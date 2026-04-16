Carole Maury nommée directrice du village de marques The Village

La Compagnie de Phalsbourg annonce un changement à la direction de The Village, son village de marques situé dans le Nord-Isère à proximité de Lyon.

Carole Maury prend la tête du site, avec pour objectif d’accompagner son développement et de renforcer son positionnement sur le segment premium.

Présente au sein de The Village depuis 2019, Carole Maury a gravi les échelons en occupant successivement les fonctions de retail manager puis de directrice retail en 2025.

À ce nouveau poste, elle aura pour mission de poursuivre la transformation du site, notamment en renforçant son positionnement premium, son orientation vers le luxe et la qualité de l’expérience visiteurs.

Elle devra également piloter la stratégie commerciale et l’attractivité globale du centre.

Une expérience de près de 20 ans

Carole Maury dispose de près de vingt ans d’expérience dans le secteur du commerce. Elle est notamment diplômée d’un master en psychologie clinique et d’un diplôme universitaire en criminologie à l’université Université Claude Bernard Lyon 1.

The Village s’inscrit parmi les projets emblématiques de la Compagnie de Phalsbourg, spécialisée dans l’immobilier commercial et le développement de lieux de vie mêlant commerce et loisirs.

Le dirigeant de la Compagnie de Phalsbourg Philippe Journo salue une nomination qui doit permettre de "poursuivre le développement du site" et d’en faire une destination incontournable dans la région.