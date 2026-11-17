Mise à jour à 12h15 : Les premiers manifestants arrivent sur la place Bellecour, dans le 2e arrondissement de Lyon. Parti peu avant 11h30 de la Manufacture des Tabacs, le cortège intersyndical atteint ainsi le point d'arrivée de son parcours.
Mise à jour à 12h00 : La manifestation se poursuit pour l'heure dans le calme à Lyon. Le cortège progresse en direction de la place Bellecour. Aucune dégradation notable n'a été constatée à ce stade.
Des slogans hostiles aux forces de l'ordre sont toutefois visibles parmi les manifestants. Plusieurs pancartes et drapeaux arborent notamment l'inscription "ACAB", un acronyme antipolice. Par ailleurs, un "groupe à risque" a été identifié par les services de l'État au sein de la mobilisation.
🪧La manifestation du 17 novembre se poursuit pour l’heure dans le calme à Lyon, malgré la présence de plusieurs slogans hostiles aux forces de l’ordre #lyon #17novembre #manifestationdu17 https://t.co/cEHPgfuHK6— Lyon Mag (@lyonmag) November 17, 2026
Mise à jour à 11h30 : C'est parti pour la manifestation de ce mardi 17 novembre à Lyon. Après un rassemblement devant la Manufacture des Tabacs, le cortège intersyndical s'est élancé peu avant 11h30 en direction de la place Bellecour.
📢 « Grève générale ! » C’est au son de ce chant que les manifestants ont pris le départ du cortège ce mardi à Lyon, peu avant 11h30 #17novembre #manifestation #lyon https://t.co/rJ4X4ydwku— Lyon Mag (@lyonmag) November 17, 2026
Mise à jour à 10h58 : La mobilisation commence à prendre forme ce mardi matin à Lyon. Les premiers manifestants arrivent progressivement aux abords de la Manufacture des Tabacs, où les organisations syndicales commencent à s'installer.
Article Initial : Le bras de fer autour du parcours de la manifestation a pris fin. Ce mardi matin, le cortège intersyndical pourra bien rejoindre la place Bellecour, comme le souhaitaient les organisateurs.
Le départ est fixé à 11h devant la Manufacture des Tabacs, dans le 8e arrondissement de Lyon.
Initialement, la préfecture avait interdit les rassemblements revendicatifs dans un large périmètre du centre-ville, notamment sur la dernière partie de l'itinéraire déclaré.
Mais une décision du tribunal administratif, annoncée lundi, permet finalement aux manifestants d'emprunter le pont de la Guillotière pour rejoindre Bellecour.
L'interdiction préfectorale reste toutefois applicable de 10h à 20h dans les autres secteurs concernés.
Un millier de policiers et gendarmes déployés
La préfecture du Rhône anticipe jusqu'à 25 000 participants et redoute de nouveaux débordements, après les violences constatées lors de précédentes journées de mobilisation, et notamment le 17 octobre avec le saccage du centre-ville.
En conséquence, environ 1000 policiers et gendarmes nationaux seront mobilisés, auxquels s'ajouteront des effectifs de la police municipale.
"Il est de la responsabilité des organisations syndicales de prendre toutes les dispositions pour garder en permanence la maîtrise du cortège et de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter que le bloc radical ait le champ libre", prévient la préfecture, qui regrette que les syndicats aient pris le risque d'arriver en Presqu'île.
Des contrôles d'identité et des inspections de sacs pourront notamment être effectués. Des restrictions sur le transport d'armes, de produits pyrotechniques et de carburant en jerrican sont également prévues à l'échelle du département.
Des difficultés de circulation attendues
Les autorités recommandent aux Lyonnais d'éviter les secteurs traversés par le cortège, aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo.
Les commerçants situés sur le parcours sont également invités à prendre des précautions, notamment en protégeant leurs vitrines et en envisageant une fermeture anticipée si la situation l'exige.
