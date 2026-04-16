"Une loi bâillon" : un rassemblement annoncé à Lyon contre la proposition de loi Yadan

Un appel à mobilisation circule à Lyon. Le collectif 69 pour la Palestine annonce un rassemblement ce jeudi 16 avril à 18 heures devant le palais de justice, quai Romain Rolland, en marge de l’examen au Parlement d’une proposition de loi portée par Caroline Yadan.

Ce texte, inscrit à l’ordre du jour des 16 et 17 avril, suscite des réactions dans plusieurs villes de France.

Les organisateurs dénoncent "une loi bâillon" qu’ils estiment attentatoire à la liberté d’expression. Selon eux, le texte viserait à élargir certaines infractions, notamment autour de l’apologie du terrorisme ou de la contestation de l’État d’Israël.

Ils évoquent également un risque d’amalgame entre antisémitisme et critique de la politique israélienne.

Une pétition déposée sur le site de l’Assemblée nationale a déjà recueilli plus de 700 000 signatures, selon les organisateurs. Mais elle a été classée par la commission des lois et ne sera pas étudiée.

À Lyon, le rendez-vous est fixé devant le palais de justice du 5e arrondissement, lieu symbolique, pour coïncider avec le premier jour d’examen du texte.

Le rassemblement s’inscrit aussi dans le cadre de la journée internationale de solidarité avec les prisonniers palestiniens.

Au-delà de la mobilisation locale, la proposition de loi intervient dans un contexte de tensions internationales et de débats récurrents en France autour de la liberté d’expression, de la lutte contre l’antisémitisme et du soutien à la cause palestinienne.