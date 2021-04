Manque de débat sur plusieurs projets du Sytral ? Douze parlementaires du Rhône saisissent la CNDP

Après le vote du Plan de déplacement urbain 2017-2030 voté par le Sytral de Bruno Bernard, tous les parlementaires LREM, UDI et MoDem du Rhône ont décidé d'agir.

Dans un communiqué, les députés et sénateurs de la majorité présidentielle annoncent saisir la Commission nationale du débat public (CNDP) sur plusieurs projets de transports polémiques. A commencer par le téléphérique entre Lyon et Francheville, qui doit passer par la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon malgré l'opposition de la mairie. Mais aussi l'absence de métro E, initié lors du précédent mandat, ainsi que les tramways T9 et T10 et les axes de mobilités Nord-Sud.

"Si (le PDU) a fait l’objet d’une enquête publique, les projets du SYTRAL et leurs financements sont votés sans concertation préalable et sans vision d’ensemble", dénoncent Cyrille Isaac-Sibille, Blandine Brocard, Thomas Rudigoz, Anissa Khedher, Jean-Louis Touraine, Yves Blein, Bruno Bonnell, Anne Brugnera, Danièle Cazarian, Bernard Fialaire, Jean-Luc Fugit et Thomas Gassilloud.

Selon eux, plusieurs procédures sont à disposition du Sytral pour "écouter les habitants de la Métropole" sur ces sujets. "Seule une présentation neutre, complète et chiffrée des projets, peut permettre de recueillir une expression sincère de tous habitants de la Métropole, tous concernés par ces projets", concluent les députés et sénateurs rhodaniens, qui organiseront une conférence de presse mardi prochain.