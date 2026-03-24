Grégory Doucet installé maire de Lyon cette semaine : découvrez quand

Ce vendredi après-midi, les 73 nouveaux conseillers municipaux de Lyon se retrouveront dans la salle dédiée à l'Hôtel de Ville. Convoqués forcément moins d'une semaine après le second tour des élections, ils devront élire le maire et ses adjoints.

La séance débutera à 14h30. Grégory Doucet sera très certainement élu par sa majorité, reste à savoir comment voteront les sept insoumis et qui sera le candidat du groupe Coeur Lyonnais.

La coutume veut que ce soit le doyen de l'assemblée qui remette l'écharpe au nouveau maire. En 2020, Gérard Collomb avait ainsi été obligé de la remettre à Grégory Doucet. Cette fois encore, c'est Jean-Michel Aulas qui devra s'exécuter dans cette tâche, à moins qu'il ne démissionne de son mandat et ne se présente pas à la séance.