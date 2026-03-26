Ecolos, LFI, RN : quelle opposition à Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon ?

Sur 150 conseillers métropolitains élus dimanche dernier, 92 ont l'étiquette Grand Coeur Lyonnais. Si cette bannière rassemble derrière elle déjà un attelage composé essentiellement de Républicains, de Renaissance, de MoDem ou d'UDI, l'opposition part très largement en formation éclatée.
Ses 58 membres ne devraient pas parler d'une même voix ces prochaines années, surtout avec l'élection présidentielle de 2027.
Ecologistes
Bruno Bernard (ancien président de la Métropole)
Emeline Baume (ancienne 1ère vice-présidente de la Métropole)
Jean-Charles Kohlhaas (ancien vice-président de la Métropole, opposant à Oullins)
Béatrice Vessiller (ancienne vice-présidente de la Métropole)
Anne Grosperrin (ancienne vice-présidente de la Métropole)
Fabien Bagnon (ancien vice-président de la Métropole)
Jérémy Camus (ancien vice-président de la Métropole)
Hélène Duvivier (ancienne vice-présidente de la Métropole)
Lucie Vacher (ancienne vice-présidente de la Métropole)
Philippe Guelpa-Bonaro (ancien vice-président de la Métropole)
Benjamin Badouard (ancien co-président du groupe Les Ecologistes à la Métropole)
Vinciane Brunel (ancienne co-présidente du groupe Les Ecologistes à la Métropole)
Manon Doyelle (porte-parole de campagne de Bruno Bernard)
Grégory Doucet (maire de Lyon)
Marie-Charlotte Garin (députée de Lyon)
Fanny Dubot (maire du 7e arrondissement)
Nadine Georgel (ancienne maire du 5e arrondissement)
Valentin Lungenstrass (conseiller municipal de Lyon)
Vincent Monot (conseiller métropolitain sortant)
Matthieu Vieira (conseiller métropolitain sortant)
Zemorda Khelifi (conseillère métropolitaine sortante)
Eric Perez (conseiller métropolitain sortant)
Céline de Laurens (ancienne adjointe de Grégory Doucet)
Jacques Vince (conseiller municipal de Villeurbanne)
Kheira Boukralfa
Suzy Bolliet
Abdel Batal
Parti socialiste
Fabrice Matteucci (1er secrétaire fédéral du PS du Rhône, opposant à Caluire)
Sandrine Runel (députée de Lyon)
Gilbert-Luc Devinaz (sénateur du Rhône)
Cédric Van Styvendael (maire de Villeurbanne)
Hélène Geoffroy (ancienne maire de Vaulx-en-Velin)
Melouka Hadj-Mimoune (adjointe au maire de Villeurbanne)
Agnès Thouvenot (adjointe au maire de Villeurbanne)
Thomas Bonnefoy
Rassemblement national
Tiffany Joncour (députée du Rhône)
Tim Bouzon
Marco Charavia
Cécile Patout
Thierry D'Amato
Parti Communiste français
Michèle Picard (ancienne maire de Vénissieux)
Aline Guitard (conseillère municipale de Lyon)
Léna Arthaud (conseillère métropolitaine sortante)
La France Insoumise
Idir Boumertit (député devenu maire de Vénissieux)
Gabriel Amard (député de Villeurbanne)
Fatiha Didaoui
Place Publique
François Journy
Jonathan Bocquet (adjoint au maire de Villeurbanne)
Voix Commune!
Renaud Payre (ancien vice-président de la Métropole)
L'Après
Laurence Boffet
Villeurbanne Printemps Citoyen
Didier Vullierme
Société civile qui se répartiront dans différents groupes
Jérôme Bertrand
Nicolas Sarrasin
Stéphanie Léger (adjointe de Grégory Doucet apparentée socialiste, avec qui siègera-t-elle ?)
Marie Castets
Abdeljalil Benyahia
Charlène Servanton (collectif NousToutes)
Solal Gendrin
Alors que ce n'était qu'un oliguarque, Aulas a beaucoup magouillé pour avoir son stade, l'argent public a coulé à flot, quand sera-t-il une fois aux manettes de la métropole? Un metro pour desservir olvallée, gare aux conflits d'intérêt, les métropolitains n'ont l'air de connaître l'artiste ou par "amour" se mettent des euillères.Signaler Répondre
la liste importe peu ils ont tous perdu… la métropole est à droite … on espère donc la fin des magouilles et des présidents condamnés à un « rappel à la loi » par la justice … et aux élus en garde à vue comme Doucet La Nouvelle Garde ne sera plus un « partenaire privilégié »Signaler Répondre
C’est parti pour la grosse tambouilleSignaler Répondre
Tout le monde veut aller à la gamelle
Ha ha ha finis les petits privilèges des escrolosSignaler Répondre