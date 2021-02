Villeurbanne : l’ancien candidat aux municipales Philippe Vieira va ouvrir son restaurant ce lundi midi

Philippe Vieira "n’est pas inconscient", selon lui. Ce lundi, il va recevoir une cinquantaine de convives pour un repas dans son espace-restaurant 229 Zola à Villeurbanne, et ce malgré la crise sanitaire et les mesures qui ne cessent d’être renforcées. "Mon action n’est pas isolée. Il est temps de réfléchir à une politique qui permettrait à ceux qui sont fermés de reprendre, avec des protocoles sanitaires stricts, tout en protégeant la population", nous explique le Villeurbannais.

Dans notre dernier mensuel, nous donnions la parole "aux oubliés" de cette crise : restaurateurs, patrons de boites de nuits… qui ont le rideau baissé depuis de longues semaines. Phillipe Vieira partage le même constat et avec cette action, que sûrement beaucoup n’auraient pas osé, il "veut faire passer un message au gouvernement". "Nous sommes en train de devenir des invisibles. Ça fait sept mois qu’on est fermé et on n’a toujours pas de perspectives. C’est terrible", ajoute-t-il.

Pour ce repas, il compte bien faire respecter les gestes barrières : "Les clients seront deux par tables. Elles seront espacées de deux mètres. Il y aura également une prise de température à l’entrée et une prise de coordonnées", explique-t-il.

Mais malgré ces précautions, le restaurateur risque de très lourdes sanctions, pouvant aller de l’amende à la fermeture administrative de son établissement. "Bien sûr que j’ai peur. Mais j’ai plus peur pour mon avenir, pour l’avenir de mes enfants et celui de la France en général. Oui je vais prendre ce risque-là, car je me dis que je le dois", assure le chef d’entreprise.

Mercredi dernier, un restaurateur à Nice a également décidé d’ouvrir son établissement malgré les interdictions et a servi une centaine de repas. Il a été placé en garde à vue et son cuisinier en rétention à cause de sa situation irrégulière. Mais pour Philippe Vieira son action "était de la provocation plus qu’autre chose".

Avant ce repas clandestin, un rassemblement de soutien est prévu devant l’établissement. Un DJ sera présent pour passer de la musique autour d’un café d’accueil à l’extérieur. "La préfecture est prévenue" confie l’entrepreneur. "Ensuite, pour ceux qui auront réservé, on ira manger dans l’établissement. Au menu, un plat végétarien, avec un dessert, un café et un verre de vin pour 15€. C’est ça un bon restaurateur, des choses simples mais bonnes. C’est aussi ça que j’ai envie de retrouver !", conclut le rebelle d’un jour.

Une chanteuse viendra même pour clôturer ce moment assez surréaliste, dans cette période qui l’est tout autant.