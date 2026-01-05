Manifestation des agriculteurs au sud de Lyon : la M7 bloquée dans les deux sens, le campement maintenu la nuit prochaine

Mise à jour à 18h : les agriculteurs ne lèveront pas le camp ce lundi soir. La M7 restera bloquée toute la nuit. L'axe sera donc de nouveau fermé mardi matin.

Mise à jour à 11h30 : La M7 est désormais bloquée par les agriculteurs au niveau de Pierre-Bénite. Les tracteurs et les manifestants se sont installés dans les deux sens, coupant totalement la circulation. Un barnum a été installé comme en 2024, signe que le blocage pourrait durer plusieurs jours si le gouvernement ne parvient pas à mener des négociations fructueuses avec leurs représentants.

🔴 Manifestation d’agriculteurs |



➡️Les agriculteurs sont actuellement présents sur la M7 dans les deux sens de circulation.



Évitez le secteur et suivez les déviations

➡️ la sortie 3 de la M7

➡️ la bretelle à l’A450 depuis l’A7

➡️ la sortie 5 de l’A450 en direction de l’A7… https://t.co/Zjz7mzxGMm — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 5, 2026

Mise à jour à 10h : Une cinquantaine d'agriculteurs bloquent le noeud A450/M7.

Mise à jour lundi à 8h : Comme prévu, le cortège de tracteurs rassemblé à Brignais a pris la direction de la M7 en empruntant l'A450. D'importants ralentissements sont en cours dans le secteur. Vingt-deux tracteurs sont recensés. Et un second cortège est prévu au départ de Solaize à 9h45.

Les autorités s'attendent à de fortes perturbations sur la jonction A450/A7 mais rappellent que des déviations ont été prévues pour éviter que Lyon ne soit bloquée.

Article initial : Ce lundi, de nombreuses manifestations auront lieu partout en France, et l'agglomération lyonnaise n'y échappera pas.

C'est une habitude, les agriculteurs rhodaniens en colère ciblent désormais la M7 à hauteur de Pierre-Bénite. C'est là qu'ils mèneront leur action peu après 6h30, après s'être réunis à Brignais.

"De très fortes perturbations sont à prévoir sur l’autoroute A7, l’A450, la route M7, le réseau secondaire", prévient déjà la préfecture du Rhône.

Les déviations suivantes seront mises en œuvre via la sortie 3 de la M7, la bretelle à l’A450 depuis l’A7 ou la sortie 5 de l’A450 en direction de l’A7.

Pour traverser l’agglomération, les usagers de la route doivent privilégier l’autoroute A46.

Les automobilistes sont appelés à anticiper ou à reporter leurs déplacements dans le secteur ou à privilégier un autre mode de transport.

Le blocage de la M7 est appelé à durer, puisque les manifestants qui dénoncent la gestion sanitaire de la dermatose nodulaire ou encore le Mercosur prévoient d'installer un campement sur place, afin de se relayer jour et nuit afin d'éviter son démantèlement. Il y a deux ans, l'autoroute avait ainsi été totalement bloquée quelques jours.