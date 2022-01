Métropole de Lyon : que renferme le budget de 3,9 milliards d’euros pour 2022 ?

Le budget doit couvrir les dépenses et les projets de la Métropole de Lyon sur ses 59 communes en 2022.

“C’est un budget ambitieux et résolu”, a déclaré Bruno Bernard en conférence de presse à l’hôtel de la Métropole. Bertrand Artigny et Béatrice Vessiller, tous deux vice-présidents de la collectivité, étaient également présents pour répondre plus précisément aux questions de finances et d’urbanisme.

L’équilibre de ce budget repose sur 2964,8 millions d’euros de recettes pour 2624,9 millions d’euros de dépenses et enfin 339,9 millions d’euros d’autofinancement. Des recettes “dynamiques” qui promettent de ne pas élever le montant des impôts.

Le président de la Métropole a appuyé l’importance des investissements sur l’année à venir. C’est d’ailleurs le chiffre à retenir : environ 700 millions d’euros seront destinés au développement des modes de déplacement décarbonés, au domaine de l’eau, ou encore de la biodiversité.

Le budget d’investissement est “exceptionnellement haut pour un début de mandat à la Métropole”, signale Bruno Bernard, “pour une vraie relance économique, notamment en matière d’urbanisme et de logements”.

Davantage de logement social

En effet, l’écologiste a reproché un manque de politique foncière dans le passé. Ainsi, pour l’année 2022, 142 millions d’euros de crédits de paiement seront destinés à ce “nerf de la guerre”. La Métropole s’est fixée l’objectif de construire 5000 logements sociaux chaque année, contre 4083 construits en moyenne par an sur la période 2008-2020. Les efforts à fournir sont donc conséquents.

C’est pourquoi la Métropole de Lyon souhaite aider ses 59 communes à accomplir leurs projets, avec une aide annuelle de 10 millions d’euros par an. La dotation de Solidarité Communautaire (DSC) va également être réformée si elle obtient les ⅔ des votes au Conseil de la Métropole. Son système de répartition a été revu avec de nouveaux critères pour mieux cibler les besoins des municipalités. “Cette subvention peut représenter jusqu’à 20% des recettes de fonctionnement pour les plus petites communes”, a indiqué Bruno Bernard. Et même s’il annonce que la moitié des villes risquent de perdre en DSC au profit d’une plus faible partie d’entre elles, les écarts de dotation ne se ressentiront pas avant 2025 grâce à une compensation.

Comme initiatives concrètes, la Métropole liste un montant de 2,6 millions d’euros pour la végétalisation de l’espace public et des copropriétés privées, mais aussi 12 millions d’euros pour l’isolation thermique des bâtiments pour une plus faible empreinte carbone. Ce sont 4000 rénovations sont prévues dans le budget. Dans cette lancée écologique, 2,5 millions d’euros seront assignés à la réduction et au meilleur tri des déchets.

La “culture pour tous” sera financée à la hauteur de 38,7 millions d’euros, soit 1,9 millions de plus que l’année dernière.

Une innovation est aussi au programme : la création d’un Fonds d’amorçage industriel commun aux métropoles de Lyon et de Saint-Etienne, consacré au soutien des projets industriels innovants, et “en phase avec les objectifs de transition écologique du territoire". Après les 40 millions déjà récoltés, 4 millions seront ajoutés à ce fonds en 2022.

Pour le volet social, 5,7 millions d’euros seront dédiés à la solidarité, et à l’accompagnement pour un accueil des personnes les plus fragiles du territoire.

En matière de transports, entre 133 à 151 millions d’euros seront destinés au Sytral, notamment “pour assister les personnes les plus précaires et pour financer la tarification solidaire”.

Le squelette du budget est dressé avec comme mots d’ordre écologie et bien-être des métropolitains. Le reste sera défini lors du Conseil de la Métropole, qui se tiendra en début de semaine prochaine.

N.S.