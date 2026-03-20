Jean-Michel Aulas : "Grégory Doucet n'a pensé qu'à lui, qu'à sa réélection"

Jean-Michel Aulas arrive dans la toute dernière ligne droite de ces élections municipales. "C'est un engagement de toutes mes forces, de toutes mes capacités, pour faire en sorte de corriger un certain nombre de choses qui me paraissent complètement différentes de ce qui avait été promis aux Lyonnais", indique le candidat Coeur Lyonnais, arrivé 2e au premier tour, juste derrière Grégory Doucet.
Jean-Michel Aulas fustige l'accord entre le maire écologiste sortant et la France Insoumise. "Quand M. Doucet dit que c'est un accord technique, ça fait rire tout le monde, mais ça fait pleurer aussi parce qu'on connaît les conséquences", prédit-il.
"Je rêvais de pouvoir débattre avec M. Doucet. Et puis est intervenu cet accord de la honte avec LFI, accord dont les modalités ont été fixées avec Mélenchon le 27 février quand il est venu à Lyon", poursuit-il au sujet de l'absence de débat d'entre deux tours.
L'ancien président de l'OL est catégorique : "On est là pour essayer d'apporter un certain nombre de solutions aux Lyonnais qui rejettent à 60% tout ce qui a été fait pendant 6 ans. Donc soit on débat sur le fond. Et on fait en sorte de présenter les programmes parce que pour le moment ils ont été caricaturés. Soit on prend les mesures, on les regarde et on compare. Et puis on mesure aussi la satisfaction des Lyonnais. M. Doucet n'a pensé qu'à lui, qu'à sa réélection, il n'avait pas besoin de passer cet accord, il l'a fait uniquement pour avoir une chance d'être réélu et je pense que c'est ce qui va faire en sorte qu'il ne le soit pas".
Reste la question du programme, et du flou qui peut régner autour de son financement si JMA est élu maire de Lyon : "J'ai l'habitude de gérer des grandes masses de budget et en général, ça s'est bien passé. J'ai créé des milliers d'emplois pour la ville de Lyon. Je n'ai jamais quitté la ville de Lyon. Je n'ai jamais été mis en garde à vue pour aucune affaire, quelle qu'elle soit. Je n'ai jamais eu de problème de conflit d'intérêts. C'est exactement l'inverse de tout ce qu'ont dit Messieurs Doucet et Bernard en laissant penser qu'ils étaient irréprochables".
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Aulas n'a jamais été placé en garde à vue alors que l'autre en face ....'Signaler Répondre
Et toujours l orthographe, la grammaire, la ponctuation, c est affligeant le niveau a gauche.Signaler Répondre
Au final, votre prose est indigeste....paradoxale de la part de mangeur de graines .,
Essayer la bonne viande bovine de nos producteurs...
Manger local,
Penser moins mal ....
En attendant ceux qui se sont alliés à la Méluche la jeune garde et LFI officiellement c'est bien Doucet. Aulas lui ne s'est jamais allié au RN. CQFDSignaler Répondre
Il aime Lyon, aucun doute là dessus. Mais pas ses habitants. Il suffit de lire son programme...Signaler Répondre
c'est déjà fait, il suffit de regarder les deux trois noms sur sa liste affilés au RN.Signaler Répondre
Et ses soutiens politique, paie ta liste 'civile', Wauquiez qui sent l’honnêteté à des kms (vivement qu'on ait accès aux notes de frais de la région :D )
Toi, tu ne dois pas habiter Lyon sinon tu aurais lu son programme sur sa profession de foi. Quand aux erreurs, toi tu les multiplies en orthographe, essaie, au moins de faire un effort.Signaler Répondre
Décidément les défenseurs de Doucet se distinguent par la clarté de leur idéation . Le ramage est à la hauteur du plumage de leur idole .Signaler Répondre
D accord avec votre analyse.Signaler Répondre
Pour le manger bio, il y a longtemps que j ai laissé tombé.
Simple, compte tenu des normes sanitaires, la différence de prix par rapport a la qualité ne se justifie que pour faire de la marge avec un phénomène de mode.
Sinon pourquoi les grands distributeurs auraient emboîtés le pas ? Ce n est pas des philanthropes.....
Je mange pas cher, ça calme mes nerfs...
La prochaine oeuvre de Doucet s'il est réélu : Tissage 2.0 : 3 morceaux de PQ suspendus à 2 cures dents pour la modique somme de 4ME . A bon entendeur Lyonnaises, Lyonnais !Signaler Répondre
Je suis bien d'accord. M. Doucet n'aime pas Lyon, ni les lyonnais, il veut juste garder son poste !Signaler Répondre
Aulas a déclaré ne pas siège au cas de défaite vous imaginez quelqu’un n’a aucune conviction dans la politique tu peux défendre et améliorer ta ville même dans l’opposition le mélange de l’argent et la politique est la chose la pire qui peut arriver à une ville ou un pays regarder Trump un businessman qui fait la politique résultat nous sommes à deux doigts de la troisième guerre mondiale ces gens pensent qu’ils sont aux dessus de tout le mondeSignaler Répondre
Quel charabia !Signaler Répondre
Clarifiez vos idées afin de pouvoir les exprimer, ce qui n'est visiblement pas le cas pour le moment....
