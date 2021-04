Régionales 2021 : Najat Vallaud-Belkacem "s'impliquera personnellement" dans le dossier du Lyon-Turin

En déplacement ce mercredi à Modane en Savoie et ce jeudi dans la vallée de l'Arve, Najat Vallaud-Belkacem, candidate à la présidence de la région Auvergne-Rhône-Alpes, affirme qu'elle veut "s'impliquer personnellement dans le dossier du Lyon-Turin". "La région Auvergne-Rhône-Alpes se doit d’être aux côtés des habitants des vallées alpines qui n’en peuvent plus de ces flots de camions qui les empoisonnent, eux et leurs enfants. Alors que les dernières études montrent que la pollution de l’air en France tue 100 000 personnes par an, les blocages et les tergiversations de la droite et de LREM ont trop duré", ajoute l'ancienne ministre, qui en profite pour tacler ses adversaires.

"L’Europe souhaite augmenter significativement son financement du projet en passant de de 40% à 55% du coût total : c’est une occasion unique de mettre un million de poids lourds sur les rails, de supprimer ainsi jusqu’à 700 000 tonnes d’émissions de CO2 chaque année, d’ouvrir de nouvelles lignes de train rapides et de créer des milliers d’emplois non délocalisables. Saisissons-là !", conclut Najat Vallaud-Belkacem.