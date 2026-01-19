Municipales 2026 : Francis Lalanne candidat dans un arrondissement de Lyon ?

Alors que Jean-Michel Aulas s'est immédiatement imposé comme le grand favori du scrutin, une autre célébrité pourrait s'inviter dans la danse.
Comme le révèle Lyon People, Francis Lalanne pourrait se présenter aux élections dans le 8e arrondissement, sous la bannière Spartacus du candidat Michel Dulac, ancien membre du Rassemblement national.
Le célèbre chanteur a confirmé vouloir mettre "(sa) notoriété au service d'une noble cause dans une ville (qu'il) adore". Avec l'objectif de "parler de Lyon d'une autre manière".
Francis Lalanne n'étant pas Lyonnais, il envisage désormais de "prendre un domicile à Lyon" avant début février pour pouvoir s'inscrire sur les listes électorales.
Adulé par les complotistes depuis l'épisode des Gilets jaunes ou du Covid-19, l'interprète de "On se retrouvera" a déjà frayé avec la politique. Présent sur les listes de Dieudonné aux européennes 2024, il avait écopé d'une peine d'inéligibilité pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.
Un guignol à Lyon c'est logiqueSignaler Répondre
Bigard briguera probablement le poste d'adjoint a l'urbanisme dans le cadre de la candidature Francis Lalanne/Dieudonné/Cheminade/Nordhal LelandaisSignaler Répondre
Tant que ce n'est pas un LFI !Signaler Répondre
Les People ça suffit, Aulas, Lalanne... Le prochain Laurent Gerra ?Signaler Répondre
pas lui ! on ne nous épargne rien à LyonSignaler Répondre
Avec l'aide d'une pandémie mondiale en 2020 un militant écolo se fait passer pour un maire de Lyon, après cela pose des problèmes et entraine pas mal de polémiques d'avoir un militant écolo et non un véritable maire de Lyon. La farce va bientôt finir, il n'y a pas de confinement ni de pandémie mondiale à chaque fois pour perturber les élections ! Une fois suffit amplement ! 🤪Signaler Répondre
cette ville ne sera épargnée par aucune calamité.Signaler Répondre
Et Bigard, il fait quoi ?
A priori il est argenté comme une cuillère en bois 🤣c’est pas un logement qu’il vu prendre mais plutôt un squat ce qui correspond plus a son standingSignaler Répondre
Le Francis ...déclaré inéligible pour 18 mois en avril 2025 pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.Signaler Répondre
J ai beau cherché , je ne comprends pas...
très justement les anciens : "laisse moi ce bourricot à l'écurie"Signaler Répondre
La ville de Lyon n'a nul besoin de clowns d'importation, elle en est déjà bien plus que dotée
Manquait plus que lui. Je suis du 8ème, pas les moyens de déménager mais bien que français, délivrez moi une OQTF que je parte.Signaler Répondre
Qu'est-ce qu'il connaît à nos besoins, qu'il se présente là où il habite.
La gauche-caviar a son BHL, les beaufs complotistes d'extrême-droite ont leur Lalanne... En attendant qu' Hanouna se déclare aux présidentielles ! :-D Porca-Miseria ! Comme on dit en Italie .Signaler Répondre
Moi aussi je me présente aux municipales de Lyon ; Mon tout premier combat sera de proposer une loi " d'obligation de résultats " pour tous les élus en tenant compte de tout ce qu'ils ont promis .Signaler Répondre
… qu « ’envisageant de prendre un domicile à Lyon », il est au taquet pour connaître les attentes des électeurs de Lyon. Quel guignol…Signaler Répondre
Francis Lalanne, il me semble l’avoir déjà vu figurer sur une liste électorale (je ne me souviens plus du parti). Au vu de ce qu’il a fait par la suite, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée.Signaler Répondre
Il avait d’ailleurs écopé d’une peine d’inéligibilité pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne.
Est-ce vraiment le type de représentant que l’on souhaiterait avoir à Lyon ? Pour ma part, non.
Si cela continue ainsi, aux prochaines élections, on finira par avoir des candidats issus de la téléréalité.
C’est sûr!!!Signaler Répondre
Ils sont gâtés….
Très marrant ce poisson d'avril.Signaler Répondre
Francis , je suis prêt à t’accueillir chez moi !Signaler Répondre
On transférera le logement à ton nom !
Je suis une fan de tes cuissardes
sylvia
Doudou, Lalanne , cet arrondissement regorge de pépite 🤣🤣.....Signaler Répondre
Autrefois, c était la Lumière des frères....
Les temps changent.....
il va pouvoir parler aux arbresSignaler Répondre
Quelle chance pour le 8e !Signaler Répondre
on n'a pas besoin de cet autre rigoloSignaler Répondre