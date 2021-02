Lyon : retour de la "Marche des libertés" ce samedi

Différents collectifs et associations comme le "Collectif NON à la loi Sécurité globale appellent à manifester ce samedi "face à la dérive autoritaire du pouvoir qui s'attaque aux libertés fondamentales et pour réclamer justice pour les victimes de crimes sécuritaires", peut-on lire dans un communiqué.

Ils se mobilisent toujours contre la loi "Sécurité Globale", mais aussi contre la loi contre les séparatismes. "Nous devons rester mobilisés et continuer à dénoncer et lutter contre toutes ces lois liberticides, qui tournent le dos aux principes fondamentaux de notre démocratie et demander le retrait total de la proposition de loi "sécurité globale", du projet de loi dit séparatisme", ajoute les collectifs.

La manifestation partira à 14h devant l'IGPN au 225 Cours Emile Zola à Villeurbanne et prendra ensuite la direction de la place Bellecour en passant par Charpennes, le cours Lafayette, la rue Garibaldi ou encore le pont de la Guillotière.