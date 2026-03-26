Ecolos, LFI, RN : quelle opposition à Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon ?

Sur 150 conseillers métropolitains élus dimanche dernier, 92 ont l'étiquette Grand Coeur Lyonnais. Si cette bannière rassemble derrière elle déjà un attelage composé essentiellement de Républicains, de Renaissance, de MoDem ou d'UDI, l'opposition part très largement en formation éclatée.

Ses 58 membres ne devraient pas parler d'une même voix ces prochaines années, surtout avec l'élection présidentielle de 2027.

Ecologistes

Bruno Bernard (ancien président de la Métropole)

Emeline Baume (ancienne 1ère vice-présidente de la Métropole)

Jean-Charles Kohlhaas (ancien vice-président de la Métropole, opposant à Oullins)

Béatrice Vessiller (ancienne vice-présidente de la Métropole)

Anne Grosperrin (ancienne vice-présidente de la Métropole)

Fabien Bagnon (ancien vice-président de la Métropole)

Jérémy Camus (ancien vice-président de la Métropole)

Hélène Duvivier (ancienne vice-présidente de la Métropole)

Lucie Vacher (ancienne vice-présidente de la Métropole)

Philippe Guelpa-Bonaro (ancien vice-président de la Métropole)

Benjamin Badouard (ancien co-président du groupe Les Ecologistes à la Métropole)

Vinciane Brunel (ancienne co-présidente du groupe Les Ecologistes à la Métropole)

Manon Doyelle (porte-parole de campagne de Bruno Bernard)

Grégory Doucet (maire de Lyon)

Marie-Charlotte Garin (députée de Lyon)

Fanny Dubot (maire du 7e arrondissement)

Nadine Georgel (ancienne maire du 5e arrondissement)

Valentin Lungenstrass (conseiller municipal de Lyon)

Vincent Monot (conseiller métropolitain sortant)

Matthieu Vieira (conseiller métropolitain sortant)

Zemorda Khelifi (conseillère métropolitaine sortante)

Eric Perez (conseiller métropolitain sortant)

Céline de Laurens (ancienne adjointe de Grégory Doucet)

Jacques Vince (conseiller municipal de Villeurbanne)

Kheira Boukralfa

Suzy Bolliet

Abdel Batal

Parti socialiste

Fabrice Matteucci (1er secrétaire fédéral du PS du Rhône, opposant à Caluire)

Sandrine Runel (députée de Lyon)

Gilbert-Luc Devinaz (sénateur du Rhône)

Cédric Van Styvendael (maire de Villeurbanne)

Hélène Geoffroy (ancienne maire de Vaulx-en-Velin)

Melouka Hadj-Mimoune (adjointe au maire de Villeurbanne)

Agnès Thouvenot (adjointe au maire de Villeurbanne)

Thomas Bonnefoy

Rassemblement national

Tiffany Joncour (députée du Rhône)

Tim Bouzon

Marco Charavia

Cécile Patout

Thierry D'Amato

Parti Communiste français

Michèle Picard (ancienne maire de Vénissieux)

Aline Guitard (conseillère municipale de Lyon)

Léna Arthaud (conseillère métropolitaine sortante)

La France Insoumise

Idir Boumertit (député devenu maire de Vénissieux)

Gabriel Amard (député de Villeurbanne)

Fatiha Didaoui

Place Publique

François Journy

Jonathan Bocquet (adjoint au maire de Villeurbanne)

Voix Commune!

Renaud Payre (ancien vice-président de la Métropole)

L'Après

Laurence Boffet

Villeurbanne Printemps Citoyen

Didier Vullierme

Société civile qui se répartiront dans différents groupes

Jérôme Bertrand

Nicolas Sarrasin

Stéphanie Léger (adjointe de Grégory Doucet apparentée socialiste, avec qui siègera-t-elle ?)

Marie Castets

Abdeljalil Benyahia

Charlène Servanton (collectif NousToutes)

Solal Gendrin