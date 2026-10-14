La facture tombe au plus mauvais moment. Lors de la session du 12 octobre, les services du Département de l'Ain ont chiffré l'impact du projet de loi de finances pour 2027 : 21 millions d'euros à trouver. Pour le président Jean Deguerry, l'Ain figure parmi les départements les plus touchés de France, au cinquième rang selon lui, avec une perte proche de 3 % de ses recettes de fonctionnement.

L'investissement préservé, des projets décalés

La majorité départementale ne veut pas toucher à l'investissement, qui atteignait 140 millions d'euros en 2025 et devait dépasser 150 millions en 2026, selon les chiffres avancés par Jean Deguerry lors de ses vœux en janvier. Certains projets devront toutefois être repoussés. Le Département compte aussi emprunter davantage que prévu, après avoir eu moins recours à l'emprunt qu'annoncé en 2026, et puiser dans ses réserves. Des économies sur les dépenses de fonctionnement seront en revanche inévitables, a prévenu le président, cité par Le Journal de l'Éco.

Un exécutif remanié

La séance s'est ouverte par un hommage à Guy Larmanajat, élu d'opposition qui a siégé 24 ans dans l'hémicycle départemental et dont les obsèques ont eu lieu le 30 septembre. Florian Moine lui succède au conseil départemental.

L'élection de Véronique Baude au Sénat, fin septembre, a par ailleurs rebattu les cartes. Conseillère départementale du canton de Gex, elle laisse sa vice-présidence chargée de la jeunesse, des collèges, de l'éducation et de l'enseignement supérieur à Marc Péchoux, élu de Trévoux. Une nouvelle vice-présidence consacrée à la Dombes a été créée et confiée à Alexandrine Butillon, de Villars-les-Dombes. Pierre-Marie Philipps, de Saint-Genis-Pouilly, devient conseiller délégué pour le pays de Gex.