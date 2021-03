Le Rhône bientôt confiné : quelles seront les règles à respecter à Lyon ?

Le Rhône va-t-il rejoindre la liste des départements confinés depuis maintenant une semaine ? On devrait en savoir plus dans les prochaines heures mais selon nos informations le gouvernement se dirige vers un confinement de quatre semaines à partir de samedi avec les mêmes règles à respecter qu’à Paris et en Ile-de-France.

Il faut dire que les recommandations et les obligations autour de ces nouvelles mesures de restriction face à l’augmentation des chiffres de l’épidémie de Covid-19 ont nécessité une clarification de l’exécutif cette semaine après de nombreux couacs.

La campagne "Dedans avec les miens, dehors en citoyen" implique notamment de rester chez soi, de ne pas se rendre chez ses proches ou encore de télétravailler sauf impossibilité.

Parmi les autres règles à respecter : ne pas se déplacer au-delà de 10 kilomètres de son domicile ou encore ne pas quitter son département ou sa région (sauf motif impérieux ou professionnel). Ce sera donc le retour de l’attestation pour justifier sa présence dehors mais pas entre 6h et 19h où il sera toujours possible de sortir sans limite de temps mais sans se regrouper à plus de six à l’extérieur.

Le reconfinement du Rhône devrait également être synonyme de fermeture des commerces "non-essentiels", principalement les magasins de vêtements. Les commerces alimentaires, les chocolateries, les confiseries, les libraires, les disquaires, les cordonniers ou encore les salons de coiffure devraient toujours pouvoir accueillir des clients dans le respect d’un protocole sanitaire strict.

Les détails seront connus ce jeudi soir à 18h avec la prise de parole du ministre de la Santé, Olivier Véran.