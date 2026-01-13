Panne sur le réseau TCL : le tramway T3 partiellement interrompu ce mardi matin à Lyon

Le tramway T3 est partiellement interrompu depuis 8h07, ce mardi 13 janvier 2026, en raison d’un incident technique.
Selon les informations diffusées par TCL, "une panne d’aiguillage empêche la ligne de circuler normalement". En conséquence, la ligne circule uniquement entre Meyzieu les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie.
Les stations situées entre Gare Part-Dieu Villette et Bel Air – Les Brosses ne sont plus desservies pendant la durée de l’incident.
Afin d’assurer la continuité du service, des bus relais ont été mis en place entre Vaulx-en-Velin La Soie et Gare Part-Dieu Villette, précise le réseau de transports en commun lyonnais.
TCL indique que la reprise de la circulation est estimée à 13h.
Bravo la Métropole. Inutile de parler des pannes: c'est le quotidien!Signaler Répondre
Informez-nous plutôt quand un métro ou un tram fonctionne!
Les tarifs vont-ils baisser? Nos abonnements vont-ils être remboursés, au moins en partie? Qu'en pense Monsieur Bernard?
Beaucoup d'incompétent SYTRAL ? KEOLIS? RATP? tant pis pour l’usager.Signaler Répondre
Les escalateurs toujours en panne, pas bien possible de les remplacer par des vélos,,,,, vert, faut vraiment débile dans cette villeSignaler Répondre
les transports des shadoks : on sait que ça va tomber en panne mais c'est la surprise quotidienne. pour moi la voiture ça marche tous les jours !Signaler Répondre
Tous les jours des pannes !!!On y est habitué,et du moment que vous payez,bernard est contentSignaler Répondre
L'effet Bernard jusqu'au bout !Signaler Répondre