Najat Vallaud-Belkacem signe une tribune pour allonger le délai de recours à l'IVG

Najat Vallaud-Belkacem a signé ce dimanche une tribune dans les colonnes du JDD pour réclamer l'allongement des délais légaux d'accès à l'IVG en France.

"L'avortement libre et gratuit n'est pas le but ultime de la lutte des femmes. Au contraire, il ne correspond qu'à l'exigence la plus élémentaire, ce sans quoi le combat politique ne peut même pas commencer. Disposer librement de notre corps est la nécessité première pour devenir maîtresse de sa vie [Manifeste du 5 avril 1971]. L'histoire montre que le droit à l'avortement est fragile. Au cours des crises sanitaires, sociales, économiques et politiques, les droits des femmes et des personnes opprimées par le patriarcat sont les premiers menacés et attaqués", peut-on notamment lire dans ce texte également signé par Vanessa Paradis, Béatrice Dalle ou encore Julie Gayet.

"En solidarité avec toutes ces femmes, je déclare que je suis l'une d'elles. Je déclare avoir avorté. En France. A l'étranger. Au-delà du délai légal français. Je pourrais être l'une d'entre elles. Je suis solidaire. J'exige la réelle maîtrise de mon corps, j'exige le respect de mon corps, de mes droits et de mes choix, j'exige l'allongement des délais légaux d’accès à l'IVG", conclut la tribune.