aulas a au moins une dignité.. Celle de ne pas fusionner avec le diableSignaler Répondre
Fais le diziemme de ce qu’il a fait et après tu pourras revenir dans ce forum ..Signaler Répondre
Franchement pour une fois je suis d'accord avec Aulas, Doucet a vendu son ame au diable pour le coup avec cette alliance.Signaler Répondre
ça montre que Doucet a précis ses électeurs pour des pigeons .. car il savait pour cette alliance LFISignaler Répondre
Emmanuel Macron aurait fait passer un message à Vincent Bolloré afin qu’il demande à Sarah Knafo de se retirer du second tour à Paris. (Le Monde) Aulas est le candidat de Macron la gauche va humilier Macron dimancheSignaler Répondre
Aulas aime lyon ça ce sent.. il a des idées formidables il va amener de l’argent pour notre ville grâce à un réseau, l’image de notre ville sera embellie .. Lyon perd de la croissance depuis 6 ans dernière info en date Safran a tranché, sa nouvelle grosse usine ne sera pas à Lyon mais dans un territoire voisin trop de contraintes…Signaler Répondre
Et puis lfi était déjà dans la majorité sortante non ?Signaler Répondre
Au cours du mandat Oliver a mis + le bazard dans l'hémicycle que lfi non ?
Encore quelques heures de répit et puis bouumm la guerre de succession débutera à droite dès dimanche 20h00 peu importe le résultat : Béatrice, Pierre, Emmanuel et tous les autres vont se ruer sur le siège qui sera bientôt vide....Signaler Répondre
allez monsieur Aulas plus que 72h est après tu sera soulager et tu retrouvera t’a passion préféré ou tu est fort c’est de faire des commentaires sur Twitter la politique demande un talent t’a fait sûrement bcp d’erreurs dans t’a vie mais cela elle est grosse sans programme pour lyonnais refusé des débattre vous ne pouvez pas gagner bonne continuation monsieur AulasSignaler Répondre
C'est lui qui tenir de tels propos ?Signaler Répondre
C'est vrai qu'il a eu l'habitude d'encaisser les subventions publiques pour son business privé - et avez vous vu ce qu'il est advenu de son business privé ? il a vendu son business privé, sans rembourser un centime aux contribuables qui lui ont apporté tout ce qui lui permettait de faire son était son caprice pour son business privé -
Doit on trouver cela normal ?
et pire que cela, les pauvres petits porteurs qui lui ont apporté leurs économies, croyant aux promesses - au moins de retour sur leur investissement - ont vu leur apport fondre au soleil - pour mémoire, l'introduction en bourse pour capter la manne des petits contribuables a été réalisée au prix de 24 euros par action, laquelle action ne vaut plus que 1,71 euros à la bourse de Paris à l'instant même -
et en plus, ce qui SOI-DISANT, devait faire rayonner LYON est aujourd'hui essentiellement propriété d'un fonds de pension américain .....
MA-GNI-FIQUE ! alors comme le dit très bien ce proverbe africain, "quand on veut faire la morale, encore faut il avoir les f. propres"
Lyonnais ne vous faites pas avoir par les khmers verts : 7 ans de déclin supplémentaire et d'absurdités le réveil lundi risque d'être compliqué !Signaler Répondre
Franchement, je ne comprends pas cette haine (ou cette jalousie.?) contre Jean-Michel Aulas.Signaler Répondre
Il n’est, comme tous ceux qui ont réussi, pas parfait, mais pour Lyon je le sentais — et je le sens toujours — très sincère, parce que dans cette histoire, il a plus à perdre qu’à gagner.
Il pourrait profiter de sa retraite plus que confortable, tranquillement, alors qu’il s’engage pour une ville qui, s’il est élu, lui demandera énormément de temps et d’énergie.
On sait déjà qu’il ne fait pas ça pour l’argent, car il en a assez, et il a déjà prévenu qu’il ne serait pas rémunéré.
En revanche, je m’interroge sur cet acharnement à conserver le pouvoir pour Grégory Doucet. Mais c’est vrai qu’un salaire de 7 500 € : nous serions sans doute beaucoup à tout faire pour le garder.
Surtout que, soyons honnêtes, manger des graines et manger bio, ça coûte très cher.
Pas plus que ton LFI qui pueSignaler Répondre
J'espère que les gens n'oublieront pas ces 6 dernières années de galère absolue avec cette clic d'incompetents que sont Doucet et Bernard ! Si vous voulez des toiles immondes à 3 millions sur la place des Terreaux au prochain mandat vous savez ce qu'il vous reste à faire . Pour ma part mon choix est fait !Signaler Répondre
Toujours pas clair dans ses réponses, en même temps il fait de humourSignaler Répondre
"Grégory Doucet n'a pensé qu'à lui, qu'à sa réélection" comme un vrai khmer municipal. Elu 6 ans auparavant, en pleine pandémie et abstentionnistes !Signaler Répondre
De plus en plus pathétique.Signaler Répondre
La farce des sondages bidons continue. Ces foireux se trompent à TOUTES les élections sans exception. Ne s'excusent jamais et continuent à être promus par des médias sans imagination qui aident leur manipulation Aulas n’a aucun programme pour Lyon et maintenant il vient de découvrir la politique par contre ce présente comme un candidat de la société civile alors qu’il soutenait par Macron la droite et défendu par l’extrême droiteSignaler Répondre
Doucet ( très déçu de sa part ) et Le LFI me font gerber, par cette alliance Doucet se moque de ces électeurs, a st Denis on vu le nouveau maire LFI faire un bras d’honneur en maire contre la France.. Franchement Aulas a plus de valeurs, ne se paiera pendant son mandat et vas innover dan bcp de domaines ! Doucet veut construire 100 kms de voies cyclables encore 4/5 ans de galères à lyon on en peut plus! Il va augmenter les taxes foncières c surSignaler Répondre
Il a raison jean Michel d'ailleurs je viens de lui serrer la main.Signaler Répondre
Et Aulas n'a pensé qu'à Grégory et qu'à lui...Signaler Répondre