des "cantines" du senat et du parlement. Ainsi nos chers elus pourront justifier de leus frais et faire fonctionner les commerçants et restaurateurs alentours....

fruits durables le 05/01/2026 à 15:42
raleur a écrit le 05/01/2026 à 15h18

je ne vois pas quel producteur accepterait de donner ses produits à une société qui 1 an après lui Dara tiens voila je les ai vendu à ce prix, au fait l’an prochain il m’en faudra 5% de plus pour le même prix!
ben si le paysan,il n’a pas le choix sinon la marchandise lui reste sur les bras

Ça ne pourrit plus donc plus de casse, plus d'obligation de vendre à prix bas pour écouler rapidement le stock, tout le monde peut dire merci aux agronomistes sauf producteurs et consommateurs, il est là le vrai problème de l'agriculture française.

NEXT le 05/01/2026 à 15:20

Coupez leur la PAC, ça va les calmer

raleur le 05/01/2026 à 15:18

je ne vois pas quel producteur accepterait de donner ses produits à une société qui 1 an après lui Dara tiens voila je les ai vendu à ce prix, au fait l’an prochain il m’en faudra 5% de plus pour le même prix!
ben si le paysan,il n’a pas le choix sinon la marchandise lui reste sur les bras

Vache à lait le 05/01/2026 à 14:37

Mais vends tes terrains, vends tes terrains bordel !

Antigaucho le 05/01/2026 à 14:30

Ils sont agriculteurs de leur plein gré il me semble? L'agriculture a des contraintes mais évidemment, eux ne veulent pas en entendre parler !
Quand je suis en désaccord avec telle ou telle chose je ne vais pas faire c... ces paysans dans leurs cours de fermes ou dans leurs champs !
Alors laissez les gens qui ont besoin d'aller travailler de pouvoir circuler librement. Ces fermiers prennent les gens en otage c'est inadmissible. Sous prétexte de quoi en plus? Trop de contraintes? Ils vont me faire pleurer !! Quelle profession n'en n'a pas ?
Aucun soutien à cette action. Allez bosser !!! Le c... assis dans un tracteur c'est plutôt tranquille !!

Dehors les faux écolos ! le 05/01/2026 à 14:28

Où sont les écologistes pour soutenir les paysans ? C'est vrai. On ne les entend pas parce que les bobos écolos qui roulent en Tesla se fichent des bouseux et des travailleurs. Ils s'enrichissent en faisant culpabiliser les autres.

‎ Libriste‎ ‎ le 05/01/2026 à 13:09

C’est toujours la faute des autres avec les macronistes. Doucet, à Lyon, a réduit la dette de la ville très fortement ce que n’ont jamais fait la droite ou la bande à Collomb. Si c’est ça être irresponsable alors vive l’irresponsabilité.
Bloquer notre pays le fera avancer ?
Les grévistes protestent et critiquent alors que c’est eux qui profitent le mieux de notre système ..et ils produisent de la merde

Tractor le 05/01/2026 à 13:06
J'espère au moins qu'ils roulent tous avec du matériel français a écrit le 05/01/2026 à 12h46

Pour des défenseurs du tout français que je n'en vois pas un qui roule avec du matériel américain ... oh, c'est rigolo de ce que j'en ai vu les 2 tiers ne roulent pas français.
Arrêtez de vous foutre de nous les paysans et Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre.
Vous êtes responsables comme les autres.

Avant de raconter n'importe quoi, renseignez vous !
Le dernier constructeur français de tracteurs agricoles était Renault.
La division Renault Agriculture, qui produisait des tracteurs depuis 1918, a été progressivement vendue au constructeur allemand CLAAS à partir de 2003, puis 100 % intégrée à Claas en 2008.

Piccanha le 05/01/2026 à 12:57
Moua a écrit le 05/01/2026 à 08h58

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Le faux-filet de boeuf brésilien est excellent du gras autour et dans la chair, j'ai eu l'occasion d'en goûter au Portugal un produit d'une qualité exceptionnelle...C'est vous qui faites de la merde avec votre course au rendement aidés des agro-scientifiques français,intellectuels à deux balles de me deux, on ne mange plus que de la merde dans ce pays dixit jean-Pierre Koff.

front national le 05/01/2026 à 12:46

Moi demain je bloque le tunnel de Fourvière
Je veux du papier toilette a la vanille au bureau

J'espère au moins qu'ils roulent tous avec du matériel français le 05/01/2026 à 12:46

Pour des défenseurs du tout français que je n'en vois pas un qui roule avec du matériel américain ... oh, c'est rigolo de ce que j'en ai vu les 2 tiers ne roulent pas français.
Arrêtez de vous foutre de nous les paysans et Arrêtez de demander le beurre et l'argent du beurre.
Vous êtes responsables comme les autres.

