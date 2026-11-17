Mise à jour à 12h15 : Les premiers manifestants arrivent sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Parti peu avant 11h30 de la Manufacture des Tabacs, le cortège intersyndical atteint ainsi le point d'arrivée de son parcours.

Mise à jour à 12h00 : La manifestation se poursuit pour l'heure dans le calme à Lyon. Le cortège progresse en direction de la place Bellecour. Aucune dégradation notable n'a été constatée à ce stade.

Des slogans hostiles aux forces de l'ordre sont toutefois visibles parmi les manifestants. Plusieurs pancartes et drapeaux arborent notamment l'inscription "ACAB", un acronyme antipolice. Par ailleurs, un "groupe à risque" a été identifié par les services de l'État au sein de la mobilisation.

🪧La manifestation du 17 novembre se poursuit pour l’heure dans le calme à Lyon, malgré la présence de plusieurs slogans hostiles aux forces de l’ordre #lyon #17novembre #manifestationdu17 https://t.co/cEHPgfuHK6 — Lyon Mag (@lyonmag) November 17, 2026

Mise à jour à 11h30 : C'est parti pour la manifestation de ce mardi 17 novembre à Lyon. Après un rassemblement devant la Manufacture des Tabacs, le cortège intersyndical s'est élancé peu avant 11h30 en direction de la place Bellecour.

📢 « Grève générale ! » C’est au son de ce chant que les manifestants ont pris le départ du cortège ce mardi à Lyon, peu avant 11h30 #17novembre #manifestation #lyon https://t.co/rJ4X4ydwku — Lyon Mag (@lyonmag) November 17, 2026

Mise à jour à 10h58 : La mobilisation commence à prendre forme ce mardi matin à Lyon. Les premiers manifestants arrivent progressivement aux abords de la Manufacture des Tabacs, où les organisations syndicales commencent à s'installer.

Article Initial : Le bras de fer autour du parcours de la manifestation a pris fin. Ce mardi matin, le cortège intersyndical pourra bien rejoindre la place Bellecour, comme le souhaitaient les organisateurs.

Le départ est fixé à 11h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement de Lyon.

Initialement, la préfecture avait interdit les rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville, notamment sur la dernière partie de l'itinéraire déclaré.

Mais une décision du tribunal administratif, annoncée lundi, permet finalement aux manifestants d'emprunter le pont de la Guillotière pour rejoindre Bellecour.

L'interdiction préfectorale reste toutefois applicable de 10h à 20h dans les autres secteurs concernés.

Un millier de policiers et gendarmes déployés

La préfecture du Rhône anticipe jusqu'à 25 000 participants et redoute de nouveaux débordements, après les violences constatées lors de précédentes journées de mobilisation, et notamment le 17 octobre avec le saccage du centre-ville.

En conséquence, environ 1000 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés, auxquels s'ajouteront des effectifs de la police municipale.

"Il est de la responsabilité des organisations syndicales de prendre toutes les dispositions pour garder en permanence la maîtrise du cortège et de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que le bloc radical ait le champ libre", prévient la préfecture, qui regrette que les syndicats aient pris le risque d'arriver en Presqu'île.

Des contrôles d'identité et des inspections de sacs pourront notamment être effectués. Des restrictions sur le transport d'armes, de produits pyrotechniques et de carburant en jerrican sont également prévues à l'échelle du département.

Des difficultés de circulation attendues

Les autorités recommandent aux Lyonnais d'éviter les secteurs traversés par le cortège, aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo.

Les commerçants situés sur le parcours sont également invités à prendre des précautions, notamment en protégeant leurs vitrines et en envisageant une fermeture anticipée si la situation l'exige.