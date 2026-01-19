Politique

Municipales 2026 : Francis Lalanne candidat dans un arrondissement de Lyon ?

Et si l'élection municipale lyonnaise de 2026 devenait encore plus people ?

Alors que Jean-Michel Aulas s'est immédiatement imposé comme le grand favori du scrutin, une autre célébrité pourrait s'inviter dans la danse.

Comme le révèle Lyon People, Francis Lalanne pourrait se présenter aux élections dans le 8e arrondissement, sous la bannière Spartacus du candidat Michel Dulac, ancien membre du Rassemblement national.

Le célèbre chanteur a confirmé vouloir mettre "(sa) notoriété au service d'une noble cause dans une ville (qu'il) adore". Avec l'objectif de "parler de Lyon d'une autre manière".

Francis Lalanne n'étant pas Lyonnais, il envisage désormais de "prendre un domicile à Lyon" avant début février pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales.

Adulé par les complotistes depuis l'épisode des Gilets jaunes ou du Covid-19, l'interprète de "On se retrouvera" a déjà frayé avec la politique. Présent sur les listes de Dieudonné aux européennes 2024, il avait écopé d'une peine d'inéligibilité pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.

avatar
Justement le 19/01/2026 à 14:09
ce qui est sûr… a écrit le 19/01/2026 à 12h13

… qu « ’envisageant de prendre un domicile à Lyon », il est au taquet pour connaître les attentes des électeurs de Lyon. Quel guignol…

Un guignol à Lyon c'est logique


avatar
Lyon People le 19/01/2026 à 13:53
Diego a écrit le 19/01/2026 à 13h08

cette ville ne sera épargnée par aucune calamité.
Et Bigard, il fait quoi ?

Bigard briguera probablement le poste d'adjoint a l'urbanisme dans le cadre de la candidature Francis Lalanne/Dieudonné/Cheminade/Nordhal Lelandais


avatar
oh ben le 19/01/2026 à 13:46
LFI 69 a écrit le 19/01/2026 à 13h34

Les People ça suffit, Aulas, Lalanne... Le prochain Laurent Gerra ?

Tant que ce n'est pas un LFI !


avatar
LFI 69 le 19/01/2026 à 13:34

Les People ça suffit, Aulas, Lalanne... Le prochain Laurent Gerra ?


avatar
mais pitié le 19/01/2026 à 13:32

pas lui ! on ne nous épargne rien à Lyon


avatar
Pandémie & Fléau Vert le 19/01/2026 à 13:28
ce qui est sûr… a écrit le 19/01/2026 à 12h13

… qu « ’envisageant de prendre un domicile à Lyon », il est au taquet pour connaître les attentes des électeurs de Lyon. Quel guignol…

Avec l'aide d'une pandémie mondiale en 2020 un militant écolo se fait passer pour un maire de Lyon, après cela pose des problèmes et entraine pas mal de polémiques d'avoir un militant écolo et non un véritable maire de Lyon. La farce va bientôt finir, il n'y a pas de confinement ni de pandémie mondiale à chaque fois pour perturber les élections ! Une fois suffit amplement ! 🤪


avatar
Diego le 19/01/2026 à 13:08

cette ville ne sera épargnée par aucune calamité.
Et Bigard, il fait quoi ?


avatar
Claude38 le 19/01/2026 à 13:05

A priori il est argenté comme une cuillère en bois 🤣c’est pas un logement qu’il vu prendre mais plutôt un squat ce qui correspond plus a son standing


avatar
allez compredre... le 19/01/2026 à 12:42

Le Francis ...déclaré inéligible pour 18 mois en avril 2025 pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.
J ai beau cherché , je ne comprends pas...


avatar
Comme le disaient le 19/01/2026 à 12:38
ce qui est sûr… a écrit le 19/01/2026 à 12h13

… qu « ’envisageant de prendre un domicile à Lyon », il est au taquet pour connaître les attentes des électeurs de Lyon. Quel guignol…

très justement les anciens : "laisse moi ce bourricot à l'écurie"
La ville de Lyon n'a nul besoin de clowns d'importation, elle en est déjà bien plus que dotée


avatar
Jacques3 le 19/01/2026 à 12:28

Manquait plus que lui. Je suis du 8ème, pas les moyens de déménager mais bien que français, délivrez moi une OQTF que je parte.
Qu'est-ce qu'il connaît à nos besoins, qu'il se présente là où il habite.


avatar
Obsdu9 le 19/01/2026 à 12:21

La gauche-caviar a son BHL, les beaufs complotistes d'extrême-droite ont leur Lalanne... En attendant qu' Hanouna se déclare aux présidentielles ! :-D Porca-Miseria ! Comme on dit en Italie .


avatar
papyrebel le 19/01/2026 à 12:15

Moi aussi je me présente aux municipales de Lyon ; Mon tout premier combat sera de proposer une loi " d'obligation de résultats " pour tous les élus en tenant compte de tout ce qu'ils ont promis .


avatar
ce qui est sûr… le 19/01/2026 à 12:13

… qu « ’envisageant de prendre un domicile à Lyon », il est au taquet pour connaître les attentes des électeurs de Lyon. Quel guignol…


avatar
citoyendelyon le 19/01/2026 à 12:06

Francis Lalanne, il me semble l’avoir déjà vu figurer sur une liste électorale (je ne me souviens plus du parti). Au vu de ce qu’il a fait par la suite, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.
Il avait d’ailleurs écopé d’une peine d’inéligibilité pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.
Est-ce vraiment le type de représentant que l’on souhaiterait avoir à Lyon ? Pour ma part, non.
Si cela continue ainsi, aux prochaines élections, on finira par avoir des candidats issus de la téléréalité.


avatar
le cirl leur est tombé sur la tête le 19/01/2026 à 11:57
Lyon69008 a écrit le 19/01/2026 à 11h25

Doudou, Lalanne , cet arrondissement regorge de pépite 🤣🤣.....
Autrefois, c était la Lumière des frères....
Les temps changent.....

C’est sûr!!!
Ils sont gâtés….


avatar
1er avril ? le 19/01/2026 à 11:48

Très marrant ce poisson d'avril.


avatar
Crise du logement le 19/01/2026 à 11:38

Francis , je suis prêt à t’accueillir chez moi !
On transférera le logement à ton nom !
Je suis une fan de tes cuissardes
sylvia


avatar
Lyon69008 le 19/01/2026 à 11:25

Doudou, Lalanne , cet arrondissement regorge de pépite 🤣🤣.....
Autrefois, c était la Lumière des frères....
Les temps changent.....


avatar
mdr le 19/01/2026 à 11:21

il va pouvoir parler aux arbres


avatar
Hehe le 19/01/2026 à 11:02

Quelle chance pour le 8e !


avatar
antoine69 le 19/01/2026 à 11:00

on n'a pas besoin de cet autre rigolo



