Municipales à Lyon : Alexandre Dupalais (UDR-RN) veut installer des studios de cinéma

La capitale des Gaules a été le berceau du cinéma. Et si aujourd'hui Lyon rayonne une fois par an avec le Festival Lumière, voire en accueillant quelques tournages de films et de séries, l'héritage est plus mémoriel qu'actif.
D'où la proposition dégainée par Alexandre Dupalais ce lundi. Le candidat UDR-RN aux élections municipales 2026 annonce vouloir implanter des studios de cinéma et d'animation à Lyon, notamment dans le 8e arrondissement où il se présentera.
"En renouant avec notre belle histoire, en complémentarité du travail de l’Institut et du festival Lumière que je tiens à saluer, nous créerons de formidables opportunités pour l’économie et le rayonnement de notre ville !", indique-t-il.
Si refaire de Lyon "une capitale du cinéma mondial" est une ambition louable, le Pôle Pixel de Villeurbanne remplit déjà ce rôle dans l'agglomération, lui qui a été le berceau de la création de la série Kaamelott ou du film d'animation récompensé Ma vie de courgette.
🎞️ Maire de Lyon, je veux porter une grande ambition pour notre ville : refaire de Lyon, là où le cinéma est né, une capitale du cinéma mondial en y réimplantant des studios de cinéma et d’animation ✨ pic.twitter.com/63vjEXITRE— Alexandre Dupalais (@a_dupalais) January 12, 2026
