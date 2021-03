ZFE de la Métropole de Lyon : une dérogation pour les particuliers propriétaires d'un utilitaire

Depuis le 1er janvier 2021, les véhicules utilitaires ayant des vignettes Crit'Air 3 et au-delà sont exclus de la zone comprenant Lyon, Villeurbanne et Caluire-et-Cuire. Ce qui avait, et la collectivité le reconnaît, "créé un certain émoi chez les personnes disposant d'un véhicule classé N1 à usage exclusivement privé".

D'où la décision de la Métropole de publier un arrêté qui donne une dérogation aux particuliers propriétaires d'un utilitaire.

Cela représenterait "quelques centaines de véhicules" dans l'agglomération. Leurs propriétaires doivent désormais, s'ils le souhaitent, demander leur dérogation en joignant à leur dossier le certificat d'immatriculation de leur véhicule, une photo récente de l'utilitaire permettant de voir la lunette arrière, un côté du véhicule et sa plaque d'immatriculation, ainsi qu'une attestation sur l'honneur indiquant que le véhicule n'est utilisé qu'à des fins personnelles.

Les demandes se font sur ce site.