C est vrai que ... le 05/01/2026 à 12:40
soutien total de la gauche a écrit le 05/01/2026 à 03h34

la gauche soutient totalement le mouvement des agriculteurs bloqués tout le changement se gagnera par la rue ne compter pas sur l’extrême droite ou Aulas pour avoir un soutien l’extrême droite dans parlement européen son absent et en France jouent la division du pays

Aulas et le parlement Européen...il fallait oser la sortir celle la!
Reste bien a gauche ...ils en prennent des comme toi ....y en a même qui deviennent chefs !

caillou le 05/01/2026 à 12:32

Sud la préfecture arrêté ces irréductibles blaireaux ...on travaille aussi dans toutes les conditions ...le malheur de la chimie en est la triste preuve .

Bob le 05/01/2026 à 12:27
Anti-Kons a écrit le 05/01/2026 à 08h29

Dommage que vous ne mettiez pas autant d'énergie à critiquer les mouvements des fonctionnaires qui pourrissent la vie des gens uniquement pour leurs revendications salariales ...

Subventions à flots continus, déclarations fiscales à l'emporte pièce, pesticides, syndicats d'origine pétainiste, ultralibéral mais lois de la concurrence... pour les autres !
Pire que les fonctionnaires : les agriculteurs !

La raison le 05/01/2026 à 12:25

Allez les bof rentre chez vous

caillou le 05/01/2026 à 11:42
Moua a écrit le 05/01/2026 à 08h58

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Les produits chimiques les tuent mais ils veulent les utiliser aller comprendre

caillou le 05/01/2026 à 11:37

22 blaireaux extrémistes qui luttent a arme égale avec des états ...

Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 11:12
Consommateurs a écrit le 04/01/2026 à 21h40

Le seul soutien utile que l’on puisse leur apporter, c’est en tant que client et acheteur. C’est nous qui tenons la solution. Eux ne souhaitent qu’une seule chose, nous vendre le produit de leur travail.

Seuls les paysans français manifestent et/ou font des blocages. Les paysans des autres pays de l'Union Européenne ne râlent pas, ne brûlent ni pneus ni palettes, ne dégradent pas les chaussés, respectent les populations locales.
Que les ploucs français la mettent en veilleuse, fassent preuve d'intelligence, et se mettent au travail. Ils (ces ploucs français) se font hara-kiri avec leurs blocages.
Dorénavant, j'achèterai de la viande, des fruits et légumes venus d'autres pays de l'union européenne. Qui cherchent trouvent.

Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 11:05
Moua a écrit le 05/01/2026 à 08h58

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

Je fais un métier qui me plaît, c'est mon choix, et je l'assume....
Ah, j'oubliais, mon job consiste à rouler très souvent.....

Moua le 05/01/2026 à 08:58
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 05/01/2026 à 08h34

Ils ont voulu être agriculteurs ; ils doivent assurer leurs choix, avec avantages et inconvénients. S'ils ne sont pas contents de leurs sorts, qu'ils changent de jobs.

Tu fais quoi comme travail toi ?
Tranquille au chaud l'hiver dans un bureau bien climatisé pour l'été et après tu viens expliquer ce qui est bien pour les autres j'imagine ....
Ils ont choisi un métier utile eux , pas de crever sous les normes , et si tous les agriculteurs changent de boulot comme tu le suggère , tu vas bouffer quoi ? De la merde importée , des racines ou du quinoa d'écolo ......

MGreg le 05/01/2026 à 08:36
Anti-Kons a écrit le 05/01/2026 à 08h29

Dommage que vous ne mettiez pas autant d'énergie à critiquer les mouvements des fonctionnaires qui pourrissent la vie des gens uniquement pour leurs revendications salariales ...

Heu .... si si , je fais pareil ... ;-) .... ne vous inquietez pas. Je pense que notre éducation nationale ne soufre pas de manque de moyens, mais de manque de résultats.

Ouiauxvoituresnonauxverts le 05/01/2026 à 08:34

Ils ont voulu être agriculteurs ; ils doivent assurer leurs choix, avec avantages et inconvénients. S'ils ne sont pas contents de leurs sorts, qu'ils changent de jobs.

Anti-Kons le 05/01/2026 à 08:29
MGreg a écrit le 04/01/2026 à 21h32

Encore des milliers d’euro de perte pour mon entreprise .
Vous aggravez la situation de millier d’entreprises.

Je ne vous soutiens plus. Ces méthode sont d’un autre temps

Vous voulez bloquez ? Vraiment bloquer . Bloquée la maison de chaque député, le bureau de chaque maire . L’accès à l’assemble, à Matignon, à l’Élysée.

