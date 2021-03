Equipage de police municipale attaqué à St Fons : le maire condamne, des renforts envoyés

Des agents, qui intervenaient pour un feu de poubelles, ont été la cible de jets de pierres. Ces derniers ont dû faire usage de leur lanceur de balles de défense pour pouvoir quitter les lieux.

Dans un communiqué, le maire de St Fons "salue le sang-froid des policiers face à un groupe d'une vingtaine de mineurs déterminés". Christian Duchêne a également annoncé le renforcement de la présence de la police nationale, qui effectuera des patrouilles dans le secteur.

"Je ne tire pas de conclusions hâtives de cet incident. Nous continuerons à oeuvrer pour la sécurité et la tranquillité des habitants. Cet incident n’entrave en rien la volonté de notre équipe municipale de transformer la ville en réinvestissant le quartier des Clochettes par des nouveaux lieux d’accueil et de service public et par une relance de la dynamique associative", a conclu l'élu.