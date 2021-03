Lyon : on peut désormais signaler des incivilités dans les transports en commun via l'appli TCL

Ce lundi matin, les autorités de Lyon et de 9 communes proches s’étaient réunies à la Part-Dieu pour la signature de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance pour le réseau TCL 2021-2024.

Comme les transports en commun "sont utilisés s’ils sont rassurants", selon le préfet du Rhône Pascal Mailhos, un "plan d’action ambitieux et innovant" a été mis en place. Bruno Bernard, le président du Sytral, rappellera en préambule que 26 millions d’euros sont investis tous les ans pour la sécurité.

Ainsi, un total de 32 mesures a été annoncées. Parmi elles, la poursuite des bonnes pratiques du partenariat existant comme les actions conjointes avec la police et la gendarmerie, les sensibilisations en milieu scolaire via des ateliers pédagogiques, ou encore la descente à la demande la nuit et l’élargissement de la vidéoprotection. Des mesures que les Lyonnais connaissaient déjà, au moins par expérimentation.

Véritable nouveauté, la possibilité désormais des voyageurs de signaler des faits d’insécurité et de harcèlement sexiste sur l’application TCL. Une plateforme spéciale, accessible par téléphone ou par ordinateur, a été mise en place. En fonction des remontées, les usagers seront dirigés vers les services compétents comme des associations d’aide aux victimes ou la police. De plus, la sensibilisation des seniors et des personnes vulnérables sera accentuée pour éviter tout problème sur le réseau.

Dans le viseur des responsables de la sécurité dans l’agglomération, on retrouve notamment "la lutte contre biens et personnes avec une attention particulière pour les agents" affirme le procureur de la République de Lyon Nicolas Jacquet. "Même pour les outrages et les menaces, il faut des réponsesé assure le représentant de la justice entre Rhône et Saône.

Autre nouveauté dans la réponse pénale, le rappel à la loi et aux obligations citoyennes qui pourra être réalisé par les maires auprès des jeunes ayant commis des atteintes à la tranquillité, des incivilités dans les transports. Pour Bruno Bernard, ce pan des mesures permettra de "prévenir un basculement dans la délinquance".

Le préfet du Rhône a affirmé qu’un point de situation sera réalisé tous les deux mois pour évaluer l’efficacité des mesures dans la durée.