Mais non. Cela n’arriveras pas . Les agriculteurs comme les français n’ont plus le feu pour se battre. Ce sont des moutons. Qui vont gentiment s’installer pour emmerder les pauvres gens comme eux . Mais surtout pas emmerder ceux qui ont le pouvoir.

Dommage que vous ne mettiez pas autant d'énergie à critiquer les mouvements des fonctionnaires qui pourrissent la vie des gens uniquement pour leurs revendications salariales ...

French connection le 05/01/2026 à 07:42

Le problème ne se résoudra pas en empêchant les actifs de se rendre à leur travail. C'est devant le parlement européen et l'elysee qu'il faut frapper

soutien total de la gauche le 05/01/2026 à 03:34

la gauche soutient totalement le mouvement des agriculteurs bloqués tout le changement se gagnera par la rue ne compter pas sur l’extrême droite ou Aulas pour avoir un soutien l’extrême droite dans parlement européen son absent et en France jouent la division du pays

Ah bon le 05/01/2026 à 02:34

Chacun e de nous prendra ses précautions. Soutien total à nos agriculteurs et agricultrices.

Ex Précisions le 04/01/2026 à 22:28
MGreg a écrit le 04/01/2026 à 21h32

Encore des milliers d’euro de perte pour mon entreprise .
Vous aggravez la situation de millier d’entreprises.

Je ne vous soutiens plus. Ces méthode sont d’un autre temps

Vous voulez bloquez ? Vraiment bloquer . Bloquée la maison de chaque député, le bureau de chaque maire . L’accès à l’assemble, à Matignon, à l’Élysée.

Mais non. Cela n’arriveras pas . Les agriculteurs comme les français n’ont plus le feu pour se battre. Ce sont des moutons. Qui vont gentiment s’installer pour emmerder les pauvres gens comme eux . Mais surtout pas emmerder ceux qui ont le pouvoir.

C'est clair qu'ils devraient bloquer les instances dirigeantes, mais pas les maires qui n'ont rien à faire dans cette histoire, et de préférence à Paris où se prennent les décisions, pas le reste de la France.
Ils vont finir par se mettre tous les Français (hors Paris) à dos... Tant que la buvette de l'assemblée nationale et du sénat est approvisionnée nos dirigeants s'en fichent.

Boris le 04/01/2026 à 22:12

Des précédentes actions de ces agriculteurs j'ai retenu la dégradation des infrastructures routières, la transformation de l'espace public en décharge ainsi que le vandalisme de bâtiments. Une démonstration du mépris du contribuable et du bien commun, une carte de visite qui a de quoi faire douter qu'il soit constructif d'échanger avec eux.

Consommateurs le 04/01/2026 à 21:40
Soutien total à l'agriculture française a écrit le 04/01/2026 à 21h04

L'agriculture comprends une multitude de types d'agriculteurs avec des problèmes différents, et des conditions de vie et de revenus très différents aussi
Manifestez noblement avec vos vraies valeurs et vous aurez le soutien du maximum de monde, mais ne vous trompez pas de cible, si nous nous déplaçons le lundi matin, c'est aussi pour le travail,
Pas de conflits inutiles ,pas de violence

Le seul soutien utile que l’on puisse leur apporter, c’est en tant que client et acheteur. C’est nous qui tenons la solution. Eux ne souhaitent qu’une seule chose, nous vendre le produit de leur travail.

MGreg le 04/01/2026 à 21:32

Encore des milliers d’euro de perte pour mon entreprise .
Vous aggravez la situation de millier d’entreprises.

Je ne vous soutiens plus. Ces méthode sont d’un autre temps

Vous voulez bloquez ? Vraiment bloquer . Bloquée la maison de chaque député, le bureau de chaque maire . L’accès à l’assemble, à Matignon, à l’Élysée.

Mais non. Cela n’arriveras pas . Les agriculteurs comme les français n’ont plus le feu pour se battre. Ce sont des moutons. Qui vont gentiment s’installer pour emmerder les pauvres gens comme eux . Mais surtout pas emmerder ceux qui ont le pouvoir.

Soutien total à l'agriculture française le 04/01/2026 à 21:04

L'agriculture comprends une multitude de types d'agriculteurs avec des problèmes différents, et des conditions de vie et de revenus très différents aussi
Manifestez noblement avec vos vraies valeurs et vous aurez le soutien du maximum de monde, mais ne vous trompez pas de cible, si nous nous déplaçons le lundi matin, c'est aussi pour le travail,
Pas de conflits inutiles ,pas de violence

