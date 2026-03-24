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Grégory Doucet installé maire de Lyon cette semaine : découvrez quand

Grégory Doucet installé maire de Lyon cette semaine : découvrez quand

C'est ce vendredi 27 mars que le premier conseil municipal extraordinaire du mandat se tiendra à Lyon. Grégory Doucet recevra son écharpe d'édile juste avant le week-end.

Ce vendredi après-midi, les 73 nouveaux conseillers municipaux de Lyon se retrouveront dans la salle dédiée à l'Hôtel de Ville. Convoqués forcément moins d'une semaine après le second tour des élections, ils devront élire le maire et ses adjoints.

La séance débutera à 14h30. Grégory Doucet sera très certainement élu par sa majorité, reste à savoir comment voteront les sept insoumis et qui sera le candidat du groupe Coeur Lyonnais.

La coutume veut que ce soit le doyen de l'assemblée qui remette l'écharpe au nouveau maire. En 2020, Gérard Collomb avait ainsi été obligé de la remettre à Grégory Doucet. Cette fois encore, c'est Jean-Michel Aulas qui devra s'exécuter dans cette tâche, à moins qu'il ne démissionne de son mandat et ne se présente pas à la séance.

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Grégory Doucet

27 commentaires
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J'adore le 24/03/2026 à 14:04

Il va être obligé de faire son boulot de maire puisque la métropole va gérer les sujets généraux.
Ecoles, sécurité, police municipale, etc ....
Que des sujets dont il ne s'est pas occupé lors de son premier mandat 🤣 🤣
Ah il pourra toujours distribué de l'argent aux assoces de ses copains et il ne va pas se gêner
🤣🤣

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ecologie mon amour le 24/03/2026 à 13:46
Jusqu'où peut aller la bêtise humaine ? a écrit le 24/03/2026 à 13h18

Parce que tu imagines que PAS UN SEUL électeur RN a voté Aulas ???

ben si, tous même!
ils ont les convictions d'un banc de sardines

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Simple le 24/03/2026 à 13:40
Mauvaise pioche a écrit le 24/03/2026 à 12h46

budget Métropole = 4 fois celui de la ville de lyon
Avec initiative totale sur transports, aménagement urbain, voirie, transports, social, grands équipements...

La répartition des dépenses pour 100€ dépensés : 36€ de ressources (salaires, charges, assurances..), 19€ de solidarité et habitat, 13€ pour l'environnement, 12€ pour l'économie, l'insertion, l'éducation, la culture et le sport, 9€ pour l'aménagement du territoire, 9€ pour les transports et les mobilités, et 2€ pour les projets futurs.

On va bien voir que fait la métropole du budget de la solidarité… et le budget transport sera entièrement craqué dans le métro E

Donc oui la ville ne va pas avoir de projet rive droite mais il faut que garder en tête que sans Lyon la métropole est moins puissante et Lyon sans la métropole est moins puissante aussi

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Schizophrénie le 24/03/2026 à 13:24
Les Lyonnais ont voté pour la continuité... a écrit le 24/03/2026 à 13h05

La continuité de ne pouvoir regarder que les vélos et la nature, en laissant dans un déni confortable moralement l'insécurité qui monte, qui monte, et la désagrégation très lente de tout ce qui fait notre identité, et nous tient ensemble, et surtout que nous préférons de loin pourtant à d'autres paradigmes...

La sécurité c'est une prérogative de l'etat. tu sais ceux qui sont au pouvoir depuis 2017...ceux qui ont soutenu... jean michel aulas.

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Jusqu'où peut aller la bêtise humaine ? le 24/03/2026 à 13:18
La tete haute JMA a écrit le 24/03/2026 à 11h52

Aulas a gardé sa dignité en refusant de s’allier avec le Rn mais Doucet avec le LFI c’est pas la même ..

Parce que tu imagines que PAS UN SEUL électeur RN a voté Aulas ???

