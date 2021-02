Lyon : fin de l’épisode de pollution programmée ce lundi

L’épisode venu du Sahara, provoquant un ciel jaune dans l’agglomération, avait dégradé la qualité de l’air. Et vendredi, l’alerte de pollution aux particules fines avait été déclenchée pour 24 heures, sans mesure restrictive de la part de la préfecture.

On apprend par les prévisions d’Atmo que la qualité de l’air redeviendra bonne ce lundi. Le "vent de sud plus intense et dispersif devrait faire baisser les concentrations de particules fines" dans la Métropole de Lyon. De bon augure pour cette seconde semaine de vacances de février.