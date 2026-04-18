Le LOU Rugby peut aller chercher “une victoire historique” à Clermont

Alors que le LOU Rugby est 12e du classement avec 44 points, son adversaire du week-end culmine à la 6e position avec seulement huit points d’avance.

En conférence de presse, le coach Karim Ghezal espère que ses hommes vont se montrer accrocheurs face à Clermont, avec l’objectif de tenir le match pour obtenir “10 dernières minutes très intenses et serrées”. L’adversaire de Lyon a le mérite d’être la 3e meilleure attaque du championnat, mais a aussi la réputation de réaliser le meilleur comme le pire.

Lors du match aller, Lyon s’était largement imposé contre Clermont (43-24). L’équipe auvergnate a également perdu ses deux dernières rencontres de Top 14. Un opposant performant mais tout de même irrégulier.

Le capitaine du LOU Sam Simmonds, qualifie aussi cette équipe de Clermont comme “physique et costaude”.

L’Anglais fait aussi un bilan sur l’état de forme des siens : “Depuis plusieurs matchs, on n’a peut-être pas vraiment avancé au classement, mais nos performances sur le terrain et le contenu des matchs sont bien meilleurs”. Si l’on prend les cinq dernières rencontres de Lyon, on ne retrouve qu’une seule défaite et trois victoires, signe d’un regain de niveau qui peut être la source d’une motivation nouvelle pour cette fin de saison.

Karim Ghezal l’affirme : “Notre objectif c’est de finir plus haut encore, car terminer 12e du championnat, ce n’est pas notre ambition”.

Alfred Parisien, le centre de l’équipe, déclare en parallèle que “le Top 6 reste loin”, tout en avouant “que le Top 8 est dans un coin de la tête”.

De plus, le LOU Rugby a l’opportunité ce week-end de réaliser une victoire historique. Interrogé par nos soins sur le fait que les Rouge et Noir n'ont jamais gagné en Auvergne depuis l’ère récente du Top 14, Karim Ghezal a admis qu’un succès pourrait être “historique”. La dernière victoire de Lyon à Clermont remonte à 1963.

La dimension record du match réside aussi dans la grande première d’une femme au sifflet d’un match de Top 14, avec la désignation de l’Écossaise Hollie Davidson pour diriger la rencontre.