Lyon : Laurent Gerra espérait un partenariat avec l’Institut Lyfe pour ses restaurants, mais l'école décline

Laurent Gerra devra trouver une autre solution pour accompagner ses ambitions dans la restauration lyonnaise. L'humoriste, qui pilote depuis 2022 Léon de Lyon, rue Pleney dans le 1er arrondissement, ainsi que Le Chanteclair à la Croix-Rousse, espérait nouer un partenariat avec l'Institut Lyfe.

Cette démarche faisait suite à l'arrêt, en février dernier, de sa collaboration avec les équipes du groupe Bocuse chez Léon de Lyon.

Des représentants de l'Institut Lyfe se sont bien rendus dans les établissements de l'imitateur pour étudier cette possibilité. Mais les discussions n'ont finalement pas débouché sur un accord selon Lyon Décideurs.

L'Institut Lyfe privilégie un autre établissement lyonnais

Du côté de l'école, on assure entretenir de bonnes relations avec Laurent Gerra, tout en rappelant la priorité donnée à la formation des étudiants.

L'établissement précise également que sa mission n'est pas de mettre du personnel à disposition des restaurateurs, mais de construire un véritable parcours pédagogique.

Un autre partenariat devrait en revanche prochainement voir le jour à Lyon. L'Institut Lyfe est sur le point de signer un accord avec Beauvallon Collection, le groupe qui exploite la Villa Florentine. Cette collaboration doit permettre aux étudiants de se former au sein de l'hôtel cinq étoiles du 5e arrondissement.