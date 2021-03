Jeep Elite : l'ASVEL doit absolument rebondir

Les Villeurbannais n'ont plus le choix, ils doivent gagner. Après quatre défaites consécutives toutes compétitions confondues, l'ASVEL (6e) va devoir se reprendre face au CSP Limoges ce samedi. Les Limougeauds pointent de leur côté à le 8e place du classement.

Après la défaite contre Berlin, TJ Parker avait pointé le manque d'efforts défensifs de la part de son équipe : "Désormais, on va faire jouer ceux qui veulent défendre. On a l’impression qu’un seul joueur manquait et que tous les autres avaient oublié ce qu’il fallait faire", avait-il déclaré, sans vouloir justifier les derniers mauvais résultats avec la fatigue de ses joueurs.

Alors va-t-il réserver quelques surprises dans son cinq de départ ? Réponse à partir de 19h05.