🔴Dans le centre-ville de Lyon, le mardi 17 novembre 2026, de 10h00 à 20h00, les manifestations, cortèges, attroupements et rassemblements à caractère revendicatif sur la voie publique sont interdits dans le périmètre défini par l’arrêté préfectoral, sauf sur la partie du parcours entre le pont de la Guillotière et la place Bellecour 👇— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 17, 2026
Parce que cet étendage hideux représente la nouvelle France. L’extrème gauche casse, brûle et pille tout ce qui représente l’ancienne France comme le bâtiment historique de l’office du tourisme....Signaler Répondre
vélotaf Ça va être ta journée pluvieuse et ta haine d’y être! En tête les SA de l'extrème gauche !Signaler Répondre
soyons sérieux ! Melanchon au 2 em tour !! mouaaaaa. son rêve ! mais n ayez crainte, le reflet de ces villes de gauche ne sont pas la pensée majoritaire de la France !Signaler Répondre
T'as rien d'autre à faire ? Encore un assisté à vélo.Signaler Répondre
la lessive de torchons de Mr le maire, installée place Bellecour, résistera-t-elle aux flammes cette fois-ci ?Signaler Répondre
Les lyonnais ont eu l'occasion de voter récemment aux municipales. Résultat: ils ont reconduit Doucet à la majorité. Et l'ombre menaçante de Mélenchon se rapproche chaque jour un peu +. Au final, ce sont plutôt mes concitoyens qui me font peur; ils sont toujours capables de voter n'importe comment. La preuve, sous nos yeux, presque tous les jours...Signaler Répondre
ça faisait longtemps que Doucet mobilisait tous ses contacts pour ramener la pagaille et le chaos en centre-ville… c’est son combat contre les commerçants qu’il n’aime pasSignaler Répondre
il y a belle lurette que les syndicats ne représentent plus qu'eux même ; une petite caste bruyante délaissée par les travailleursSignaler Répondre
oui ...Signaler Répondre
c'est la justice qui impose ...Signaler Répondre
A Lyon non plus, nos responsables ne savent pas remettre de l'ordre ???Signaler Répondre
Puisque le tribunal administratif autorise l'accès à la place Bellecour pour cette manifestation , il n'y a aucune raison qu'elle ne le fasse pas pour les autres manifestations .Signaler Répondre
on voudrait bien autant de tolère ce et d’encouragement à la délinquance des juges quand il s’agit d’un dépassement de quelques km/h sur l’autoroute… mais là les juges de gauche sont sans pitié surtout si ça vous empêche de travailler et de gagner votre vie .. visiblement les juges pas vraiment détachés de certains partis politiques…Signaler Répondre
Gta6 qui sort, tous ce beau monde va rentré à la maison joué a la play!!Signaler Répondre
Pendant que Grégory Doucet contemple ses pistes cyclables désertes, tel un hamster apathique fixant une roue de vélo crevée, les commerçants de la Presqu'île clouent fébrilement des planches sur leurs vitrines dans un silence de mort, terrorisés à l'idée de voir débarquer le cortège radical. Un tribunal hors-sol vient d'autoriser le carnage place Bellecour, tel un ornithologue en chaussons lâchant des sangliers dans un magasin de porcelaine !Signaler Répondre
Et pendant que la gauche caviar applaudit cette belle victoire de la casse sur le dos des travailleurs, nos élites écololfistes détournent le regard. À 18h, quand le centre-ville ne sera plus qu'un champ de ruines carbonisées, de vitrines explosées et de mobilier urbain calciné, notre cher maire expliquera bien sagement sur un plateau télé que c'est la faute des voitures et du patriarcat.
Verrouillez vos abris, sortez les kleenex et regardez la capitale des Gaules finir en déchetterie à ciel ouvert sous les applaudissements des idiots utiles !
Moins de 10 % des salariés sont syndiqués en France (estimé autour de 8 % à 10% globalement), ce qui place le pays parmi les derniers en Europe (loin derrière les pays nordiques ou la Belgique)Signaler Répondre
Et le taux dans le secteur privé est donné en deçà de 8%. Donc une fois encore une minorité impose le chaos à la majorité.
Aujourd'hui comment je fais pour aller à un rendez vous médical spécialiste en presqu'ile pris depuis des mois..... je me téléporte ? car TC perturbé, circulation interdite....
Et la liberté de circuler en sécurité on en parle ?
Il faudrait autoriser le piegeage des magasins . tu viens piller, tu tr fais exploserSignaler Répondre
Encore une journée galère!! Ces derniers temps, j'ai l'impression de ne pas vraiment vivre ma vie . Je ne veux pas passer ma vie juste à me déplacer du point A au point B comme une machine. Je veux profiter de ma vie, pas seulement la supporter.Signaler Répondre
Seul le Libriste s'amuse avec de jeunes lycéennes pendant les manifs , mais moi j'en peu plus.
Moi ce me sidère c'est le timing, à 6 mois des élections ces manifs sont inutile, ils n'auront rien...Signaler Répondre
Et puis c'est toujours les memes ceux qui sont pas trop mal qui manifestent..
Je comprend le désarroi général mais les femmes de ménage et les caissieres elles ne manifestent jamais!
Dans le BTP on ne fait pas grève non plus et pourtant c'est pas fantastique!
C'est tout les salaires qu'ils faudrait augmenter pas seulement ceux de la fonction publique.
C'est contre le systeme entier qu'il faudrait manifester mais tout ce monde ira voter et sera à nouveau mécontent dans un an..
Quand à GTA vous avez raison, on glorifie la violence et malgré l'interdiction pour les moins de 18ans les plus jeunes vont y jouer comment s'étonner ensuite qu'ils sont violent?
Même Jordan Bardella a avouer qu'il allait y jouer!
Quelle epoque!
