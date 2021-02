Lyon : relogés, les SDF de la rue de la Ré laissent l’artère dans un état déplorable

Comme promis par Sandrine Runel, l’adjointe au maire de Lyon chargée des Solidarités et de l’inclusion sociale, les marginaux qui avaient élu domicile rue de la République depuis deux mois ont été relogés en cette fin de semaine. Installés avec leurs animaux devant le Pathé Bellecour, il leur a été proposé d’emménager dans des caravanes dans le 9e arrondissement, à proximité de la piscine de Vaise.

De quoi réjouir les riverains du campement démantelé, qui se plaignaient des nombreuses nuisances jours et nuits depuis de longues semaines. Mais pas les éboueurs. En effet, les SDF ont laissé l’artère la plus passante de Lyon dans un état déplorable. Même si les déchets laissés au sol ont été ramassés et posés près de poubelles, des stigmates de l’occupation restent toujours sur la grille du Pathé. Et ce, puisque le cinéma avait été tagué par les SDF à plusieurs reprises. Ce sont donc les Lyonnais qui payeront les frais de nettoyage de ces inscriptions.