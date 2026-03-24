Grégory Doucet installé maire de Lyon cette semaine : découvrez quand

Ce vendredi après-midi, les 73 nouveaux conseillers municipaux de Lyon se retrouveront dans la salle dédiée à l'Hôtel de Ville. Convoqués forcément moins d'une semaine après le second tour des élections, ils devront élire le maire et ses adjoints.
La séance débutera à 14h30. Grégory Doucet sera très certainement élu par sa majorité, reste à savoir comment voteront les sept insoumis et qui sera le candidat du groupe Coeur Lyonnais.
La coutume veut que ce soit le doyen de l'assemblée qui remette l'écharpe au nouveau maire. En 2020, Gérard Collomb avait ainsi été obligé de la remettre à Grégory Doucet. Cette fois encore, c'est Jean-Michel Aulas qui devra s'exécuter dans cette tâche, à moins qu'il ne démissionne de son mandat et ne se présente pas à la séance.
Il va être obligé de faire son boulot de maire puisque la métropole va gérer les sujets généraux.Signaler Répondre
Ecoles, sécurité, police municipale, etc ....
Que des sujets dont il ne s'est pas occupé lors de son premier mandat 🤣 🤣
Ah il pourra toujours distribué de l'argent aux assoces de ses copains et il ne va pas se gêner
🤣🤣
ben si, tous même!Signaler Répondre
ils ont les convictions d'un banc de sardines
La répartition des dépenses pour 100€ dépensés : 36€ de ressources (salaires, charges, assurances..), 19€ de solidarité et habitat, 13€ pour l'environnement, 12€ pour l'économie, l'insertion, l'éducation, la culture et le sport, 9€ pour l'aménagement du territoire, 9€ pour les transports et les mobilités, et 2€ pour les projets futurs.Signaler Répondre
On va bien voir que fait la métropole du budget de la solidarité… et le budget transport sera entièrement craqué dans le métro E
Donc oui la ville ne va pas avoir de projet rive droite mais il faut que garder en tête que sans Lyon la métropole est moins puissante et Lyon sans la métropole est moins puissante aussi
La sécurité c'est une prérogative de l'etat. tu sais ceux qui sont au pouvoir depuis 2017...ceux qui ont soutenu... jean michel aulas.Signaler Répondre
Parce que tu imagines que PAS UN SEUL électeur RN a voté Aulas ???Signaler Répondre
Évidemment quoi ?Signaler Répondre
Ils ont dit qu'ils siègeront dans l'opposition, donc à côté de la liste Aulas.
Quel intérêt as-tu à répéter en boucle les mêmes âneries ? Tu penses atténuer le goût de la défaite ?
Pour rester dans la métaphore footeuse, si tu as tapé dix fous la barre et qu'à la sortie tu as perdu 1-0 sur le seul tir adverse, ben t'as perdu mon pote, le but du jeu étant de les mettre dans le cadre et non sur le cadre.
La continuité de ne pouvoir regarder que les vélos et la nature, en laissant dans un déni confortable moralement l'insécurité qui monte, qui monte, et la désagrégation très lente de tout ce qui fait notre identité, et nous tient ensemble, et surtout que nous préférons de loin pourtant à d'autres paradigmes...Signaler Répondre
Exactement! il vaut mieux avoir la Métropole que la mairie de lyon ..Signaler Répondre
Trump lyonnais comme maire ? Le peuple a dit NON. Alors ferme-la.Signaler Répondre
vous ne comprenez rien à la situation politique de Lyon et de son agglo.Signaler Répondre
budget Métropole = 4 fois celui de la ville de lyonSignaler Répondre
Avec initiative totale sur transports, aménagement urbain, voirie, transports, social, grands équipements...
"modifier en catimini" "accord secret"Signaler Répondre
ouh mais quels combinards qui en catimini publient leur arrangement secret.
et oui einstein, elles sont publiques les listes et déposées dès le mardi 18h!
Non car c’est la métropole qui aura le pouvoirSignaler Répondre
Il n'y aura pas d'adjoint à la Mairie centrale mais j'ai vu que dans le 3ème, la liste du premier tour avait été modifiée en catimini. Le n°4 a été remplacé par la tête de liste LFI.Signaler Répondre
Qu'en est-il ailleurs. Accord secret pour donner des places d'adjoints dans les arrondissements ?
Aulas va remettre l'écharpe, c'est la loi. J'adore la loi quand c'est bien faitSignaler Répondre
Fake news, voilà une raison de la défaite d’aulasSignaler Répondre
Si Lyon fait du surplace la métropole fera aussi du surplace…Signaler Répondre
Rangez bien les banlieusards, mépris de classe géographique digne d un grand bourgeois de droite à l ancienne, le plus drôle c est qu il se croit de gôôcheSignaler Répondre
Aulas a gardé sa dignité en refusant de s’allier avec le Rn mais Doucet avec le LFI c’est pas la même ..Signaler Répondre
La milice de LFI sera-t-elle à nouveau accréditée pour l'accès aux données de la vidéosurveillance de la ville de Lyon ?Signaler Répondre
Doucet élu sans majorité et sans la métropole.. autant vous dire que lyon va faire du surplace pendant son mandatSignaler Répondre
"Doucet dehors", "vivement mars", "ça dégage" et autres insultes depuis des mois. Tous les sondages (achetés par Bagnaulas) le donnait largement gagnant depuis des mois.Signaler Répondre
DOUCET A ETE REELU.
Ragez bien les banlieusards.
Ce mandat va être dur pour notre mairie entre les insoumis et la métropole de droite, une seule solution, il démissionne, mais la je rêve.Signaler Répondre
La coutume veut que ce soit le doyen de l'assemblée qui remette l'écharpe au nouveau maireSignaler Répondre
Le calice pour AULAS jusqu'à la fin
Hey les gars, une pommade spéciale a été commandée spécialement pour vous.Signaler Répondre
Gregory va découvrir les joies de l accord technique avec les insoumis qui évidemment considèrent que la victoire de Gregory est en réalité la leur .Donc ils voudront au minimum 2 ou 3 postes importants pour faire passer leurs idées.Soit Gregory est pris en otage et s exécute, soit il refuse et la ville sera ingérable.car il aura alors l opposition classique,les insoumis contre lui .Bon courage.et bon accord technique.Signaler Répondre
Le double seum pour AulasSignaler Répondre