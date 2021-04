Lyon : la préfecture du Rhône réagit après les rodéos en centre-ville

La semaine dernière, plusieurs rodéos se déroulaient dans le centre-ville de Lyon. D’abord le mercredi sur la place Bellecour, puis de nouveau le samedi sur cette même zone, mais aussi place des Terreaux sous les fenêtres du maire de Lyon Grégory Doucet.

Ce mercredi soir, la préfecture du Rhône indique à la rédaction de LyonMag "agir avec détermination pour lutter contre ces phénomènes". Mais les opérations pour faire face à ces comportements sont très souvent compliquées explique Thiery Suquet, préfet délégué pour la défense et la sécurité : "Une intervention policière immédiate est conditionnée par le fait de ne pas mettre en danger la vie des passants ou des forces de l'ordre. C'est pourquoi, quand il n'est pas possible d'intervenir immédiatement, un travail a posteriori est systématiquement mené grâce à la vidéoprotection qui permet notamment d'interpeller et de saisir des engins".

Par ailleurs, la préfecture du Rhône apporte les résultats obtenus depuis le début de l’année : "Sur les trois premiers mois de 2021, 32 affaires de rodéos ont été judiciarisées dans le Rhône grâce aux interpellations et au travail rendu possible par l'exploitation des images", détaille Thierry Suquet.

"Des dispositifs préventifs comme des aménagements de voirie, le déploiement de la vidéo-protection et la présence des forces de l'ordre, ont permis d'en réduire le nombre sans pour autant faire disparaître le phénomène", continue le représentant de l'Etat. Il est vrai que l’agglomération n’a pas revu de rodéo géant depuis un an.

Enfin, Thierry Suquet revient sur "le renfort de 300 policiers sur 3 ans pour la circonscription de sécurité publique de Lyon, soit 100 par an". Un engagement "tenu et même dépassé, puisque pour l’année 2021, ce sont 144 policiers qui seront affectés dans la Métropole".