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Hi han le 24/03/2026 à 13:16
Catalan a écrit le 24/03/2026 à 11h18

Gregory va découvrir les joies de l accord technique avec les insoumis qui évidemment considèrent que la victoire de Gregory est en réalité la leur .Donc ils voudront au minimum 2 ou 3 postes importants pour faire passer leurs idées.Soit Gregory est pris en otage et s exécute, soit il refuse et la ville sera ingérable.car il aura alors l opposition classique,les insoumis contre lui .Bon courage.et bon accord technique.

Évidemment quoi ?
Ils ont dit qu'ils siègeront dans l'opposition, donc à côté de la liste Aulas.
Quel intérêt as-tu à répéter en boucle les mêmes âneries ? Tu penses atténuer le goût de la défaite ?
Pour rester dans la métaphore footeuse, si tu as tapé dix fous la barre et qu'à la sortie tu as perdu 1-0 sur le seul tir adverse, ben t'as perdu mon pote, le but du jeu étant de les mettre dans le cadre et non sur le cadre.

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Les Lyonnais ont voté pour la continuité... le 24/03/2026 à 13:05

La continuité de ne pouvoir regarder que les vélos et la nature, en laissant dans un déni confortable moralement l'insécurité qui monte, qui monte, et la désagrégation très lente de tout ce qui fait notre identité, et nous tient ensemble, et surtout que nous préférons de loin pourtant à d'autres paradigmes...

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Bien entendu le 24/03/2026 à 13:01
Mauvaise pioche a écrit le 24/03/2026 à 12h46

budget Métropole = 4 fois celui de la ville de lyon
Avec initiative totale sur transports, aménagement urbain, voirie, transports, social, grands équipements...

Exactement! il vaut mieux avoir la Métropole que la mairie de lyon ..

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Red Star Forever le 24/03/2026 à 12:54
Doyen a écrit le 24/03/2026 à 12h08

Aulas va remettre l'écharpe, c'est la loi. J'adore la loi quand c'est bien fait

Trump lyonnais comme maire ? Le peuple a dit NON. Alors ferme-la.

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Manifestement le 24/03/2026 à 12:47
Les pro-Aulas en PLS a écrit le 24/03/2026 à 11h32

"Doucet dehors", "vivement mars", "ça dégage" et autres insultes depuis des mois. Tous les sondages (achetés par Bagnaulas) le donnait largement gagnant depuis des mois.

DOUCET A ETE REELU.

Ragez bien les banlieusards.

vous ne comprenez rien à la situation politique de Lyon et de son agglo.

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Mauvaise pioche le 24/03/2026 à 12:46
Pas très malin a écrit le 24/03/2026 à 12h05

Si Lyon fait du surplace la métropole fera aussi du surplace…

budget Métropole = 4 fois celui de la ville de lyon
Avec initiative totale sur transports, aménagement urbain, voirie, transports, social, grands équipements...

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politologue le 24/03/2026 à 12:33
Jean-Michel Hélas a écrit le 24/03/2026 à 12h10

Il n'y aura pas d'adjoint à la Mairie centrale mais j'ai vu que dans le 3ème, la liste du premier tour avait été modifiée en catimini. Le n°4 a été remplacé par la tête de liste LFI.
Qu'en est-il ailleurs. Accord secret pour donner des places d'adjoints dans les arrondissements ?

"modifier en catimini" "accord secret"

ouh mais quels combinards qui en catimini publient leur arrangement secret.

et oui einstein, elles sont publiques les listes et déposées dès le mardi 18h!

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mirou69 le 24/03/2026 à 12:33
Pas très malin a écrit le 24/03/2026 à 12h05

Si Lyon fait du surplace la métropole fera aussi du surplace…

Non car c’est la métropole qui aura le pouvoir

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Jean-Michel Hélas le 24/03/2026 à 12:10
Catalan a écrit le 24/03/2026 à 11h18

Gregory va découvrir les joies de l accord technique avec les insoumis qui évidemment considèrent que la victoire de Gregory est en réalité la leur .Donc ils voudront au minimum 2 ou 3 postes importants pour faire passer leurs idées.Soit Gregory est pris en otage et s exécute, soit il refuse et la ville sera ingérable.car il aura alors l opposition classique,les insoumis contre lui .Bon courage.et bon accord technique.

