Municipales 2026 : Francis Lalanne candidat dans un arrondissement de Lyon ?

Alors que Jean-Michel Aulas s'est immédiatement imposé comme le grand favori du scrutin, une autre célébrité pourrait s'inviter dans la danse.

Comme le révèle Lyon People, Francis Lalanne pourrait se présenter aux élections dans le 8e arrondissement, sous la bannière Spartacus du candidat Michel Dulac, ancien membre du Rassemblement national.

Le célèbre chanteur a confirmé vouloir mettre "(sa) notoriété au service d'une noble cause dans une ville (qu'il) adore". Avec l'objectif de "parler de Lyon d'une autre manière".

Francis Lalanne n'étant pas Lyonnais, il envisage désormais de "prendre un domicile à Lyon" avant début février pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales.

Adulé par les complotistes depuis l'épisode des Gilets jaunes ou du Covid-19, l'interprète de "On se retrouvera" a déjà frayé avec la politique. Présent sur les listes de Dieudonné aux européennes 2024, il avait écopé d'une peine d'inéligibilité pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.