Au fait, avis à tous ces fauteurs de m...de qui defileront comme des pingouins dans nos rues au lieu d'attendre les élections pour faire valoir leurs revendications, profitez en pour détruire cette immonde parure sensée faire de l'ombre sur la place bellecour au lieu de laisser les barbares bronzés détruire les magasinsSignaler Répondre
Te voir bientôt en vélo essayer d'esquiver les voitures avenue Rockefeller nous fera un plaisir immense 🤣🤣🤣Signaler Répondre
à quand l'armée pour arrêter c'est bon à rien une bonne fois pour toute.Signaler Répondre
la justice française devrait être jugée pour propagande à la haine raciale, tout est fait pour inciter l'envie des citoyens d'en découdre avec ces populations mécréantes non sanctionnées dans leur destruction methodique de notre nation.Signaler Répondre
ça va coûter combien en subventions douteuse de Doucet à ses « partenaires privilégiés » pour qu’ils ne brûlent pas l’ombriere ??? Car cents bien comme ça qu’il gère et achète ses voix … les juges du syndicat de la magistrature totalement irresponsable… ça ne les gene pas d’envoyer les casseurs pilleurs chez les commerçants mais par contre si c’est un juge qui est agresse la c’est aps le même discour … pas crédibles ces gens làSignaler Répondre
La responsabilité principale des commerçants lyonnais aujourd'hui c'est de le dépôt du bilan. Grégory vous remercie tous très chaleureusement, il va réussir à raser tout le presqu'île pour réaliser sa forêt urbaine. L'incendie de l'office du tourisme ce n'était que l'entrée dans la matière....Signaler Répondre
Black Friday avant l'heure pour certains qui n'ont pas terminé leurs achats le 17 octobre dernier.Signaler Répondre
Tout le monde a une petite idée de ce qui va se passer mais on laisse faire.
Lamentable.
Preuve s’il en est que j’ai justice joue à un rôle bien dangereux dans notre pays. Le bon sens, l’action face aux évidences n’est pas leur sujet. Il est temps de limiter leur pouvoir car au final c’est le pouvoir judiciaire qui dirige notre pays et a le destin du peuple entre ses mains. Et ce n’est pas pour le meilleur.Signaler Répondre
honte d'un pays ou la justice autorise la casse, les dégradations, les vols appuyée par les syndicats !!!que fait le maire pour les gens qui bossent ...marre des assistes des branleurs....tu parles d'une ville "apaisée" c'est crados en plus d'être insecureSignaler Répondre
Ça va être une belle journée…Signaler Répondre
Hâte d’y être!
Bah voila, la presqu'ile va brûler, encore, les commerçants vont encore tout perdre, la Fnac épargnée depuis va être une cible privilégiée, c'est certain.Signaler Répondre
A quelques jours de la sortie de GTA6 vu la pénurie de consoles, les racailles vont se donner à coeur joie et vont tenter de se servir gratuitement, ironique pour un jeu vidéo adoré des racailles qui fait l'apologie des actes criminels les plus sordides.
D'ailleurs les rares magasin de jeu vidéo, il y en a un je crois encore debout sur le parcours, vont serrer les fesses.
Les commerçants peuvent remercier la justice politique administrative, si vous perdez tout ce sera aussi de sa faute.
Raz le bol de cette minorité de traînes savates gauchiasse.Signaler Répondre
ils n’ont que ça à faire?Signaler Répondre
Sans oublier les administrations au ralenti depuis des semaines...razlecul de ces manifestants et de toutes ces manifestations !Signaler Répondre
Manifestation autorisée parce que sans risque et en même temps on demande aux commerçants de fermer à cause des risques, on est pas prêt de voir le bout du tunnel dans ce pays.Signaler Répondre
Levez vous peuple français, levez vous contre cette minorité communiste qui n’a pour seul but de diviser et créer le chaos !! Il est temps de réagir et d’aller défendre notre pays et nos centres villes !Signaler Répondre
Ils vont certainement célébrés la date anniversaire du 17 octobre dernier. Les gens oublient tellement vite qu’il faut régulièrement faire des rappels.Signaler Répondre
Tout mon soutien aux commerçants. J'ai honte et je me sens totalement impuissante. Ils sont au bord de la faillite et aujourd'hui, ils vont encore être pillés. Plus personne en presqu'île: les potentiels clients ont peur. Je ne comprends pas les syndicats censés défendre les plus fragiles. Ils font le bonheur d'Amazon. Mais aujourd'hui, c'est la fonction publique qui manifeste c'est à dire des personnes qui ont la stabilité de l'emploi. Les petits vendeurs aux salaires bien faibles se retrouvent en chômage mais tout le monde s'en fiche. Et vendredi, encore une grève dans les transports.....Signaler Répondre
Il y en ras le bol de ces manifestations à répétition qui empêchent les gens de circuler et de travailler !!!! Lorsque je lis que les commerçants devront se protéger ou fermer, c'est une honte!!! Ce ne sont plus des manifestations, mais la déambulation d'assisté qui vivent au croché de l'état !!!! Quant aux syndiqué , c'est facile de manifester en étant payé par les syndicats qui eux mêmes touchent des subventions de l'état. Si ils ont tant de convictions, les syndicats devraient refuser l'argent de l'état, qu'ils critiquent tant, et faire grève sans être payé !!!!Signaler Répondre
depuis quand ce sont les syndicats qui imposent les traces des manifestations la préfecture est bien faible dans d’autres pays ça se passerait comme çaSignaler Répondre
Courage aux commerçants de Bellecour j'espère que vous êtes informé qui passent devant chez vous nous on as tout remballer on pense même a déménager tellement j'ai honteSignaler Répondre