Il n'y aura pas d'adjoint à la Mairie centrale mais j'ai vu que dans le 3ème, la liste du premier tour avait été modifiée en catimini. Le n°4 a été remplacé par la tête de liste LFI.
Qu'en est-il ailleurs. Accord secret pour donner des places d'adjoints dans les arrondissements ?

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Doyen le 24/03/2026 à 12:08

Aulas va remettre l'écharpe, c'est la loi. J'adore la loi quand c'est bien fait

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Fake le 24/03/2026 à 12:07
Solidarité 69 a écrit le 24/03/2026 à 11h41

La milice de LFI sera-t-elle à nouveau accréditée pour l'accès aux données de la vidéosurveillance de la ville de Lyon ?

Fake news, voilà une raison de la défaite d’aulas

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Pas très malin le 24/03/2026 à 12:05
Denver Land a écrit le 24/03/2026 à 11h40

Doucet élu sans majorité et sans la métropole.. autant vous dire que lyon va faire du surplace pendant son mandat

Si Lyon fait du surplace la métropole fera aussi du surplace…

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Tartuffe intégral le 24/03/2026 à 12:01
Les pro-Aulas en PLS a écrit le 24/03/2026 à 11h32

"Doucet dehors", "vivement mars", "ça dégage" et autres insultes depuis des mois. Tous les sondages (achetés par Bagnaulas) le donnait largement gagnant depuis des mois.

DOUCET A ETE REELU.

Ragez bien les banlieusards.

Rangez bien les banlieusards, mépris de classe géographique digne d un grand bourgeois de droite à l ancienne, le plus drôle c est qu il se croit de gôôche

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La tete haute JMA le 24/03/2026 à 11:52
MARCOPAULO a écrit le 24/03/2026 à 11h20

La coutume veut que ce soit le doyen de l'assemblée qui remette l'écharpe au nouveau maire
Le calice pour AULAS jusqu'à la fin

Aulas a gardé sa dignité en refusant de s’allier avec le Rn mais Doucet avec le LFI c’est pas la même ..

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Solidarité 69 le 24/03/2026 à 11:41

La milice de LFI sera-t-elle à nouveau accréditée pour l'accès aux données de la vidéosurveillance de la ville de Lyon ?

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Denver Land le 24/03/2026 à 11:40
Les pro-Aulas en PLS a écrit le 24/03/2026 à 11h32

"Doucet dehors", "vivement mars", "ça dégage" et autres insultes depuis des mois. Tous les sondages (achetés par Bagnaulas) le donnait largement gagnant depuis des mois.

DOUCET A ETE REELU.

Ragez bien les banlieusards.

Doucet élu sans majorité et sans la métropole.. autant vous dire que lyon va faire du surplace pendant son mandat

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Les pro-Aulas en PLS le 24/03/2026 à 11:32

"Doucet dehors", "vivement mars", "ça dégage" et autres insultes depuis des mois. Tous les sondages (achetés par Bagnaulas) le donnait largement gagnant depuis des mois.

DOUCET A ETE REELU.

Ragez bien les banlieusards.

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Caravagio le 24/03/2026 à 11:32

Ce mandat va être dur pour notre mairie entre les insoumis et la métropole de droite, une seule solution, il démissionne, mais la je rêve.

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MARCOPAULO le 24/03/2026 à 11:20

La coutume veut que ce soit le doyen de l'assemblée qui remette l'écharpe au nouveau maire
Le calice pour AULAS jusqu'à la fin

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bien profond svp le 24/03/2026 à 11:18

Hey les gars, une pommade spéciale a été commandée spécialement pour vous.

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Catalan le 24/03/2026 à 11:18

Gregory va découvrir les joies de l accord technique avec les insoumis qui évidemment considèrent que la victoire de Gregory est en réalité la leur .Donc ils voudront au minimum 2 ou 3 postes importants pour faire passer leurs idées.Soit Gregory est pris en otage et s exécute, soit il refuse et la ville sera ingérable.car il aura alors l opposition classique,les insoumis contre lui .Bon courage.et bon accord technique.

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Loooser le 24/03/2026 à 11:14

Le double seum pour Aulas

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