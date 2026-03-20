Jean-Michel Aulas : "Grégory Doucet n'a pensé qu'à lui, qu'à sa réélection"

Jean-Michel Aulas arrive dans la toute dernière ligne droite de ces élections municipales. "C'est un engagement de toutes mes forces, de toutes mes capacités, pour faire en sorte de corriger un certain nombre de choses qui me paraissent complètement différentes de ce qui avait été promis aux Lyonnais", indique le candidat Coeur Lyonnais, arrivé 2e au premier tour, juste derrière Grégory Doucet.

Jean-Michel Aulas fustige l'accord entre le maire écologiste sortant et la France Insoumise. "Quand M. Doucet dit que c'est un accord technique, ça fait rire tout le monde, mais ça fait pleurer aussi parce qu'on connaît les conséquences", prédit-il.

"Je rêvais de pouvoir débattre avec M. Doucet. Et puis est intervenu cet accord de la honte avec LFI, accord dont les modalités ont été fixées avec Mélenchon le 27 février quand il est venu à Lyon", poursuit-il au sujet de l'absence de débat d'entre deux tours.

L'ancien président de l'OL est catégorique : "On est là pour essayer d'apporter un certain nombre de solutions aux Lyonnais qui rejettent à 60% tout ce qui a été fait pendant 6 ans. Donc soit on débat sur le fond. Et on fait en sorte de présenter les programmes parce que pour le moment ils ont été caricaturés. Soit on prend les mesures, on les regarde et on compare. Et puis on mesure aussi la satisfaction des Lyonnais. M. Doucet n'a pensé qu'à lui, qu'à sa réélection, il n'avait pas besoin de passer cet accord, il l'a fait uniquement pour avoir une chance d'être réélu et je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'il ne le soit pas".

Reste la question du programme, et du flou qui peut régner autour de son financement si JMA est élu maire de Lyon : "J'ai l'habitude de gérer des grandes masses de budget et en général, ça s'est bien passé. J'ai créé des milliers d'emplois pour la ville de Lyon. Je n'ai jamais quitté la ville de Lyon. Je n'ai jamais été mis en garde à vue pour aucune affaire, quelle qu'elle soit. Je n'ai jamais eu de problème de conflit d'intérêts. C'est exactement l'inverse de tout ce qu'ont dit Messieurs Doucet et Bernard en laissant penser qu'ils étaient irréprochables".

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